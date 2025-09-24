English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Breast Enlargement Surgery: ১৪ বছরের মেয়ের স্তন বৃদ্ধির অপারেশন করান মা! পরিণতিতে কিশোরী... মর্মান্তিক...

14 year old girl dies after breast enlargement surgery: বাবার দাবি, প্রকৃত সত্য আড়াল করতেই এটা করা হয়েছে। কিশোরীর মৃত্যু শংসাপত্রে মৃত্যুর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে "অসুস্থতা"। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 24, 2025, 05:36 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১৪ বছরের কিশোরীর ব্রেস্ট এনলার্জমেন্ট সার্জারি (Breast Enlargement Surgery)! আর তাতেই মর্মান্তিক পরিণতি ওই কিশোরীর। ১৪ বছর বয়সে মেয়ের স্তন বৃদ্ধির জন্য (Breast Implant Surgery) সার্জারি করায় মা-ই। যা রীতিমতো বেআইনি। আর সেই সার্জারির পরই মৃত্য়ুর কোলে ঢলে পড়ল ওই কিশোরী।

অভিযোগ, বেআইনি কসমেটিক সার্জারির পরই ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়ে পালোমা নামে ওই কিশোরী। তারপর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য, বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে মেক্সিকোর দুরাঙ্গোতে। এই ঘটনায় দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছেন মৃত কিশোরীর বাবা আরেলানোআরেলানোর মতে, অস্ত্রোপচারের কয়েকদিন পর, ২০ সেপ্টেম্বর তাঁর মেয়ে মারা যায়

কিশোরীর মৃত্যু শংসাপত্রে মৃত্যুর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে "অসুস্থতা"। অসুস্থতার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়, সেরিব্রাল এডিমা এবং হাইপোক্সিক এনসেফালোপ্যাথি। কিন্তু বাবার দাবি, প্রকৃত সত্য আড়াল করতেই এটা করা হয়েছে। কারণ, তিনি জানতে পারেন যে তাঁর মেয়ের স্তন বৃদ্ধির জন্য অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল। বাবার দাবি, ব্রেস্ট এনলার্জমেন্ট সার্জারির কারণেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর মেয়ের। তাঁর দাবি, “যে যে এই ঘটনার জন্য দায়ী, তাদের সকলের তদন্ত করা হোক। ডাক্তার, মা, হাসপাতাল, হাসপাতালের প্রশাসক এবং যারা যারা এই ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার সঙ্গে জড়িত ছিলেন সবার।”

ইতিমধ্যে এই ঘটনায় অভিযোগ দায়ের করেছেন বাবা। অভিযোগের ভিত্তিতে শুরু হয়েছে তদন্ত। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস এখন ওই কিশোরীর সার্জারির রেকর্ড খতিয়ে দেখছে। কে এই সার্জারির অনুমতি দিয়েছিল, তাও আতস কাঁচের তলায়! আর তাতেই ওই কিশোরীর মা অভিযুক্তের কাঠগড়ায়মায়ের বিরুদ্ধে অবহেলার অভিযোগ আনা হতে পারে। অন্যদিকে সার্জনের বিরুদ্ধে দায়ের হতে পারে অনিচ্ছাকৃত হত্যা অভিযোগে মামলা। 

