English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

India student Death: দীপাবলিতেই নিভল দ্বীপ! সেলিব্রেশনের মাঝেই বিদেশের মাটিতে মৃত্যু ভারতীয় পড়ুয়ার...

Dubai: আলোর উত্‍সবে নামল শোকের ছায়া। দীপাবলি উদযাপন করতে করতেই মৃত্যু আঠারোর তরুণের। দুবাইতে দীপাবলি সেলিব্রেশনের সময়ে ঘটে ঘটনাটি।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 24, 2025, 11:19 AM IST
India student Death: দীপাবলিতেই নিভল দ্বীপ! সেলিব্রেশনের মাঝেই বিদেশের মাটিতে মৃত্যু ভারতীয় পড়ুয়ার...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুবাইতে দীপাবলি সেলিব্রেশনে মত্ত। আচমকাই মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন ১৮-র ভারতীয় তরুণ। তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে চিকিত্‍সকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। জানা যায়, হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হয় ভারতীয় পড়ুয়া বৈষ্ণব কৃষ্ণকুমারের।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:Weather Update: সাগরে তৈরি হচ্ছে নতুন নিম্নচাপ! বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস জেলায় জেলায়...

বৈষ্ণব দুবাইতে গোল্ডেন ভিসায় বসবাস করেন। তিনি মিডলসেক্স ইউনিভার্সিটি, দুবাই-এর প্রথম বর্ষের বি.বি.এ মার্কেটিংয়ের ছাত্র ছিলেন। মঙ্গলবার দুবাই ইন্টারন্যাশনাল একাডেমিক সিটিতে দীপাবলি উদযাপনের তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়। পরিবার জানিয়েছে, দুবাই পুলিস ফরেনসিক বিভাগ আরও তদন্ত করছে। কিন্তু জানা গিয়েছে, বৈষ্ণবের আগে থেকে কোনও হৃদরোগের সমস্যা ছিল না।

বৈষ্ণবের কাকা নিতীশ জানিয়েছেন, 'তাঁর বাবা-মা তাঁর শেষকৃত্য কেরালায় করতে চান। তাই আমরা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ঠিক করছি। আশা করি সব ঠিকভাবে সম্পন্ন হবে এবং তাঁরা শুক্রবার বাড়ি ফিরতে পারবেন।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের এখনও পুরোপুরি জানা নেই ঠিক কী ঘটেছে।'

বৈষ্ণবের আত্মীয় ও প্রতিবেশী গোপী কার্ণবর বলেন, পরিবার দুই বছর আগে তাদের স্বজনের বাড়ি চেন্নিথালা, আলাপ্পুজা ঘুরতে এসেছিলেন। তিনি বলেন, 'তারা খুব কমই চেন্নিথালা আসতেন। শেষবার এসেছিলেন দুই বছর আগে নতুন বাড়ির গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে।'

আরও পড়ুন:Terrible Bus Fire: বাইকের সঙ্গে সংঘর্ষ! মুহূর্তের মধ্যে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল বাস, ঘুমন্ত অবস্থায় ঝলসে মৃত কমপক্ষে ২০...

তিনি আরও জানান, বৈষ্ণবের বাবা কৃষ্ণকুমার দুবাইয়ে ২০ বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করছেন। 'বৈষ্ণব ও তার ছোট বোন সেখানে জন্মগ্রহণ ও বড় হয়েছেন। সে খুব বুদ্ধিমান ও স্মার্ট ছেলে ছিল এবং তার বেশিরভাগ বন্ধু দুবাইতেই।'

মিডলসেক্স ইউনিভার্সিটি তাদের শোকবার্তায় জানিয়েছে, বৈষ্ণবের মৃত্যু আমাদের সম্প্রদায়কে গভীরভাবে ব্যথিত করেছে। জেমস আওয়ার ওন ইন্ডিয়ান স্কুল, যেখানে বৈষ্ণব পড়াশোনা করতেন, তাকে প্রতিভাবান ছাত্র হিসেবে স্মরণ করেছে। স্কুল তাঁর স্মৃতিতে আসন্ন অনুষ্ঠান স্থগিত করেছে। শিক্ষক ও সহপাঠীরা বৈষ্ণবকে উজ্জ্বল, দায়িত্বশীল এবং প্রেরণাদায়ক যুবক হিসেবে মনে রাখছেন, যার আকস্মিক মৃত্যু ভারতীয় সম্প্রদায়কে শোকগ্রস্ত করেছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
India student dies of cardiac arrest in DubaiDiwali celebration in DubaiIndian student in Dubai
পরবর্তী
খবর

Venezuela Horrific Plane Crash: Viral Video: ভয়ংকর বিমান দুর্ঘটনা! টেক অফের পরেই আছড়ে পড়ল ফ্লাইট, নিমেষে আগুনে ঢেকে গেল ১৬০...মৃত্যু-হাহাকার...
.

পরবর্তী খবর

James: জনপ্রিয় বাঙালি গায়ক তৃতীয় বিয়ে সারলেন মার্কিন কন্যার সঙ্গে! জানালেন, বাবাও হয়েছেন...