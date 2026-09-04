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মৃত্যুপুরী নেপালে অলৌকিক! ৯ দিন পর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সুড়ঙ্গে জীবিত উদ্ধার ২ শ্রমিক, ভিতরে এখনও বেঁচে...

Nepal Tunnel Rescue: উদ্ধার পাওয়ার পর সঞ্জয় শাহ জানান, সুড়ঙ্গের অন্ধকারে আটকে থাকা অবস্থায় তিনি ঈশ্বরের নাম জপ করে নিজের মনোবল ধরে রেখেছিলেন। দেশের ১২টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে এখনও প্রায় ৯০০ জন কর্মী নিখোঁজ রয়েছেন।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 04, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 03:45 PM IST
মৃত্যুপুরী নেপালে অলৌকিক! ৯ দিন পর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সুড়ঙ্গে জীবিত উদ্ধার ২ শ্রমিক, ভিতরে এখনও বেঁচে...
Image Credit: ছবি সৌজন্যে টুইটার

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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