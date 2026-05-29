2026 Super El Nino: পুব দিকে এগোচ্ছে ভয়ংকর উষ্ণ 'কেলভিন ওয়েভ', আতঙ্কে প্রমাদ গুনছেন আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা! কেন?

Kelvin Wave in 2026 Super El Nino Explained: প্রশান্ত মহাসাগরের গভীর স্তর থেকে বিপুল পরিমাণ তাপ পূর্ব দিকে এগোচ্ছে। এই উষ্ণ জলের ঢেউ যদি আরও শক্তিশালী হয়, তাহলে কয়েক মাসের মধ্যেই সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা দ্রুত বেড়ে যেতে পারে। কী এই 'কেলভিন ওয়েভ'? কেন আতঙ্কে আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা?
অয়ন ঘোষাল: প্রকৃতির ভয়ংকর রোষানল। ২০২৬-এ সুপার এল নিনো! প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরে তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক উষ্ণ জলের বিশাল ঢেউ এখন কার্যত গোটা বিশ্বের আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। অস্ট্রেলিয়ার ব্যুরো অফ মেটিওরোলজি, মার্কিন আবহাওয়া সংস্থা এনওএএ এবং একাধিক আন্তর্জাতিক জলবায়ু গবেষণা কেন্দ্র ইতিমধ্যেই সতর্ক করতে শুরু করেছে যে ২০২৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে পৃথিবী শক্তিশালী “এল নিনো”-র মুখোমুখি হতে পারে। কয়েকটি জলবায়ু মডেল এমনও ইঙ্গিত দিচ্ছে, পরিস্থিতি “সুপার এল নিনো”-র দিকেও যেতে পারে।
“এল নিনো” আসলে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্য ও পূর্ব অংশের সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ার একটি জলবায়ুগত ঘটনা। সাধারণ অবস্থায় পূর্ব থেকে পশ্চিমে বইতে থাকা নাতিশীতোষ্ণ বায়ু উষ্ণ জলকে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে ঠেলে রাখে। কিন্তু সেই বায়ুর গতি দুর্বল হয়ে গেলে উষ্ণ জল ধীরে ধীরে পূর্ব দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলেই বদলে যেতে শুরু করে পৃথিবীর আবহাওয়ার স্বাভাবিক ছন্দ। কোথাও অতিবৃষ্টি, কোথাও ভয়াবহ খরা, কোথাও দীর্ঘ তাপপ্রবাহ — সবকিছুর পিছনেই দেখা যায় এই সমুদ্রতাপের প্রভাব।
কেলভিন ওয়েভ
২০২৬ সালে বিজ্ঞানীদের সবচেয়ে বেশি চিন্তায় ফেলেছে “কেলভিন ওয়েভ” নামে পরিচিত উষ্ণ জলের স্রোত। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ফিজ ডট ওআরজি-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রশান্ত মহাসাগরের গভীর স্তর থেকে বিপুল পরিমাণ তাপ পূর্ব দিকে এগোচ্ছে। এই উষ্ণ জলের ঢেউ যদি আরও শক্তিশালী হয়, তাহলে কয়েক মাসের মধ্যেই সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা দ্রুত বেড়ে যেতে পারে। এনওএএ জানিয়েছে, এল নিনো তৈরির সম্ভাবনা ইতিমধ্যেই ৮০ শতাংশের বেশি এবং বছরের শেষ পর্যন্ত তা বজায় থাকার সম্ভাবনাও অত্যন্ত বেশি।
আবহাওয়াবিদরা সাধারণত “নিনো ৩.৪” অঞ্চলের তাপমাত্রা দিয়ে এল নিনো-র শক্তি বিচার করেন। দীর্ঘ সময় ধরে এই অঞ্চলের তাপমাত্রা যদি স্বাভাবিকের তুলনায় ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি থাকে, তখন সেটিকে শক্তিশালী এল নিনো ধরা হয়। বর্তমানে কয়েকটি আন্তর্জাতিক পূর্বাভাস বলছে, ২০২৬ সালের শেষের দিকে এই তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি পৌঁছতে পারে। ১৯৯৭-৯৮ এবং ২০১৫-১৬ সালের ভয়াবহ এল নিনো-র সময়ও প্রায় একই ধরনের সমুদ্র পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল।
ভারতে সুপার এল নিনোর প্রভাব
ভারতের জন্য সবচেয়ে বড় উদ্বেগ মৌসুমি বৃষ্টি। দেশের প্রায় ৭০ শতাংশ বার্ষিক বৃষ্টিপাত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর ওপর নির্ভরশীল। এল নিনো সাধারণত এই মৌসুমি বায়ুকে দুর্বল করে দেয়। এর ফলে বর্ষা দেরিতে ঢোকে, বৃষ্টির পরিমাণ কমে যায় এবং দীর্ঘ সময় ধরে তাপপ্রবাহ চলতে পারে। ইতিমধ্যেই ২০২৬ সালের গরমে দিল্লি, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং ওড়িশার একাধিক এলাকায় ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে।
সবচেয়ে বেশি চাপ পড়ে কৃষিক্ষেত্রে। ধান, ডাল, আখ, গমের মতো ফসলের উৎপাদন সরাসরি বর্ষার ওপর নির্ভর করে। বৃষ্টি কম হলে ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার হঠাৎ বেড়ে যায়। এতে সেচ খরচ বাড়ে এবং বিদ্যুতের চাহিদাও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ভারতের বহু অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনও বর্ষার জলের ওপর নির্ভরশীল। ফলে একদিকে তীব্র গরমে বিদ্যুৎ ব্যবহার বাড়বে, অন্যদিকে উৎপাদনে চাপ তৈরি হতে পারে।
বিশ্ব অর্থনীতিতেও এর প্রভাব পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। রয়টার্স এবং ফরচুন-এর বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, শক্তিশালী এল নিনো এশিয়ার একাধিক দেশে খাদ্য উৎপাদন কমিয়ে দিতে পারে। একই সময়ে পশ্চিম এশিয়ার জ্বালানি অস্থিরতা তেলের আন্তর্জাতিক বাজারকে আরও অস্থির করে তুলছে। ভারত যেহেতু বিপুল পরিমাণ অপরিশোধিত তেল আমদানি করে, তাই আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়লে তার সরাসরি প্রভাব পড়তে পারে পরিবহণ খরচ, বিদ্যুতের দাম এবং খাদ্যমূল্যে।
বিজ্ঞানীদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ হল সমুদ্রের লবণাক্ততার পরিবর্তন। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের কিছু অংশে বেশি লবণাক্ত জল জমা হলে তা সমুদ্রস্রোতের ভারসাম্য বদলে দেয়। এর ফলে উষ্ণ জল আরও দ্রুত পূর্ব দিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং চরম এল নিনো তৈরির সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। এই কারণেই ২০২৬ সালের পরিস্থিতি নিয়ে আন্তর্জাতিক আবহাওয়া মহলে এত উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।
