English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Athlete Death: তুখোড়-ফিট খেলোয়াড়! আচমকাই প্র্যাকটিস শুরুর আগে অজ্ঞান, মাত্র কুড়িতেই থেমে গেল...

Texas: তুখোড় খেলোয়াড়, আচমকাই প্র্যাকটিস শুরুর আগেই অজ্ঞান হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে বাঁচানো যায়নি কুড়ির খেলোয়াড়কে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 6, 2025, 01:48 PM IST
Athlete Death: তুখোড়-ফিট খেলোয়াড়! আচমকাই প্র্যাকটিস শুরুর আগে অজ্ঞান, মাত্র কুড়িতেই থেমে গেল...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ক্রস-কান্ট্রি অনুশীলনের শুরুতেই অজ্ঞান, তারপরই শেষ। টেক্সাসের এক কলেজ অ্যাথলিটের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া। 

Add Zee News as a Preferred Source

টেক্সাসের ওডেসা কলেজের এক ছাত্র-অ্যাথলিট, গেজ ব্রুমল, বয়স মাত্র- ২০। ক্রস-কান্ট্রি অনুশীলনের শুরুতেই আচমকাই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং পরে মারা যান। বৃহস্পতিবার বিকেলে ট্রেনিং শুরু করার সময় এই ঘটনা ঘটে। যদিও জরুরি সেবাকর্মীরা দ্রুত ব্যবস্থা নেন, কিন্তু তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি বলেই জানা গিয়েছে।

আরও পড়ুন:Nadia: পড়শির পুকুরে ৯-এর শিশুর প্রাণহীন দেহ! 'খুনি' দম্পতিকে পিটিয়ে মারল এলাকাবাসী...

গেজ ব্রুমল টেক্সাসের হলসভিল শহরের বাসিন্দা ছিলেন এবং ওডেসা কলেজে দ্বিতীয় বর্ষে পড়াশোনা করছিলেন। তিনি কলেজের 'র্যাংলার্স' ক্রস-কান্ট্রি দলের সদস্য ছিলেন। কলেজ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'গেজ ছিল আমাদের র্যাংলার পরিবারে অমূল্য সদস্য। তাঁর চলে যাওয়ায় তাঁর সতীর্থ, কোচ, সহপাঠী এবং যারা তাঁকে চিনতেন, সবাই গভীরভাবে শোকাহত।'

গেজের স্মৃতিকে সম্মান জানাতে কলেজ ও তাঁর পরিবার যৌথভাবে 'গেজ ব্রুমল স্মারক বৃত্তি তহবিল' চালু করেছে, যেখানে অনলাইনে দান গ্রহণ করা হচ্ছে। তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে পুরো ওডেসা কলেজ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। শিক্ষার্থী ও কর্মীদের জন্য শোক পরামর্শদাতা (গ্রিফ কাউন্সেলর) নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় সহপাঠী ও বন্ধুদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় ভরা বার্তা আসতে শুরু করেছে।

গেজের মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি। স্মরণ অনুষ্ঠানের বিস্তারিত তথ্য ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ।

আরও পড়ুন:Bengal Weather Update: পুজোয় এবার ভিলেন বৃষ্টি! বিশ্বকর্মা পুজোর পর থেকেই প্রবল বর্ষণ... প্লাবনের আশঙ্কা...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Athlete Sudden DeathYoung Player Dies20 Year Old Athlete DeathBengal Sports NewsTragic Athlete Death
পরবর্তী
খবর

Bangladesh Incident: এসো প্রেম! ভেঙেচুরে গেছে হাত-পা, প্লাস্টারে মোড়া দেহ! বিক্ষত আনন্দকেই হাসপাতালের বেডে বিয়ে করলেন জেদি জাহ্নবী...
.

পরবর্তী খবর

Mandirbazar Tragedy: সকালে প্রতিবেশীদের চোখে পড়ল ধ্বংসস্তূপ, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে,...