11 Year Boy China Schoolwork: সকাল ৮টা থেকে রাত ১০টা! একদিনেই সব হোমওয়ার্ক! ভয়ংকর পরিণতি ১১ বছরের খুদে পড়ুয়ার...

11 Year Boy China Schoolwork: সকাল ৮টা থেকে রাত ১০টা! একদিনেই সব হোমওয়ার্ক! ভয়ংকর পরিণতি ১১ বছরের খুদে পড়ুয়ার...
11-year-old boy develops claw hands in attempts to finish all homework in a day: টানা ১৪ ঘণ্টা কোনও বিশ্রাম না নিয়েই হোম ওয়ার্ক করতে থাকে। শেষে রাত ১১টার দিকে লিয়াংলিয়াং-এর হাতে ব্যথা হতে শুরু করে। তারপরই হাত হয়ে যায়...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছুটিতে স্কুল থেকে প্রচুর হোমওয়ার্ক দিয়েছে! একদিনেই সব হোমওয়ার্ক শেষ করতে গিয়েছিল ১১ বছরের খুদে পড়ুয়া। পরিণতি হল মর্মান্তিক। হাত গুটিয়ে 'থাবা' হয়ে গেল! শেষমেশ ভর্তি করতে হল হাসপাতালে! একদিনে সব হোমওয়ার্ক শেষ করার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখা দিল ভয়াবহ স্বাস্থ্য সংকট!
ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ চিনের চাংশায়। লিয়াংলিয়াং নামে ১১ বছরের ওই খুদে পড়ুয়া সকাল ৮টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত, টানা ১৪ ঘণ্টা কোনও বিশ্রাম না নিয়েই হোম ওয়ার্ক করতে থাকে। শেষে রাত ১১টার দিকে লিয়াংলিয়াং-এর হাতে ব্যথা হতে শুরু করে। হাত-পা অবশ হয়ে যায়। হাতের আঙুলগুলি গুটিয়ে 'থাবার' মতো হয়ে যায়। ডাক্তারি পরিভাষায় একে বলে 'ক্ল হ্যান্ডস'!
'ক্ল হ্যান্ডস'!
প্রথমে শ্বাসকষ্ট হতে থাকে। মাথা ঘুরতে থাকে। সঙ্গে অসহ্য মাথাব্যথাও। শেষে হাত-পা অবশ হয়ে যায়। তারপরই তার আঙ্গুলগুলি একদম গুটিয়ে ছোট হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই ওই পড়ুয়াকে নিয়ে তার বাবা, মা হাসপাতালে ছোটেন। ডাক্তাররা পরীক্ষার পর জানান, অত্যধিক মানসিক চাপ ও ক্লান্তি থেকেই তার এই পরিণতি। হাইপারভেন্টিলেশন হয়েছে ওই পড়ুয়ার।
হাইপারভেন্টিলেশন
ডাক্তাররা জানান, হাইপারভেন্টিলেশনের ফলেই বুকে টানটান ভাব, শ্বাসকষ্ট, মাথা ঘোরা, হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়া এবং হাত-পায়ের অসাড়তার মতো লক্ষ্মণ দেখা দিতে পারে। গুরুতর ক্ষেত্রে পেশী শক্ত হয়ে "নখর হাত" বা 'ক্ল হ্যান্ডস' দেখা দিতে পারে। সঠিক সময়ে এর চিকিৎসা না করা হলে এই অবস্থা মারাত্মক আকার নিতে হতে পারে।
পড়াশোনার চাপ, পরীক্ষার উদ্বেগ ইত্যাদি সংক্রান্ত নানা ভয় মানসিক চাপের কারণ হতে পারে। ও দীর্ঘক্ষণ স্ক্রিনে তাকিয়ে থাকার ফলেও মানসিক উদ্বেগ হতে পারে। ছোট্ট লিয়াংলিয়াংয়ের এই ঘটনা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, সাফল্যের চাপ অনেক সময় আমাদের চরম ক্ষতির দিকে ঠেলে দিতে পারে।
আরও পড়ুন, Karnataka Shocker: দশম শ্রেণির ছাত্রীকে বিবস্ত্র করে যৌন নির্যাতন! নগ্ন নাচে বাধ্য! পিজি রুমে যে ভয়ংকর ঘটনা ঘটে...
আরও পড়ুন, Sushila Karki: ছাত্রী-শিক্ষক প্রেম! নেপালের প্রথম মহিলা প্রধান বিচারপতির স্বামী একজন 'বিমান ছিনতাইকারী'... অজানা প্রেমের দুর্দান্ত গল্প...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)