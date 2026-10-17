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আচমকাই মহৎ হয়ে গেলেন ট্রাম্প; ভারতের উপর ১০০% শুল্ক আরোপের আগেই রাশিয়া নিয়ে বিরাট সিদ্ধান্ত

100% Tariffs on India: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য ছিল ইউক্রেন-যুদ্ধে রাশিয়ার রাজস্ব আদায়ের পথ বন্ধ করে দেওয়া। এবং এই রাস্তায় রাশিয়াকে অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল করা। রাশিয়া তো বিশ্ববাজারে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস বিক্রি করে তার যুদ্ধের টাকা তোলে। আমেরিকার সংশ্লিষ্ট বিলের মূল লক্ষ্য তাই ছিল, রাশিয়ার বড় বড় ক্রেতাদের উপর চাপ সৃষ্টি করা।

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 17, 2026, 06:48 PM IST|Updated: Oct 17, 2026, 06:48 PM IST
আচমকাই মহৎ হয়ে গেলেন ট্রাম্প; ভারতের উপর ১০০% শুল্ক আরোপের আগেই রাশিয়া নিয়ে বিরাট সিদ্ধান্ত

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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