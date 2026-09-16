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মরণঠান্ডা সমুদ্রে ৩ দিন! দু'জনকে হারিয়ে অলৌকিক ভাবে মৃত্যুর মুখে থেকে একা বেঁচে ফিরল ১৫ বছরের কিশোর!

15-Year-Old Survives 62 Hours At Sea: সমুদ্রে টানা ৬২ ঘণ্টা লড়াই করে মরতে-মরতে বেঁচে ফিরল ১৫ বছরের কিশোর। তবে নিজের ভাই ও ভাইপোকে হারিয়েছে সে। গত ৫ সেপ্টেম্বর আলাস্কা উপকূলে মাছ ধরার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। সম্ভবত নৌকার ইঞ্জিনের সঙ্গে মাছ ধরার সুতো বা জাল পেঁচিয়ে যায়। সেটি ছাড়ানোর চেষ্টার সময়েই হঠাৎ আবহাওয়া খারাপ হয়ে যায় এবং উত্তাল মহাসমুদ্রে নৌকাটি উল্টে যায়।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 16, 2026, 08:18 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 08:18 PM IST
মরণঠান্ডা সমুদ্রে ৩ দিন! দু'জনকে হারিয়ে অলৌকিক ভাবে মৃত্যুর মুখে থেকে একা বেঁচে ফিরল ১৫ বছরের কিশোর!

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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