Air Force plane Crash: ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যে ক্র্যাশ, ভয়ংকর বিমান দুর্ঘটনায় ঝলসে গেল ১৫... চারিদিকে উড়ছে রক্তমাখা টাকা...

Air Force plane Crash: ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যে ক্র্যাশ, ভয়ংকর বিমান দুর্ঘটনায় ঝলসে গেল ১৫... চারিদিকে উড়ছে রক্তমাখা টাকা...
Air Force Crash: উড়ানের কিছুক্ষণের পর ব্যস্ত রাস্তায় আছড়ে পড়ল সেনা বিমান। দুর্ঘটনায় মৃত কমপক্ষে ১৫ এবং আহত ৩০। জানা গিয়েছে, বিমানের ধ্বংসস্তূপের উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে শুধু টাকা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের ভয়ংকর বিমান দুর্ঘটনা। টেক অফের কিছুক্ষণের মধ্যেই আছড়ে পড়ে কার্গো বিমানটি। ব্যস্ত রাস্তায় ভেঙে পড়ে বিমানটি। দুর্ঘটনায় ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে, বলিভিয়ার এল আলতোতে গত শুক্রের সন্ধেতে।
বলিভিয়ার রাজধানী লা পাজের কাছে শুক্রবার একটি বিশালাকার কার্গো বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। জানা গিয়েছে, বিমানটি নতুন ছাপা নোট নিয়ে যাওয়া যাচ্ছিল। বিমানের ধ্বংসাবশেষ হাইওয়ের উপর আছড়ে পড়ায় প্রায় ডজনখানেক যানবাহন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চারদিকে বিপুল পরিমাণ টাকা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে।
প্রতিরক্ষামন্ত্রী মার্সেলো সালিনাস জানান, 'হারকিউলিস সি-১৩০' (Hercules C-130) মডেলের বিমানটি নতুন বলিভিয়ান মুদ্রা নিয়ে আসছিল। লা পাজের পার্শ্ববর্তী শহর এল আল্টোর একটি বিমানবন্দরে ল্যান্ডিংয়ের সময় এটি রানওয়ে থেকে ছিটকে পড়ে পাশের একটি মাঠে গিয়ে আছড়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে বিমানে আগুন ধরে গেলেও ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা তা নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন।
ফায়ার সার্ভিস প্রধান পাভেল তোভার অন্তত ১৫ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন। তবে নিহতরা বিমানের আরোহী নাকি মহাসড়কের যানবাহনের যাত্রী, তা এখনও পরিষ্কার নয়। বলিভিয়ার বিমান বাহিনীর জেনারেল সার্জিও লোরা জানিয়েছেন, বিমানের ছয়জন ক্রু সদস্যের মধ্যে দুজনকে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। দুর্ঘটনাস্থলে অন্তত ১৫টি গাড়ি দুমড়েমুচড়ে গিয়েছে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘটনার ছবি ছড়িয়ে পড়েছে। রাস্তার ওপর বিমানের ধ্বংসাবশেষ এবং লাশের সাথে প্রচুর টাকার নোট পড়ে আছে। পুলিস ও দাঙ্গা দমন বাহিনী পৌঁছানোর আগেই অনেক মানুষকে সেই টাকা কুড়োতে ভিড় করতে দেখা যায়।
তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ডেভিড এসপিনোজা জানিয়েছেন, এই নোটগুলোর বর্তমানে কোনও আইনি বিনিময় মূল্য নেই। কারণ এগুলো সবেমাত্র ছাপানো হয়েছিল এবং এগুলোতে এখনও কোনও সিরিয়াল নম্বর দেওয়া হয়নি। কর্তৃপক্ষ বর্তমানে বিমান দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করছে। দুর্ঘটনার পর ওই বিমানবন্দরের সকল ফ্লাইট সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে।
