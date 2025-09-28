1 Million Year 0ld Human Skull Mystery: ১০০০০০০ বছরের পুরনো খুলি! নতুন করে লিখতে হবে মানুষের ইতিহাস? বিস্মিত বিজ্ঞানীরা বলছেন...
10 Lakh Year Old Human Skull Found in China: আধুনিক মানুষের প্রজাতি হোমো সেপিয়েন্সদের অস্তিত্ব নিয়ে নতুন এক দাবি করেছেন গবেষকেরা। তাঁরা বলছেন, আগে যেমনটা ধারণা করা হয়েছিল, তার চেয়ে অন্তত পাঁচ লাখ বছর বেশি সময় আগে থেকেই পৃথিবীতে হোমো সেপিয়েন্সদের অস্তিত্ব ছিল। চীনে পাওয়া ১০ লাখ বছরের পুরোনো একটি মাথার খুলি নিয়ে বিশ্লেষণ করার পর এমন দাবি করেছেন গবেষকেরা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইউনসিয়ান ২ (Yunxian 2)! খুলে দিল মানবজাতির নতুন ইতিহাস? আধুনিক মানুষদের নিয়ে নতুন এক দাবি করছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা বলছেন, আগে যেমন মনে করা হয়েছিল, তার চেয়ে অন্তত পাঁচ লাখ বছর বেশি সময় আগে থেকেই পৃথিবীতে ছিল হোমো সেপিয়েন্সরা। চিনে পাওয়া ১০ লাখ বছরের পুরনো একটি মাথার খুলি (1-million-year-old human skull) নিয়ে বিশ্লেষণ করার পরে এমন দাবি গবেষকদের। তাঁরা বলছেন, এই বিশ্লেষণ মানুষের বিবর্তন সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকে পুরোপুরি বদলে দিতে পারে। আর তা যদি ঠিক হয়, তবে মানবজাতির ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়কেই হয়তো নতুন করে লিখতে হতে পারে।
'সায়েন্সে'র গবেষণা
বিজ্ঞানবিষয়ক বিখ্যাত পত্রিকা 'সায়েন্সে'র এই গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েই সাড়া ফেলে দিয়েছে। চিনের একটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ব্রিটেনের ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামের বিজ্ঞানীরা-সহ আরও বেশ কয়েকজন গবেষক এই দলে ছিলেন। গবেষণার শুরুর দিকে পাওয়া ফলাফল দেখে গবেষকেরা নিজেরাই অবাক হয়ে যান! বিস্ময় কাটলে বিষয়টি নিয়ে তাঁরা খুবই উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েন।
চিনের হুবেই প্রদেশে, মাটির নীচে
চিনের হুবেই প্রদেশে মাটির নীচে ১০ লাখ বছরের পুরনো এই খুলিটির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ওই খুলিটির নাম দেওয়া হয়েছে ইউনসিয়ান ২। ইউনসিয়ান ২-কে আগে হোমো ইরেকটাস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তবে সেটা ভুল ছিল। খুলির স্ক্যান করানো হয়। কম্পিউটার মডেলিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে খুলির বিকৃতিগুলি মেরামত করা হয়। তারপর খুলিগুলিকে তাদের আসল রূপে দেখা যায়। আর তখনই বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন, এগুলি আলাদা রকমের।
ইউনসিয়ান-২
ইউনসিয়ান ২ খুলিটি আবিষ্কারের পর শুরুতে বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন, এটি প্রাচীনকালের হোমো ইরেকটাস প্রজাতিরই কোনো মানুষের খুলি হয়তো। হোমো ইরেকটাস প্রথম লম্বা মস্তিষ্কের মানুষ-প্রজাতি। প্রায় ছয় লাখ বছর আগে ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়ে আলাদা দুটি প্রজাতিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে এরা-- নিয়ান্ডারথাল ও আধুনিক মানুষের প্রজাতি হোমো সেপিয়েন্স।
মস্তিষ্কের আকার এবং জিনতথ্য
আদিম মানুষের প্রজাতি চিহ্নিত করা এবং তারা কখন পৃথিবীতে পা রেখেছিল, তা বোঝার দুটি উপায়-- মস্তিষ্কের আকার এবং জিনগত তথ্য। ইউনসিয়ান ২-র ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতিই ব্যবহার করা হয়েছে। দুটি পরীক্ষাতেই একই ধরনের ফলাফল মেলে। ব্যস! তাতেই উচ্ছ্বসিত বিজ্ঞানীরা। এর আগে প্রাথমিক হোমো সেপিয়েন্সের অস্তিত্বের সব থেকে পুরনো প্রমাণটি পাওয়া গিয়েছিল আফ্রিকায়, যার বয়স প্রায় তিন লাখ বছর। তাই নতুন গবেষণা অনুযায়ী ধারণা করা হয়, এশিয়াতেই হোমো সেপিয়েন্সরা প্রথম বিচরণ করেছিল। তবে এই ক্ষেত্রের গবেষকদের একটা অংশ মনে করেন, এটা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। কারণ, আফ্রিকা ও ইউরোপেও প্রায় ১০ লাখ বছরের পুরনো মানুষের জীবাশ্ম আছে। নিশ্চিত হওয়ার জন্য সেগুলিকেও বিশ্লেষণ করতে হবে। তারপর বলা যাবে, প্রকৃত ইতিহাস কী!
