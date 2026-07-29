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যেকোনও মুহূর্তে আছড়ে পড়তে পারে মৃত্যু! ইউক্রেনে রণক্ষেত্রের মাঝে ভয়ে জবুথবু ১৩ ভারতীয়

Indian seafarers trapped Ukraine: বন্দরের কাছেই ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চলায় নাবিকদের জীবন চরম ঝুঁকিতে রয়েছে। নাবিকদের সংগঠন 'ফরওয়ার্ড সিমেনস ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া' তাঁদের দ্রুত উদ্ধারের দাবি জানিয়েছে। সম্প্রতি কৃষ্ণ সাগরে ড্রোন হামলায় এক ভারতীয় নাবিক নিহত হওয়ায় ভারত সরকার কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 29, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:21 AM IST
যেকোনও মুহূর্তে আছড়ে পড়তে পারে মৃত্যু! ইউক্রেনে রণক্ষেত্রের মাঝে ভয়ে জবুথবু ১৩ ভারতীয়

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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যেকোনও মুহূর্তে আছড়ে পড়তে পারে মৃত্যু! ইউক্রেনে রণক্ষেত্রের মাঝে ১৩ ভারতীয়
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