/VIRAL VIDEO: রাতের আকাশে ওটা কী উড়ছে! চোখ ধাঁধানো রহস্যময় আলোয় সেই UFO? এক্সপ্রেসওয়েতে তুমুল চাঞ্চল্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মায়ার এই আশ্চর্য পৃথিবীতে পরতে পরতে রহস্যে পরিপূর্ণ। ইতিহাসবিদ থেকে শুরু করে গুপ্তধনসন্ধানী হয়ে ক্রিপ্টোগ্রাফার! তাঁদের যাবতীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, আজও মহাবিশ্বে বেশ কিছু রহস্যের সমাধান হয়নি। যেমন ইউএফও বা আনআইডেনটিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট। অপরিচিত উড়ন্ত বস্তু বা অশনাক্তকৃত উড়ন্ত বস্তুকে আমেরিকার সরকার নতুন নাম দিয়েছে ইউএপি-আনআইডেনটিফায়েড অ্যানোমেলাস ফেনোমেনা। ফের একবার বিশ্বের চর্চায় ইউএফও। তেহরানের আজাদগান এক্সপ্রেসওয়ের কাছে আকাশে এক উজ্জ্বল ও বহু-রঙের রহস্যময় বস্তুকে ভাসমান অবস্থায় দেখা গিয়েছে। এই মর্মে একাধিক ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে, যেখান থেকে নানা ধরনের জল্পনা-কল্পনা চলছে। গত ২০ সেপ্টেম্বর রাতের আকাশে নীচু উচ্চতায় এক বস্তুর চলাচল ঘিরেই চরম চাঞ্চল্য় ছড়িয়েছে। তবে বস্তুটির সঠিক অবস্থান, উচ্চতা, গতি বা আকার সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক তথ্য পাওয়া যায়নি। এছাড়া ইরানি কর্তৃপক্ষ বস্তুটির পরিচয় শনাক্ত করে বা এটিকে কোনো হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে কোনো বিবৃতিও দেয়নি। মনে রাখতে হবে ইরানের সঙ্গে আমেরিকা ও ইসরায়েলের মধ্যে উত্তেজনা যখন তুঙ্গে, ঠিক সেই সময়েই এই ভিডিওগুলি প্রকাশ্যে এল।
১৯৭৬ সালের স্মৃতি ফিরল আবার ২০২৬ সালে!
ওই আলো আসলে কী হতে পারে, তা নিয়েই এখন জল্পনা চলছে। সাইবার নিউজের মতে যে বস্তুটি হয়তো কোনও সামরিক ড্রোন বা একসঙ্গে ওড়া একাধিক ড্রোন ছিল। আবার কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, দূর থেকে দেখা কোনও ঘুড়ি বা অন্য কোনো বস্তু থেকেও হয়তো ওই আলোর সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে। রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী ইরানের সেনাবাহিনী হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে, দেশের উপর পুনরায় কোনও হামলা হলে তারা ওই অঞ্চলে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটি ও আমেরিকার স্বার্থসংশ্লিষ্ট স্থাপনাগুলির উপর পাল্টা আঘাত করবে। এছাড়া মার্কিন বিদেশমন্ত্রকও ভ্রমণকারীদের সতর্ক করেছে যে, ওই অঞ্চলে বিমান বাতিল, আকাশসীমা বন্ধ এবং অন্যান্য বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। সাম্প্রতিক এই ভিডিয়োগুলি ১৯৭৬ সালের সেপ্টেম্বরে তেহরানের আকাশে দেখা এক আলোচিত ঘটনার স্মৃতিও ফিরিয়ে এনেছে অনেকের কাছে। ১৯৭৬ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর সেই ঘটনাটি ঘটেছিল, যখন ইরান আকাশে একটি উজ্জ্বল বস্তু দেখার কথা জানিয়েছিল। জানা ওই বস্তুটির বিষয়ে তদন্ত করতে ইরানের এফ-৪ যুদ্ধবিমান পাঠানো হয়েছিল। যা ইউএফও গবেষকদের মধ্যে অন্যতম আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। ১৯৭৬ সালের সেই ঘটনা সম্পর্কে মার্কিন সরকারের নথিতেও রয়েছে। মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার নথিপত্রের মধ্যে রয়েছে ‘জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফ’। সেখানে এক প্রতিবেদন, ‘ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি’-র এক সারসংক্ষেপ এবং মার্কিন প্রতিরক্ষা অ্যাটাচের একটি প্রতিবেদন। এই নথিপত্রগুলির অস্তিত্ব নিশ্চিত করে যে, ১৯৭৬ সালে দেখা সেই বস্তুটির বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিবেদন দাখিল ও তদন্ত করা হয়েছিল। তবে ১৯৭৬ সালে দেখা বস্তুটির সঙ্গে এই সপ্তাহে তেহরানে দৃশ্যমান আলোর কোনও সম্পর্ক থাকার কোনো প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। জি ২৪ ঘণ্টা এই ভাইরাল ভিডিয়োগুলির সত্য়াতা যাচাই করেনি। ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োর ভিত্তিতেই এই প্রতিবেদন প্রণীত হয়েছে। বস্তুটিকে কোনও অজ্ঞাত বিমান, সামরিক ড্রোন কিংবা অন্য কোনও অস্বাভাবিক কিছু হিসেবে নিশ্চিত করার মতো কোনো তথ্যও নেই।
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