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১৪ বন্দি পলাতক! পাকিস্তানের সবচেয়ে সুরক্ষিত কারাগার ফের খবরে... রয়েছেন ইমরান খানও

পুলিসের চোখে লঙ্কার গুঁড়ো দিয়েই পালিয়ে গেল ১৪ জেলবন্দি! ফের খবরে পাকিস্তানের সবচেয়ে সুরক্ষিত কারাগার আদিয়ালা জেল। এখানেই রয়েছেন ইমরান খান। 

Published: Jun 30, 2026, 07:18 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 07:18 PM IST
১৪ বন্দি পলাতক! পাকিস্তানের সবচেয়ে সুরক্ষিত কারাগার ফের খবরে... রয়েছেন ইমরান খানও
Image Credit: ইমরান বন্দি যে জেলেSource: Bureau

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