/মৃত্যুপুরী নেপালে অলৌকিক! ৯ দিন পর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সুড়ঙ্গে জীবিত উদ্ধার ২ শ্রমিক, ভিতরে এখনও বেঁচে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নেপালে ভয়াবহ বন্যা ও ধসের ৯ দিন পর এক অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী থাকল উদ্ধারকারী দল। ত্রিশূলী নদীর ওপর নির্মিত ‘উইপার ত্রিশূলী ৩এ’ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের একটি সুড়ঙ্গ থেকে দুই শ্রমিককে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। দীর্ঘ ৯ দিন চরম প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে সুড়ঙ্গের ভিতর আটকে থাকার পর শুক্রবার সকালে উদ্ধারকারীরা তাঁদের বাইরে বের করে আনেন। উদ্ধার হওয়া দুই শ্রমিকের নাম সঞ্জয় শাহ (৩০) এবং কবির মহার্জন (৪৫)।
গত ২৬ অগাস্ট হিমবাহ ধসের ফলে নেপালে বিধ্বংসী বন্যা সবকিছু তছনছ করে দেয়। নদীর জলস্তর হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়ে গ্রামের পর গ্রাম ভাসিয়ে নিয়ে যায়। স্থানীয় বহু পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বানের তোড়ে ত্রিশূলী নদীর তীরবর্তী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির সুড়ঙ্গে জল ও কাদা ঢুকে বহু কর্মী আটকা পড়েন। ভোটে কোশী নদীর বিধ্বংসী বন্যায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ৬০ মেগাওয়াটের এই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পটিতে কর্মী-সহ অন্তত ৪২ জন আটকে পড়েন সুড়ঙ্গে। বিপর্যয়ের পর থেকেই নেপাল সেনাবাহিনী, পুলিস এবং আন্তর্জাতিক উদ্ধারকারী দল যৌথভাবে উদ্ধারকাজ চালিয়ে আসছিল। সুড়ঙ্গের ভিতরে কৃত্রিম উপায়ে অক্সিজেন পাঠানো হচ্ছিল। ভারী যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাদা সরানোর কাজও চলছিল।
#WATCH | Nepal | Rescue workers rescue one person from inside the tunnel of the Trishuli 3A hydel project— ANI (@ANI) September 4, 2026
Video source: Nepali Army pic.twitter.com/H73CLoPhL5
অবশেষে শুক্রবার সকালে সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে সাড়াশব্দ পেয়ে উদ্ধারকারীরা দ্রুত সেখানে পৌঁছান। কাদা মাখা অবস্থায় দুই শ্রমিককে পিঠে করে এবং স্ট্রেচারে করে বাইরে আনা হয়। দুজনেরই শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে। প্রাথমিক পরিচর্যার পর দু'জনকেই হেলিকপ্টারে কাঠমান্ডুর সামরিক হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।
#WATCH | Nepal | Rescue workers rescue one person from inside the tunnel of the Trishuli 3A hydel project— ANI (@ANI) September 4, 2026
Video source: Secretariat of the Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation, Govt of Nepal pic.twitter.com/tNZTMoWgIp
উদ্ধার পাওয়ার পর সঞ্জয় শাহ জানান, সুড়ঙ্গের অন্ধকারে আটকে থাকা অবস্থায় তিনি ঈশ্বরের নাম জপ করে নিজের মনোবল ধরে রেখেছিলেন। সুড়ঙ্গের আরও গভীরে অন্য সহকর্মীরাও জীবিত থাকতে পারেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। নেপাল কর্তৃপক্ষের হিসেব অনুযায়ী, দেশের ১২টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে এখনও প্রায় ৯০০ জন কর্মী নিখোঁজ রয়েছেন। যাদের মধ্যে ৫০০ জনের বেশি সুড়ঙ্গে আটকে থাকতে পারেন। ৯ দিন পর এই অলৌকিক উদ্ধার অভিযান অন্যান্য নিখোঁজদের ফিরে পাওয়ার ক্ষেত্রে নতুন করে আশার আলো দেখাচ্ছে।
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