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পদ্মাপারে ছুটবে 'ভারতীয়' রেল? ভারত ২০০ রেলকোচ দিচ্ছে বাংলাদেশকে, ৯১৫ কোটির ডিল!

200 Indian Coaches To Bangladesh: ভারত থেকে ২০০টি ব্রডগেজ রেলকোচ যাচ্ছে বাংলাদেশে। আগস্টের শুরু থেকে ২০২৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ধাপে ধাপে যাবে কোচগুলি। ২০২৪ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগের আমলে ভারতের রেল বিভাগের অধীন রফতানি সংস্থা রেল ইন্ডিয়া টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক সার্ভিসের (রাইটস) সঙ্গে ৯১৫ কোটি টাকার একটি চুক্তি করেছিল বাংলাদেশ সরকার।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 21, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 05:41 PM IST
পদ্মাপারে ছুটবে 'ভারতীয়' রেল? ভারত ২০০ রেলকোচ দিচ্ছে বাংলাদেশকে, ৯১৫ কোটির ডিল!
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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