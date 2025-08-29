Boy Death by Eating Instant noodles: তেরোর কিশোর খেল তিন প্যাকেট কাঁচা ইনস্ট্যান্ট নুডলস! তারপর আধ ঘণ্টার মধ্যেই ঢলে পড়ল...
Instant noodles eating challange: সোশ্যাল মিডিয়ার ভাইরাল 'Eat Instant Noodles' খাওয়া নাকি ট্রেন্ড। সেই দেখে তিন প্যাকেট ইনস্ট্যান্ট নুডলস কাঁচা অবস্থায় খেয়ে ফেলল তেরো বছরের কিশোরের। খাওয়ার ৩০ মিনিটের মধ্যেই ভয়ংকর পরিণতি। চোখের পলকেই সব শেষ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তেরো বছরের ছেলের মর্মান্তিক মৃত্যু। কাঠগড়ায় ইনস্ট্যান্ট নুডলস। জানা গিয়েছে, হামজা নামে ওই কিশোর মৃত্যুর আগে তিন প্যাকেট ইনস্ট্যান্ট নুডলস কাঁচা অবস্থায় খেয়ে ফেলে। তারপরই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।ঘটনাটি ঘটে ২৫ আগস্ট, ইজিপ্টের কায়রোর এল-মারগ এলাকায়। তিন প্যাকেট ইনস্ট্যান্ট নুডলস খাওয়ার পর কিশোরের পেটে তীব্র যন্ত্রণা শুরু হয়। ৩০ মিনিটের মধ্যেই সে বমি করতে থাকে এবং শরীর ঠান্ডা হয়ে ঘামে ভিজে যায়। এরপরই সে মারা যায়।
সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শেষরক্ষা করা যায়নি। হাসপাতালে গিয়ে পৌঁছালে ডাক্তারেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
তদন্তে কী পাওয়া গিয়েছে?
তদন্তকারীরা নুডলসের প্যাকেট নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেন, এতে কোনও বিষাক্ত উপাদান ছিল না এবং সংরক্ষণে কোনও ত্রুটি ছিল না। কিন্তু ময়নাতদন্তে (অটোপসিতে) একটি চমকে দেওয়া তথ্য উঠে আসে। তদন্তে আরও জানা যায়, একসঙ্গে তিন প্যাকেট কাঁচা অবস্থায় ইনস্ট্যান্ট নুডলস খাওয়ার পর অন্ত্রে মারাত্মক বাধা সৃষ্টি হয়, যা গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন-এর মতো তীব্র পেটের সমস্যা ডেকে আনে।
ডাক্তারদের সতর্কবার্তা:
এই ঘটনার পর চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা কাঁচা নুডলস খাওয়ার বিপদের ব্যাপারে নতুন করে সতর্কবার্তা দিয়েছেন। তারা বলেছেন, অনেকেই এখন সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাবে রান্না না করেই নুডলস খাচ্ছেন, যা শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।
কেন কাঁচা ইনস্ট্যান্ট নুডলস খাওয়া বিপজ্জনক?
বিশেষজ্ঞদের মতে, ইনস্ট্যান্ট নুডলস রান্না করার জন্য তৈরি করা হয়। কাঁচা অবস্থায়, বিশেষ করে একসঙ্গে বড় পরিমাণে খেলে তা শরীরে নানান সমস্যা তৈরি করতে পারে:
১. পেটে ফুলে যায়: পেটে ঢোকার পর নুডলস পানি শুষে ফুলে যায়, ফলে অন্ত্রে জট লেগে যেতে পারে।
২. অবস্ট্রাকশন: অন্ত্রে বাধা তৈরি হলে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয় এবং তা মারাত্মক রূপ নিতে পারে।
৩. ডিহাইড্রেশন ও পেটব্যথা: অতিরিক্ত কাঁচা নুডলস শরীরকে শুষ্ক করে দেয় এবং তীব্র পেটব্যথা সৃষ্টি করতে পারে।
