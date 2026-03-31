US Drops Bunker Buster On Iran: এবার ৯০০ কেজির ভয়ংকর বিধ্বংসী প্রাণঘাতী বাংকার বাস্টার ফেলল আমেরিকা

US Drops 900 kg Bunker Buster Bomb On Iran: রাতের আকাশ হল আগুনরঙা! এর সঙ্গে মিলল ভয়াবহ শব্দ! ইরানের গুরুত্বপূর্ণ শহর ইসফাহান। সেখানেই এক শক্তিশালী বিমান হামলার খবর পাওয়া গিয়েছে। মার্কিন ও ইসরায়েলি বাহিনীর যৌথ অভিযানে এই হামলা চালানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 31, 2026, 02:50 PM IST
তছনছ শহর, ছারখার নগর, আকাশে আগুন, মাটিতে রক্ত!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাতের আকাশ আগুনে কমলা! সঙ্গে ভয়াবহ শব্দ! ইরানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর ইসফাহানে (city of Isfahan) এক শক্তিশালী বিমান হামলার খবর পাওয়া গিয়েছে। মার্কিন ও ইসরায়েলি বাহিনীর যৌথ অভিযানে এই হামলা চালানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। হামলার পরই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (US President Donald Trump) নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন, যেখানে বিশাল বিস্ফোরণের (massive explosion in Iran) দৃশ্য দেখা যাচ্ছে।

ইসফাহানে

ইরানের শহর ইসফাহানের এক বিশাল অস্ত্রাগার (Ammunition Depot) লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ইসফাহান শহরটি ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির এক অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। সেখানে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি রয়েছে।

আরও পড়ুন: Trump to Seize 450 kg Uranium: ইরানের রহস্যময় বিপুল ইউরেনিয়ামের জন্য মার্কিন কমান্ডো অভিযান; ট্রাম্প পাঠালেন ৫৭ হাজার ট্রুপ, পরমাণুযুদ্ধ?

বাংকার বাস্টার বোমা

এই হামলায় ২০০০ পাউন্ড ওজনের শক্তিশালী বাংকার বাস্টার বোমা ব্যবহার করা হয়েছে, যা মাটির গভীরে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম। ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ক্যাপশন ছাড়াই একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন। ভিডিয়োটিতে রাতের আকাশে একের পর এক বিস্ফোরণ এবং আগুনের লেলিহান শিখা দেখা গেছে। তবে ভিডিওটির সত্যতা এখনও স্বতন্ত্রভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

পাল্টা হামলা

তবে এই উত্তেজনার মধ্যেই ইরান দাবি করেছে, তারা ইসফাহানের আকাশে একটি মার্কিন MQ-9 Reaper ড্রোন গুলি করে নামিয়েছে। অন্য দিকে, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার কারণে জেরুজালেমেও সাইরেন এবং বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

আরও পড়ুন: Trump Got Gift from Iran: ইরান বিরাট উপহার দিল ট্রাম্পকে; 'গিফট' পেয়ে উল্লসিত ট্রাম্প কি থামিয়ে দেবেন যুদ্ধ? কী উপহার?

ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি

গত এক মাস ধরে চলা এই সংঘাতের আবহে ট্রাম্প সম্প্রতি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, ইরান যদি দ্রুত আলোচনায় না আসে, তবে ইরানের জ্বালানি এবং পারমাণবিক পরিকাঠামোয় ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালানো হবে।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Masood Azhar Brother Death: পুলওয়ামা হামলার মাস্টারমাইন্ড, মাসুদ আজহারের ভাইয়ের আচমকা রহস্যমৃত্যু: মুখে কুলুপ কুখ্যাত সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর
Rahul Arunoday Banerjee Death: 'রাহুলের অস্বাভাবিক মৃত্যুর পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ পুলিসি...