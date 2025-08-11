English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
US Cartoonist Bob Minor's Cartoon: ১০০ বছর আগেই আমেরিকা ফ্রান্স ও ব্রিটেনকে পদানত করেছিল চিন ভারত আফ্রিকা! সেই সময়ই কি ফিরছে?

Rise of China India Africa Over US: এই কার্টুনের মূল বার্তা, পশ্চিমিরা অর্থ ও অস্ত্রের জোরে বিশ্ব শাসন করলেও তারা সেসব দেশের অন্তর্নিহিত শক্তিকে উপেক্ষা করেছে। চিন, ভারত ও আফ্রিকার মতো দেশগুলি অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হলেও তাদের ছিল বিশাল জনসংখ্যা, সংস্কৃতি এবং সম্ভাবনা।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Aug 11, 2025, 03:49 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টারিফ-কাণ্ডে (ongoing debate over trade tariffs) এখন বিশ্ব জুড়ে তীব্র হইচই। অথচ তারই মধ্যে একটি শতবর্ষপুরনো কার্টুনছবি এসে পড়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প (US President Donald Trump) ভারতের উপর ৫০ শতাংশ (50 per cent tariff on India) শুল্ক আরোপ করেছেন। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় এটি ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। কার্টুনটি জনপ্রিয় মার্কিন কার্টুনিস্ট বব মাইনরের (Popular US cartoonist Bob Minor)। ১৯২৫ সালে তিনি কার্টুনটি এঁকেছিলেন। তাতে তিনি বিশ্বের দেশগুলির ক্ষমতার সমীকরণটি (balance of global power) চিত্রিত করেছিলেন।

ক্ষমতার সমীকরণ

কী ছবি সেদিন এঁকেছিলেন মার্কিন কার্টুনিস্ট বব মাইনর? তিনি যা এঁকেছিলেন, তার মর্মার্থ হল-- একদিন ক্ষমতার কেন্দ্র পাশ্চাত্য থেকে সরবে। সরবে চিন ভারত ও আফ্রিকার দিকে। এদের হাতেই থাকবে অস্ত্র, অর্থ, প্রতিপত্তি-- সব। এই দেশগুলি দরিদ্র হলেও জনসংখ্যায় ধনী। এই কার্টুন আসলে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের পতন এবং চিন, ভারত ও আফ্রিকার উত্থানের কথাই তুলে ধরেছিল। যা ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতির আবহে অন্য একটা আবহ তৈরি করে দিয়েছে। এই কার্টুনটি যেন ট্রাম্পকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, আমেরিকার বাইরের যে দুনিয়ায়, সেই অন্য বিশ্বের অন্য পৃথিবীরও কিছু কিছু মহত্ত্ব আছে।

কার্টুন-পরিচয়

কার্টুনটিতে তিনটি বিশাল আকৃতির চরিত্র দেখা যায়। কারা তারা? তারা যথাক্রমে চিন, ভারত এবং আফ্রিকার প্রতিনিধিত্ব করছে। এরা তিনটি বামন চরিত্রের উপরে দাঁড়িয়ে আছে। কারা সেই বামন? তাদের গায়ে লেখা আছে-- 'US Imperialism', 'French Imperialism' এবং 'British Imperialism'। এদের প্রত্যেকের হাতে চাবুক রয়েছে।

কার্টুনের মূল বার্তা কী?

এই কার্টুনের মূল বার্তা হল, পশ্চিমিরা অর্থ ও অস্ত্রের জোরে বিশ্ব শাসন করলেও তারা সেইসব দেশগুলির অন্তর্নিহিত শক্তিকে উপেক্ষা করেছে, যেগুলিকে তারা শোষণ করত। চিন, ভারত ও আফ্রিকার মতো দেশগুলি অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হলেও তাদের আছে (ছিল) বিশাল জনসংখ্যা, সংস্কৃতি এবং সম্ভাবনা। মাইনরের কার্টুনটি আসলে এই তিন দেশের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার কথা উসকে দেয়, ভবিষ্যৎ বিশ্ব-ক্ষমতার ভারসাম্যের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। যেখানে এই দেশগুলি একদিন উঠে দাঁড়াবে এবং হয়তো সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে ছাড়িয়েও যাবে।

