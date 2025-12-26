Indian student shot dead: টেরিফায়িং টরন্টো! দিনেদুপুরে ভারতীয় পড়ুয়ার মাথায় গুলি, ঘটনাস্থলেই...বীভৎস ভয়ংকর!

Indian student shot dead: টেরিফায়িং টরন্টো! দিনেদুপুরে ভারতীয় পড়ুয়ার মাথায় গুলি, ঘটনাস্থলেই...বীভৎস ভয়ংকর!
Toronto University: টরন্টোর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ২০ বছর বয়সী ভারতীয় ছাত্র শিবাঙ্ককে গুলি করে খুন করা হয়েছে। পুলিস জনসাধারণের সাহায্য চাইছে অভিযুক্তকে ধরার জন্য। ভারতের কনসুলেট শিবাঙ্কের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কিছুদিন আগে টরন্টোতে ৩০ বছরের ভারতীয় মহিলার দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনার জেরে গোটা কানাডা জুড়ে সন্দেহভাজনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। এবার এক ভারতীয় পড়ুয়ার মৃত্যু, তাও টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে। জানা গিয়েছে, ২০ বছরের ভারতীয় ছাত্র শিবাঙ্ক অবস্থিকে গুলি করে খুন করা হয়।
পুলিস অভিযুক্তকে গ্রেফতার করার জন্য় জনসাধারণের সাহায্য চেয়েছে। পুলিস জানিয়েছে, ডক্টরাল ছাত্র শিবাঙ্কের মাথায় গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাকে উদ্ধার করা হয়। এই নিয়ে এই ধরণের ঘটনা ৪১তম।
পুলিস বুধবার এক অফিসিয়াল বিবৃতিতে জানায়, 'মঙ্গলবার প্রায় দুপুর ৩:৩৪-এ, হাইল্যান্ড ক্রিক ট্রেইল এবং ওল্ড কিংস্টন রোড এলাকায় অজানা ঘটনার পেয়ে পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। গুরুতর আহত একজনের খবর পেয়ে কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে যান। কর্মকর্তারা গুলিবিদ্ধ অবস্থায় একজন ছেলেকে দেখতে পান। ঘটনাস্থলেই তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়।' বিবৃতিতে বলা হয়, 'পুলিস আসার আগেই অভিযুক্তরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়।'
শিবাঙ্কের হত্য়াকাণ্ডের ফলে টরন্টো স্কার্বরো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভয় ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। একজন শিক্ষার্থী জানিয়েছেন, শিবাঙ্ক অবস্থিকে, যিনি তৃতীয় বর্ষের জীবন বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। ক্যাম্পাসের ভেতরে প্রকাশ্য দিনের আলোয় গুলি করা হয়েছে।
শিবাঙ্ক টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয় স্কারবোরো ক্যাম্পাসের চিয়ারলিডিং দলের সদস্যও ছিলেন। দলটি তাঁকে স্মরণ করে ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট করেছে। তারা লিখেছে, 'আমরা প্রিয় সদস্য শিবাঙ্ক অবস্থির হঠাৎ চলে যাওয়ায় গভীরভাবে দুঃখিত। প্র্যাকটিসে তাঁর উৎসাহ এবং সমর্থন সবাইকে মনোবল জোগাত। তিনি যে কাউকে হাসি দিতে পারতেন, এবং আমাদের দলের অংশ হিসেবে তাকে পাওয়া আমাদের জন্য সৌভাগ্য ছিল। তিনি আমাদের UTSC চিয়ার পরিবারের সর্বদা অংশ থাকবেন।'
শিবাঙ্কের খুনের ঘটনায় ভারত 'দুঃখ' প্রকাশ করেছে। টরন্টোর ভারতের কনসুলেট জেনারেল এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তারা তার পরিবারের পাশে আছে এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য দিচ্ছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'টরন্টোর বিশ্ববিদ্যালয় স্কারবোরো ক্যাম্পাসের কাছে শিবাঙ্কর মর্মান্তিক মৃত্যুতে আমরা গভীর দুঃখ প্রকাশ করছি। কনসুলেট শোকাহত পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে সমস্ত প্রয়োজনীয় সাহায্য দিচ্ছে।'
গত সপ্তাহে, টরন্টোতে ৩০ বছর বয়সী ভারতীয় মহিলা হিমাংশী খুরানাকে হত্যা করা হয়। পুলিস শনিবার হিমাংশীর মৃতদেহ একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার করে। তাঁর নিখোঁজ হওয়ার রিপোর্ট দিন আগে স্ট্রেচান অ্যাভিনিউ এবং ওয়েলিংটন স্ট্রিট ডাব্লু এলাকায় দায়ের করা হয়। পুলিস ৩২ বছর বয়সী আব্দুল গফুরর বিরুদ্ধে প্রথম ডিগ্রির খুনের মামলার জন্য ওয়ারেন্ট জারি করেছে। গফুর টরন্টোর বাসিন্দা। গফুর এবং হিমাংশী সম্পর্কের মধ্যে ছিলেন। টরন্টোর কনসুলেট জেনারেল হিমাংশী খুরানার হত্যায় শোক প্রকাশ করেছে এবং তার পরিবারকে সাহায্য করছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'টরন্টোতে যুব ভারতীয় নাগরিক হিমাংশী খুরানার হত্যায় আমরা খুবই মর্মাহত। শোকাহত পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা। কনসুলেট বিষয়টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখছে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে পরিবারের সব ধরনের সাহায্য করছে।'
