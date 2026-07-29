/যেকোনও মুহূর্তে আছড়ে পড়তে পারে মৃত্যু! ইউক্রেনে রণক্ষেত্রের মাঝে ভয়ে জবুথবু ১৩ ভারতীয়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইউক্রেনের চর্নোমোরস্ক বন্দরে একটি পণ্যবাহী জাহাজে ১৫ জন নাবিক আটকে পড়েছেন। তাঁদের মধ্যে অন্তত ১৩ জন ভারতীয় নাগরিক। কৃষ্ণ সাগর অঞ্চলের এই বন্দরে রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধ চলছে। বন্দরের খুব কাছেই একের পর এক ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা। নাবিকদের সংগঠন 'ফরওয়ার্ড সিমেনস ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া' (FSUI) এই তথ্য জানিয়েছে। তারা সতর্ক করে বলেছে, আটকে থাকা নাবিকরা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক ও জীবনঘাতী পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছেন। যেকোনো মুহূর্তে তাঁদের জাহাজে আঘাত হানতে পারে, এই আতঙ্কে তাঁরা দিন কাটাচ্ছেন।
এক্স হ্যান্ডেলে এফএসইউআই (FSUI) লিখেছে, 'এম.ভি. আমির ১' (M.V. AMIR1) নামের জাহাজটি বর্তমানে ইউক্রেনের চর্নোমোরস্ক বন্দরে রয়েছে। জাহাজে থাকা ১৫ জন ক্রুর জীবন চরম বিপদের মুখে। জাহাজের একদম কাছাকাছি জায়গায় বারবার ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হামলা চালানো হচ্ছে। যেকোনো মুহূর্তে সরাসরি হামলা হতে পারে, এই ভয়ে ক্রুরা বাঁচছেন।
সংগঠনটি ভারত সরকার, জাহাজমালিক, যে দেশের পতাকাবাহী জাহাজ সেই ফ্ল্যাগ স্টেট এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষের কাছে আকুল আবেদন জানিয়েছে। তারা নাবিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে। একই সঙ্গে তাঁদের অবিলম্বে নিজ দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে বলেছে। সংগঠনটি স্পষ্ট ভাষায় বলেছে, যুদ্ধের এই বিপজ্জনক এলাকায় ভারতীয় নাবিকদের মৃত্যুর মুখে ফেলে রাখা চলবে না। অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে।
এই নাবিক ইউনিয়নটি একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছে। ভিডিয়োটি ওই জাহাজ থেকেই তোলা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, জাহাজের চারপাশের এলাকা থেকে বিশাল কালো ধোঁয়া বের হচ্ছে। এতে বন্দরের নিরাপত্তা পরিস্থিতি কতটা খারাপ, তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।
তবে এই ১৩ জন ভারতীয় নাবিক বিপদে পড়ার বিষয়টি নিয়ে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিংবা সংশ্লিষ্ট শিপিং কোম্পানি এই বিষয়ে এখনো কিছুই বলেনি।
সম্প্রতি ইউক্রেনের দক্ষিণ উপকূলে চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজগুলোর ওপর একের পর এক হামলা হচ্ছে। তার মধ্যেই নতুন করে এই বিপদের খবর এল। মাত্র গত সোমবার ভারতে নিযুক্ত ইউক্রেনের রাষ্ট্রদূত ওলেকসান্দর পোলিশচুককে ডেকে পাঠায় ভারত। কৃষ্ণ সাগরে গত সপ্তাহে একটি বাণিজ্যিক জাহাজে হামলায় এক ভারতীয় নাবিক প্রাণ হারান। সেই ঘটনার প্রতিবাদে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রদূতকে ডেকে অত্যন্ত কড়া ভাষায় ক্ষোভ প্রকাশ করে।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়, বাণিজ্যিক জাহাজে এ ধরনের হামলার ঘটনায় তারা গভীরভাবে চিন্তিত। ভারত সরকার এই হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। 'এম.ভি. ওমরফি' (MV Omorfi) নামের ওই জাহাজটির ওপর ইউক্রেনীয় ড্রোন হামলা চালানো হয়েছিল বলে জানা গেছে। রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে নতুন করে সংঘাত শুরু হওয়ায় এই হামলা হয়।
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