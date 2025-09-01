English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Son's letter to Mother: 'ওষুধগুলো ফিরিয়ে দাও মা...' মৃত্যু নিশ্চিত জেনে মাকে চিঠি ১৩ বছরের ছেলের! শেষ আর্তি...

13 year old Boy With Terminal Illnesses: ছেলে জানায়, "মা ওষুধ কোনও কাজ করেনি। আমাকে..." মায়ের পালটা উত্তর, "যাই হোক না কেন আমি তোমাকে বাঁচাব।" 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 1, 2025, 03:24 PM IST
Son's letter to Mother: 'ওষুধগুলো ফিরিয়ে দাও মা...' মৃত্যু নিশ্চিত জেনে মাকে চিঠি ১৩ বছরের ছেলের! শেষ আর্তি...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে। বন্দি হাসপাতালের বেডে। ডাক্তাররা 'শেষ জবাব' দিয়ে দিয়েছেন। ১৩ বছরের কিশোরের তাই মায়ের কাছে করুণ আর্তি, 'ওষুধগুলো ফিরিয়ে দাও মা...' সে জানে তার ভবিতব্য। যেন সে মেনে নিতে চায় তার ভবিতব্য! তাই মাকে লেখা চিঠিতে ওষুধ ফিরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ। পয়সা খরচ করে আর ওষুধ না কেনার অনুরোধ। সে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চায়। সে মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করতে চায়...

মা-কে লেখা চোখে জল আনা এই চিঠিটি চিনের লিউ ফুয়ু নামের ১৩ বছর বয়সী এক কিশোরের। যে কিনা একটা-দুটো নয়, ৮টি প্রাণঘাতী রোগে ভুগছে। হাসপাতালের আইসিসিইউ-এর বেডে শুয়েই তাই সে তার মা-কে চিঠি লেখে, "মা চলো, ওষুধগুলো ফিরিয়ে দিই। এগুলো কাজ করেনি।" চিঠিতে সে তার মায়ের কাছে আর্জি জানিয়েছে, তার চিকিৎসা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। তাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। মধ্য চিনের হেনান প্রদেশের বাসিন্দা ১৩ বছরের লিউ ফুয়ু সম্প্রতি কিডনি বিকল হওয়ার কারণে পঞ্চমবারের মতো আইসিইউতে ভর্তি হয়েছে। শারীরিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল। ১৩ বছরের লিউ ফুয়ুর ওজন মাত্র ১৫ কেজি।

যদিও ছেলে লিউ ফুয়ুর কথা রাখেননি মা লি। মা লি-ও পালটা উত্তর দেন, "যাই হোক না কেন আমি তোমাকে বাঁচাব।" লি জানেন, এই সময় ওষুধ বন্ধ করা মারাত্মক হবে। কারণ এই জরুরি সময়ে জীবন রক্ষাকারী চিকিৎসা-ই তাঁর ছেলের জন্য প্রয়োজন। তাই ছেলের অনুরোধ ফিরিয়ে দেয় সে। ছেলের চিঠি পেয়ে ছুটে আসেন হাসপাতালে। ছেলেকে বোঝান, কেন বাড়ি নয়, তার জন্য এখন হাসপাতালে থাকা-ই জরুরি। 

লিউ ফুয়ুর এই চিঠি সামনে আসতেই তা নজর কেড়েছে নেটিজেনদের। ১৩ বছরের এই কিশোরের কষ্টে দুঃপ্রকাশ করেছেন নেটিজেনরা। তার দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন তাঁরা। মা  লি ও ছেলে লিউ, দুজনের জন্যই সুস্থতা কামনা করেছেন তাঁরা।

আরও পড়ুন, Sikh Man Performing Gatka On Road: লস অ্যাঞ্জেলসের রাস্তায় তরোয়াল হাতে 'গাটকা' প্রদর্শন! 'ওপেন ফা*য়ার' পুলিসের, লুটিয়ে পড়লেন গু*লিবিদ্ধ শিখ যুবক... শেষ মুহূর্তের ভিডিয়ো

আরও পড়ুন, CT scan death: কিডনিতে পাথরে সিটি স্ক্যানের পরই মারাত্মক অ্যালার্জি! শক! ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মর্মান্তিক মৃ*ত্যু ২২-এর তরুণীর...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Son letter to MotherTerminal IllnessesReturn The MedicinesChinese boy
পরবর্তী
খবর

India US Tariff: ট্রাম্পকে তুলোধোনা মার্কিন সাংবাদিকের! তেল-প্রশ্নে ভারতের ঢালাও প্রশংসা করে তিনি বললেন, শুল্ক চাপিয়ে আমেরিকা ঘোর...
.

পরবর্তী খবর

Rahul Dravid-Rajasthan Royals: রাজস্থান থেকে 'লাথি মেরে বার করা হল'! 'রাজকীয়...