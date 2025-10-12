Pakistan Afghanistan conflict: কাবুলে এয়ারস্ট্রাইকের কড়া জবাব! ১৫ পাক সেনাকে খতম করল তালিবান...

Pakistan Afghanistan conflict: কাবুলে এয়ারস্ট্রাইকের কড়া জবাব! ১৫ পাক সেনাকে খতম করল তালিবান...
Kabul airstrikes: আফগানিস্তানের হেলমন্দ প্রদেশে তালিবানের পালটা হামলায় ১৫ পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়েছে। এই হামলা পাকিস্তানের কাবুল ও পাকটিকায় চালানো বিমান হামলার জবাবে করা হয়। আফগান বাহিনী পাকিস্তানের তিনটি সেনা পোস্ট দখল করেছে এবং সংঘর্ষ এখনও চলছে। ইসলামাবাদ TTP-কে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে কাবুলকে সতর্ক করেছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত বৃহস্পতিবার আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে বিমান হামলা চালায় পাকিস্তান। তারই পালটা উত্তর দিল আফগানিস্তান। তালিবান বাহিনীর পালটা হামলায় ১৫ পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
হেলমন্দ প্রদেশ সরকারের মুখপাত্র মৌলভী মহম্মদ কাসিম রিয়াজ জানিয়েছেন, গত রাতের এই হামলায় আফগান বাহিনী হেলমন্দের বেহরামপুর জেলায় দুরান্ড লাইনের কাছে পাকিস্তানের তিনটি সামরিক পোস্ট দখল করেছে এবং বেশ কিছু অস্ত্র ও গোলাবারুদ জব্দ করেছে।
বিমান হামলা এবং প্রতিশোধ:
বৃহস্পতিবার আফগানিস্তানের কাবুল এবং দক্ষিণ-পূর্ব প্রদেশ পাকটিকায় তিনটি বিস্ফোরণ হয়। তালিবান সরকার পাকিস্তানের ওপর হামলার দায় চাপিয়ে বলে, এটি তাদের সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন। আফগান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়: 'পাকিস্তান সেনাবাহিনী কাবুলে বিমান হামলা চালানোর পর, তালিবান বাহিনী সীমান্তবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে।'
পরে আফগান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইনায়াত খোয়ারাজম বলেন, মধ্যরাতে এই 'সফল' অভিযান শেষ হয়। তিনি সতর্ক করে জানান, 'যদি পাকিস্তান আবার আফগানিস্তানের ভূখণ্ড লঙ্ঘন করে, তবে আমাদের বাহিনী প্রস্তুত রয়েছে এবং শক্তভাবে জবাব দেবে।'
তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান, বা পাকিস্তানি তালিবান, আফগান তালেবানের আদর্শিক মিত্র। ২০০১ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তানে যুদ্ধকালীন তারা আফগান তালিবানকে সাহায্য করেছিল।
ইসলামাবাদ অভিযোগ করেছে, ২০২১ সালের পর থেকে TTP তাদের শত শত সেনা হত্যা করেছে। পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা AFP-কে বলেন, 'আজ সন্ধ্যায় তালেবান বাহিনী গোলাগুলি শুরু করে। আমরা প্রথমে হালকা এবং পরে ভারী গোলাবারুদ দিয়ে সীমান্তের চারটি পয়েন্টে পাল্টা হামলা চালাই।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা তিনটি আফগান ড্রোন গুলি করে নামিয়েছি, যেগুলো বিস্ফোরক বহন করছিল বলে সন্দেহ। সংঘর্ষ চলছে, তবে এখনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।'
