India student Death: দীপাবলিতেই নিভল দ্বীপ! সেলিব্রেশনের মাঝেই বিদেশের মাটিতে মৃত্যু ভারতীয় পড়ুয়ার...

Dubai: আলোর উত্সবে নামল শোকের ছায়া। দীপাবলি উদযাপন করতে করতেই মৃত্যু আঠারোর তরুণের। দুবাইতে দীপাবলি সেলিব্রেশনের সময়ে ঘটে ঘটনাটি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুবাইতে দীপাবলি সেলিব্রেশনে মত্ত। আচমকাই মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন ১৮-র ভারতীয় তরুণ। তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে চিকিত্সকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। জানা যায়, হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হয় ভারতীয় পড়ুয়া বৈষ্ণব কৃষ্ণকুমারের।
বৈষ্ণব দুবাইতে গোল্ডেন ভিসায় বসবাস করেন। তিনি মিডলসেক্স ইউনিভার্সিটি, দুবাই-এর প্রথম বর্ষের বি.বি.এ মার্কেটিংয়ের ছাত্র ছিলেন। মঙ্গলবার দুবাই ইন্টারন্যাশনাল একাডেমিক সিটিতে দীপাবলি উদযাপনের তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়। পরিবার জানিয়েছে, দুবাই পুলিস ফরেনসিক বিভাগ আরও তদন্ত করছে। কিন্তু জানা গিয়েছে, বৈষ্ণবের আগে থেকে কোনও হৃদরোগের সমস্যা ছিল না।
বৈষ্ণবের কাকা নিতীশ জানিয়েছেন, 'তাঁর বাবা-মা তাঁর শেষকৃত্য কেরালায় করতে চান। তাই আমরা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ঠিক করছি। আশা করি সব ঠিকভাবে সম্পন্ন হবে এবং তাঁরা শুক্রবার বাড়ি ফিরতে পারবেন।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের এখনও পুরোপুরি জানা নেই ঠিক কী ঘটেছে।'
বৈষ্ণবের আত্মীয় ও প্রতিবেশী গোপী কার্ণবর বলেন, পরিবার দুই বছর আগে তাদের স্বজনের বাড়ি চেন্নিথালা, আলাপ্পুজা ঘুরতে এসেছিলেন। তিনি বলেন, 'তারা খুব কমই চেন্নিথালা আসতেন। শেষবার এসেছিলেন দুই বছর আগে নতুন বাড়ির গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে।'
তিনি আরও জানান, বৈষ্ণবের বাবা কৃষ্ণকুমার দুবাইয়ে ২০ বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করছেন। 'বৈষ্ণব ও তার ছোট বোন সেখানে জন্মগ্রহণ ও বড় হয়েছেন। সে খুব বুদ্ধিমান ও স্মার্ট ছেলে ছিল এবং তার বেশিরভাগ বন্ধু দুবাইতেই।'
মিডলসেক্স ইউনিভার্সিটি তাদের শোকবার্তায় জানিয়েছে, বৈষ্ণবের মৃত্যু আমাদের সম্প্রদায়কে গভীরভাবে ব্যথিত করেছে। জেমস আওয়ার ওন ইন্ডিয়ান স্কুল, যেখানে বৈষ্ণব পড়াশোনা করতেন, তাকে প্রতিভাবান ছাত্র হিসেবে স্মরণ করেছে। স্কুল তাঁর স্মৃতিতে আসন্ন অনুষ্ঠান স্থগিত করেছে। শিক্ষক ও সহপাঠীরা বৈষ্ণবকে উজ্জ্বল, দায়িত্বশীল এবং প্রেরণাদায়ক যুবক হিসেবে মনে রাখছেন, যার আকস্মিক মৃত্যু ভারতীয় সম্প্রদায়কে শোকগ্রস্ত করেছে।
