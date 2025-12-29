Train Accident: ভয়ংকর! ২৫০ যাত্রী নিয়ে লাইনচ্যুত ট্রেন, মৃত কমপক্ষে ১৩... আহত শতাধিক...

Train Accident: ভয়ংকর! ২৫০ যাত্রী নিয়ে লাইনচ্যুত ট্রেন, মৃত কমপক্ষে ১৩... আহত শতাধিক...
Mexico Train Accident: মেক্সিকোর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় ওয়াক্সাকা অঞ্চলে একটি ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে কমপক্ষে ১৩ জন নিহত হয়েছেন। এ দুর্ঘটনায় আরও প্রায় ১০০ জন আহত হয়েছেন বলে মেক্সিকোর নৌবাহিনী জানিয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা! মৃত্যুমিছিল! লাইনচ্যুত হয়ে কমপক্ষে ১৩ যাত্রীর মৃত্যু। আহত হয়েছেন প্রায় ১০০ যাত্রী। দুর্ঘটনাটি অবশ্য এখানের নয়, ঘটেছে মেক্সিকোর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় ওয়াক্সাকা অঞ্চলে। জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে এই বড়সড় দুর্ঘটনাটি ঘটে। ট্রেনটিতে মোট ২৫০ জন আরোহী ছিলেন, যার মধ্যে ২৪১ জন যাত্রী এবং ৯ জন ক্রু সদস্য।
আরও পড়ুন:Bengal Weather Update: বর্ষশেষে শীতের খেলা এন্ড! উষ্ণতার সঙ্গে হবে নতুন বছরের আগমন, আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট...
মেক্সিকান নৌবাহিনী জানিয়েছে, এ ঘটনায় মোট ৯৮ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে ৩৬ জনকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, নিজান্দা শহরের কাছে একটি বাঁক ঘুরানোর সময় ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয়। এ ঘটনায় তদন্ত চলছে বলে মেক্সিকোর অ্যাটর্নি জেনারেল খোদ নিশ্চিত করেছেন।
মেক্সিকোর রাষ্ট্রপতি ক্লডিয়া শেইনবাউম বলেছেন, আহতদের মধ্যে পাঁচজনের অবস্থা গুরুতর। তিনি বলেন, সিনিয়র কর্মকর্তারা নিহতদের পরিবারের সাহায্যের জন্য ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। মেক্সিকোর অ্যাটর্নি জেনারেল আর্নেস্টিনা গোডয় রামোস একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে বলেছেন যে, মামলার তদন্ত শুরু হয়েছে।
দুর্ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া ছবিতে দেখা যায়, উদ্ধারকর্মীরা যাত্রীদের নিরাপদে ট্রেন থেকে নামতে সহায়তা করছেন। দুর্ঘটনাকবলিত ট্রেনটি রেললাইন থেকে ছিটকে পড়ে পাহাড়ি ঢালের পাশে আংশিকভাবে হেলে যায়। মেক্সিকোর নৌবাহিনী জানিয়েছে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় বন্দর সালিনা ক্রুজকে উপসাগরীয় উপকূলের কোটজাকোয়ালকোসের সঙ্গে সংযুক্তকারী ইন্টারওসেনিক ট্রেনটিতে দুটি লোকোমোটিভ ও চারটি যাত্রীবাহী বগি ছিল। ওয়াখাকার গভর্নর সালোমন জারা ক্রুজ এক বিবৃতিতে দুর্ঘটনার ঘটনায় 'গভীর দুঃখ' প্রকাশ করেন।
তিনি বলেন, ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় রাজ্য সরকার ফেডারেল সংস্থাগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করছে। উল্লেখ্য, প্রায় দুই বছর আগে অঞ্চলটির অর্থনীতি চাঙ্গা করার লক্ষ্যে ইন্টারওসেনিক রেল সংযোগটি উদ্বোধন করা হয়। এটি মেক্সিকোর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেস ম্যানুয়েল লোপেজ ওব্রাডোরের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ ছিল।
আরও পড়ুন:Ajker Rashifal | Horoscope Today: স্বাস্থ্য-আর্থিক বিষয়ে সাবধান কন্যা, বাড়ি বা গাড়ি কিনতে পারেন মিথুন...
তেহুয়ান্টেপেকের ইস্থমাসজুড়ে রেল যোগাযোগ আধুনিকীকরণের অংশ হিসেবে মেক্সিকান সরকার এই এলাকাকে একটি কৌশলগত বাণিজ্য করিডোরে রূপান্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এর আওতায় বন্দর, রেলপথ ও শিল্প অবকাঠামো সম্প্রসারণের কাজ চলছে।
মেক্সিকান সরকার এই ইস্তমাসকে একটি কৌশলগত বাণিজ্য করিডর হিসেবে বিকশিত করার চেষ্টা করছে, বন্দর, রেলওয়ে এবং শিল্প অবকাঠামো সম্প্রসারণের মাধ্যমে একটি পথ তৈরি করার লক্ষ্য নিয়ে যা প্যানামা খালের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে। এই ট্রেন সেবা দক্ষিণ মেক্সিকোর যাত্রী এবং মালবাহী রেল পরিবহন সম্প্রসারণের একটি অংশ, যা ওই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন উদ্দীপিত করতে সহায়ক হবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)