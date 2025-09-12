English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

11 Year Boy China Schoolwork: সকাল ৮টা থেকে রাত ১০টা! একদিনেই সব হোমওয়ার্ক! ভয়ংকর পরিণতি ১১ বছরের খুদে পড়ুয়ার...

11-year-old boy develops  claw hands in attempts to finish all homework in a day: টানা ১৪ ঘণ্টা কোনও বিশ্রাম না নিয়েই হোম ওয়ার্ক করতে থাকে। শেষে রাত ১১টার দিকে লিয়াংলিয়াং-এর হাতে ব্যথা হতে শুরু করে। তারপরই হাত হয়ে যায়...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 12, 2025, 03:08 PM IST
11 Year Boy China Schoolwork: সকাল ৮টা থেকে রাত ১০টা! একদিনেই সব হোমওয়ার্ক! ভয়ংকর পরিণতি ১১ বছরের খুদে পড়ুয়ার...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছুটিতে স্কুল থেকে প্রচুর হোমওয়ার্ক দিয়েছে! একদিনেই সব হোমওয়ার্ক শেষ করতে গিয়েছিল ১১ বছরের খুদে পড়ুয়া। পরিণতি হল মর্মান্তিক। হাত গুটিয়ে 'থাবা' হয়ে গেল! শেষমেশ ভর্তি করতে হল হাসপাতালে! একদিনে সব হোমওয়ার্ক শেষ করার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখা দিল ভয়াবহ স্বাস্থ্য সংকট!

Add Zee News as a Preferred Source

ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ চিনের চাংশায়লিয়াংলিয়াং নামে ১১ বছরের ওই খুদে পড়ুয়া সকাল ৮টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত, টানা ১৪ ঘণ্টা কোনও বিশ্রাম না নিয়েই হোম ওয়ার্ক করতে থাকে। শেষে রাত ১১টার দিকে লিয়াংলিয়াং-এর হাতে ব্যথা হতে শুরু করে। হাত-পা অবশ হয়ে যায়। হাতের আঙুলগুলি গুটিয়ে 'থাবার' মতো হয়ে যায়ডাক্তারি পরিভাষায় একে বলে 'ক্ল হ্যান্ডস'!

'ক্ল হ্যান্ডস'!

প্রথমে শ্বাসকষ্ট হতে থাকে। মাথা ঘুরতে থাকে। সঙ্গে অসহ্য মাথাব্যথাও। শেষে হাত-পা অবশ হয়ে যায়। তারপরই তার আঙ্গুলগুলি একদম গুটিয়ে ছোট হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই ওই পড়ুয়াকে নিয়ে তার বাবা, মা হাসপাতালে ছোটেন। ডাক্তাররা পরীক্ষার পর জানান, অত্যধিক মানসিক চাপ ও ক্লান্তি থেকেই তার এই পরিণতি। হাইপারভেন্টিলেশন হয়েছে ওই পড়ুয়ার

হাইপারভেন্টিলেশন​

ডাক্তাররা জানান, হাইপারভেন্টিলেশনের ফলেই বুকে টানটান ভাব, শ্বাসকষ্ট, মাথা ঘোরা, হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়া এবং হাত-পায়ের অসাড়তার মতো লক্ষ্মণ দেখা দিতে পারে। গুরুতর ক্ষেত্রে পেশী শক্ত হয়ে "নখর হাত" বা 'ক্ল হ্যান্ডস' দেখা দিতে পারে। সঠিক সময়ে এর চিকিৎসা না করা হলে এই অবস্থা মারাত্মক আকার নিতে হতে পারে।

পড়াশোনার চাপ, পরীক্ষার উদ্বেগ ইত্যাদি সংক্রান্ত নানা ভয় মানসিক চাপের কারণ হতে পারে। ও দীর্ঘক্ষণ স্ক্রিনে তাকিয়ে থাকার ফলেও মানসিক উদ্বেগ হতে পারে। ছোট্ট লিয়াংলিয়াংয়ের এই ঘটনা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, সাফল্যের চাপ অনেক সময় আমাদের চরম ক্ষতির দিকে ঠেলে দিতে পারে

আরও পড়ুন, Karnataka Shocker: দশম শ্রেণির ছাত্রীকে বিবস্ত্র করে যৌন নির্যাতন! নগ্ন নাচে বাধ্য! পিজি রুমে যে ভয়ংকর ঘটনা ঘটে...

আরও পড়ুন, Sushila Karki: ছাত্রী-শিক্ষক প্রেম! নেপালের প্রথম মহিলা প্রধান বিচারপতির স্বামী একজন 'বিমান ছিনতাইকারী'... অজানা প্রেমের দুর্দান্ত গল্প...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
11-year-old boyHomeworkhyperventilationclaw hands
পরবর্তী
খবর

Nepal Protest Updates: সুশীলা কার্কিই অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী! সংবিধান লঙ্ঘন করেই কাজ করতে হচ্ছে রাষ্ট্রপতিকে? জেন জি-র সঙ্গেও বিরোধ...
.

পরবর্তী খবর

11 Year Boy China Schoolwork: সকাল ৮টা থেকে রাত ১০টা! একদিনেই সব হোমওয়ার্ক! ভয়ংকর পরিণতি ১১...