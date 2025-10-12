English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Pakistan Afghanistan conflict: কাবুলে এয়ারস্ট্রাইকের কড়া জবাব! ১৫ পাক সেনাকে খতম করল তালিবান...

Kabul airstrikes: আফগানিস্তানের হেলমন্দ প্রদেশে তালিবানের পালটা হামলায় ১৫ পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়েছে। এই হামলা পাকিস্তানের কাবুল ও পাকটিকায় চালানো বিমান হামলার জবাবে করা হয়। আফগান বাহিনী পাকিস্তানের তিনটি সেনা পোস্ট দখল করেছে এবং সংঘর্ষ এখনও চলছে। ইসলামাবাদ TTP-কে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে কাবুলকে সতর্ক করেছে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 12, 2025, 12:59 PM IST
Pakistan Afghanistan conflict: কাবুলে এয়ারস্ট্রাইকের কড়া জবাব! ১৫ পাক সেনাকে খতম করল তালিবান...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত বৃহস্পতিবার আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে বিমান হামলা চালায় পাকিস্তান। তারই পালটা উত্তর দিল আফগানিস্তান। তালিবান বাহিনীর পালটা হামলায় ১৫ পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

Add Zee News as a Preferred Source

হেলমন্দ প্রদেশ সরকারের মুখপাত্র মৌলভী মহম্মদ কাসিম রিয়াজ জানিয়েছেন, গত রাতের এই হামলায় আফগান বাহিনী হেলমন্দের বেহরামপুর জেলায় দুরান্ড লাইনের কাছে পাকিস্তানের তিনটি সামরিক পোস্ট দখল করেছে এবং বেশ কিছু অস্ত্র ও গোলাবারুদ জব্দ করেছে।

আরও পড়ুন:Cooperative Election: বিধানসভা ভোটের আগেই লাল ঝড়! সমবায়ে বড় জয় বামেদের...

বিমান হামলা এবং প্রতিশোধ:
বৃহস্পতিবার আফগানিস্তানের কাবুল এবং দক্ষিণ-পূর্ব প্রদেশ পাকটিকায় তিনটি বিস্ফোরণ হয়। তালিবান সরকার পাকিস্তানের ওপর হামলার দায় চাপিয়ে বলে, এটি তাদের সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন। আফগান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়: 'পাকিস্তান সেনাবাহিনী কাবুলে বিমান হামলা চালানোর পর, তালিবান বাহিনী সীমান্তবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে।'

পরে আফগান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইনায়াত খোয়ারাজম বলেন, মধ্যরাতে এই 'সফল' অভিযান শেষ হয়। তিনি সতর্ক করে জানান, 'যদি পাকিস্তান আবার আফগানিস্তানের ভূখণ্ড লঙ্ঘন করে, তবে আমাদের বাহিনী প্রস্তুত রয়েছে এবং শক্তভাবে জবাব দেবে।'

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান, বা পাকিস্তানি তালিবান, আফগান তালেবানের আদর্শিক মিত্র। ২০০১ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তানে যুদ্ধকালীন তারা আফগান তালিবানকে সাহায্য করেছিল।

আরও পড়ুন:Bengal Weather Update: অবশেষে বর্ষা বিদায়ের পালা! আগামী সপ্তাহেই শুরু শুষ্ক, শিরশিরানি আবহাওয়ার খেলা...

ইসলামাবাদ অভিযোগ করেছে, ২০২১ সালের পর থেকে TTP তাদের শত শত সেনা হত্যা করেছে। পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা AFP-কে বলেন, 'আজ সন্ধ্যায় তালেবান বাহিনী গোলাগুলি শুরু করে। আমরা প্রথমে হালকা এবং পরে ভারী গোলাবারুদ দিয়ে সীমান্তের চারটি পয়েন্টে পাল্টা হামলা চালাই।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা তিনটি আফগান ড্রোন গুলি করে নামিয়েছি, যেগুলো বিস্ফোরক বহন করছিল বলে সন্দেহ। সংঘর্ষ চলছে, তবে এখনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।'

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Pakistan Afghanistan ConflictKabul airstrikesTaliban
পরবর্তী
খবর

Iseael - Hamas Ceasefire Deal: গাজার শান্তিতে তদারকি!তেল আভিভে ২০০ মার্কিন সেনা, ঘরমুখি গাজার হাজার হাজার বাস্তুহারা মানুষ
.

পরবর্তী খবর

Bangladeshi Arrested: এদেশে ছিলেন বেশ কয়েক বছর, ফেরার চেষ্টা করতেই পুলিসের হাত পাকড়াও ১৭ বা...