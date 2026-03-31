2000 km Long Wall of Dust: ধুলোর মহাপ্রলয়; ভয়ংকর গতিতে ধেয়ে আসছে ২০০০ কিমি দীর্ঘ ধুলোর দেওয়াল 'হাবুব'

2000 km Long Wall of Dust: উপগ্রহচিত্রে সাহারা মরুভূমির উপর এক অভূতপূর্ব দৃশ্য ধরা পড়েছে। প্রায় ২০০০ কিমি বা ১২০০ মাইল দীর্ঘ এক বিশাল ধুলোর দেওয়াল উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার উপর দিয়ে বয়ে যেতে দেখা গিয়েছে। আলজেরিয়ার উপর একটি শক্তিশালী নিম্নচাপ বলয় তৈরি হওয়ায় এই ভয়াবহ ধূলিঝড়ের সৃষ্টি হয়েছে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 31, 2026, 06:56 PM IST
আকাশপাতাল ঢেকে ফেলে ছুটে আসছে ধুলোর পাহাড়! (ফাইল ছবি)

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাহারা মরুভূমির (Sahara Desert) উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ২০০০ কিমি দীর্ঘ ধুলোর এক বিশাল দেওয়াল, যা মহাকাশ থেকে দৃশ্যমান হয়েছে। উপগ্রহচিত্রে সাহারা মরুভূমির উপর এই অভূতপূর্ব দৃশ্য ধরা পড়েছে। প্রায় ২০০০ কিলোমিটার বা ১২০০ মাইল দীর্ঘ এই বিশাল ধুলোর দেওয়াল বা পর্দা উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার উপর দিয়ে বয়ে যেতে দেখা গিয়েছে। আলজেরিয়ার ওপর একটি শক্তিশালী নিম্নচাপ বলয় তৈরি হওয়ার ফলেই তৈরি হয়েছে এই ভয়াবহ ধূলিঝড়।

বিশাল বিপুল বালি ও ধূলি

উপগ্রহ থেকে পাওয়া ছবিতে দেখা গিয়েছে, ধুলোর এই ঘন স্তরটি প্রায় ২০০০ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত, যা মহাকাশ থেকে একটি বিশাল ঘূর্ণায়মান পর্দার মতো দেখাচ্ছে। নিম্নচাপের প্রভাবে তৈরি হওয়া এই ঝড়টি ঘণ্টায় প্রায় ৪৮ কিলোমিটার (৩০ মাইল) বেগে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এটি মরুভূমির বিশাল পরিমাণ বালি ও ধূলিকণা বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তরে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

'হাবুব' 

আবহাওয়াবিদদের মতে, সাহারা মরুভূমিতে এই ধরনের বড় ধূলিঝড় খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। স্থানীয়ভাবে একে 'হাবুব' বলা হয়। তবে এবারের ঝড়ের তীব্রতা এবং তার বিশালতা অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীদেরও চমকে দিয়েছে। 

বায়ুমণ্ডলের অনেক উঁচুতে

এই ধূলিকণাগুলি বায়ুমণ্ডলের অনেক উঁচুতে উঠে হাজার হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে পারে। অনেক সময় এগুলি আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে অন্য মহাদেশেও পৌঁছে যায়। এর ফলে বাতাসের গুণমান (Air Quality) মারাত্মকভাবে কমে যায় এবং শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা তৈরি হয়।

বিপজ্জনক

এই ধুলো পরিবেশের বিপুল ক্ষতি করে। এটি দৃশ্যতই বিপজ্জনক। তবে, সাহারার এই ধুলো বিশ্ব জলবায়ুতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ধুলোয় থাকা আয়রন এবং ফসফরাস আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে গিয়ে আমাজন রেইনফরেস্টেও পৌঁছয়! ভাবা যায়! শুধু যায়-ই না, তা সেখানকার মাটিকে পুষ্ট করে।

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

