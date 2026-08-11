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ভয়াল ভূকম্পনে লাশের পাহাড়! সেকেন্ডে ধুলো হয়ে গেল ১৬০০ বাড়ি! জারি জরুরি অবস্থা! এখনই মৃত্যু...

Deadly Earthquake: ২১টি আফটারশক। প্রায় ১৬০০ বাড়ি ভেঙে পড়েছে। ১৮টি হেলথ সেন্টারে, ৫২টি স্কুলেও আঘাত। ধসে পড়া বাড়িগুলির ধ্বংসস্তূপের নীচে আরও অনেক মানুষ আটকে পড়ে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা। মোট কত মৃত্যু?

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 11, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 05:40 PM IST
ভয়াল ভূকম্পনে লাশের পাহাড়! সেকেন্ডে ধুলো হয়ে গেল ১৬০০ বাড়ি! জারি জরুরি অবস্থা! এখনই মৃত্যু...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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