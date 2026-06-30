/১৪ বন্দি পলাতক! পাকিস্তানের সবচেয়ে সুরক্ষিত কারাগার ফের খবরে... রয়েছেন ইমরান খানও

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আবারও শিরোনামে রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেল। পাকিস্তানের সবচেয়ে সুরক্ষিত এই কারাগারেই জেলবন্দি রয়েছেন সেই দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তানের একমাত্র বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। তবে আপাতত আলোচনার কেন্দ্রে কিংবদন্তি ইমরান নন, বরং জেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থার ভয়ংকর গাফিলতিই এবার সামনে! একাধিক প্রতিবেদন বলছে উচ্চ-নিরাপত্তার বেষ্টনী সত্ত্বেও সেখান থেকে ১৪ জন বন্দি পালিয়ে গিয়েছে। যার ফলে পুলিস পুরো এলাকায় সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করেছে। পলাতক বন্দিদের খুঁজে বের করতে পুলিশ ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলি ব্যাপক তল্লাশি অভিযানও চালাচ্ছে।
আসার পথেই গল্প!
রাওয়ালপিন্ডি ডিস্ট্রিক্ট জেলই আদিয়ালা কেন্দ্রীয় কারাগার নামে পরিচিত। পুলিস জানাচ্ছে যে আদালতে হাজিরা দেওয়ার পর ১৪ বন্দিকে আদিয়ালা জেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে বন্দিরা সবাই পুলিসের ভ্যান থেকে পালিয়ে যায়। তারা কারাগারের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় থাকা ত্রুটির সুযোগ নিয়েই কাজের কাজটি করে ফেলে। এই ঘটনা জানাজানি হওয়ার পরপরই কারা কর্তৃপক্ষ, পুলিস এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থা তৎপর হয়ে উঠেছে। পলাতক বন্দিদের ধরতে আশেপাশের এলাকায় তল্লাশি চৌকি বসানো হয়েছে এবং অবিরাম অভিযান চলছে।
৪ বন্দি গ্রেপ্তার
প্রাথমিক তদন্তে খতিয়ে দেখা হচ্ছে যে, এই ঘটনায় কোনও কারা-কর্মচারীর অবহেলা বা অভ্যন্তরীণ যোগসাজশ ছিল কি না। জানা গিয়েছে, বন্দিদের যে ভ্যান নিয়ে যাচ্ছিল, তা তল্লাশির জন্য থামানো হলে বন্দিরা পুলিশ কর্তাদের চোখে লঙ্কার গুঁড়ো ছুড়ে পালিয়ে যায়। একেবারে ফিল্মি কায়দায় পালায় তারা। এরপরই শুরু হয় জোর তল্লাশি অভিযান। মোট ১৪ জন বন্দীর মধ্যে ৪ জনকে পুনরায় গ্রেফতার করা সম্ভব হলেও বাকি ১০ জন এখনও নিখোঁজ
মোতায়েন বিরাট পুলিস
আদিয়ালা জেল পাকিস্তানের সবচেয়ে হাই-প্রোফাইল জেলগুলির মধ্যেই একটি। যেখানে একাধিক বিশিষ্ট বন্দি রয়েছেন। ইমরানও বর্তমানে দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় কারাবন্দি। ফলে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা আগে থেকেই ছিল এবং জেলের বাইরেও কড়া নজরদারি রাখা হয়। এই প্রেক্ষিতে বন্দিদের পালিয়ে যাওয়া নিরাপত্তা সংস্থাগুলির জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবেই দেখা হচ্ছে। ঘটনার পরপরই তদন্ত শুরু করেছে কারা প্রশাসন। ধৃতদের ধরতে বিশাল পুলিস বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।
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