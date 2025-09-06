Athlete Death: তুখোড়-ফিট খেলোয়াড়! আচমকাই প্র্যাকটিস শুরুর আগে অজ্ঞান, মাত্র কুড়িতেই থেমে গেল...

Athlete Death: তুখোড়-ফিট খেলোয়াড়! আচমকাই প্র্যাকটিস শুরুর আগে অজ্ঞান, মাত্র কুড়িতেই থেমে গেল...
Texas: তুখোড় খেলোয়াড়, আচমকাই প্র্যাকটিস শুরুর আগেই অজ্ঞান হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে বাঁচানো যায়নি কুড়ির খেলোয়াড়কে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ক্রস-কান্ট্রি অনুশীলনের শুরুতেই অজ্ঞান, তারপরই শেষ। টেক্সাসের এক কলেজ অ্যাথলিটের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া।
টেক্সাসের ওডেসা কলেজের এক ছাত্র-অ্যাথলিট, গেজ ব্রুমল, বয়স মাত্র- ২০। ক্রস-কান্ট্রি অনুশীলনের শুরুতেই আচমকাই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং পরে মারা যান। বৃহস্পতিবার বিকেলে ট্রেনিং শুরু করার সময় এই ঘটনা ঘটে। যদিও জরুরি সেবাকর্মীরা দ্রুত ব্যবস্থা নেন, কিন্তু তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি বলেই জানা গিয়েছে।
গেজ ব্রুমল টেক্সাসের হলসভিল শহরের বাসিন্দা ছিলেন এবং ওডেসা কলেজে দ্বিতীয় বর্ষে পড়াশোনা করছিলেন। তিনি কলেজের 'র্যাংলার্স' ক্রস-কান্ট্রি দলের সদস্য ছিলেন। কলেজ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'গেজ ছিল আমাদের র্যাংলার পরিবারে অমূল্য সদস্য। তাঁর চলে যাওয়ায় তাঁর সতীর্থ, কোচ, সহপাঠী এবং যারা তাঁকে চিনতেন, সবাই গভীরভাবে শোকাহত।'
গেজের স্মৃতিকে সম্মান জানাতে কলেজ ও তাঁর পরিবার যৌথভাবে 'গেজ ব্রুমল স্মারক বৃত্তি তহবিল' চালু করেছে, যেখানে অনলাইনে দান গ্রহণ করা হচ্ছে। তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে পুরো ওডেসা কলেজ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। শিক্ষার্থী ও কর্মীদের জন্য শোক পরামর্শদাতা (গ্রিফ কাউন্সেলর) নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় সহপাঠী ও বন্ধুদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় ভরা বার্তা আসতে শুরু করেছে।
গেজের মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি। স্মরণ অনুষ্ঠানের বিস্তারিত তথ্য ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ।
