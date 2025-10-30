Hurricane Melissa Death: ভয়াল ঝড়ে বীভৎস বৃষ্টি! পাড় ভেঙে নদী ঢুকল লোকালয়ে, ভাসিয়ে নিয়ে গেল বিস্তীর্ণ এলাকা! ২৫ মৃত্যু, এখনও...

Hurricane Melissa Death: ভয়াল ঝড়ে বীভৎস বৃষ্টি! পাড় ভেঙে নদী ঢুকল লোকালয়ে, ভাসিয়ে নিয়ে গেল বিস্তীর্ণ এলাকা! ২৫ মৃত্যু, এখনও...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আশঙ্কা ছিলই। সেই আশঙ্কাই সত্য হল। ঝড়, বৃষ্টি ও বন্যায় (Triggers Deadly Floods) মারা গেলেন অন্তত ২৫ জন (25 Killed in Hurricane Melissa)। বীভৎস মেলিসার ভয়াল ছোবলে তছনছ হাইতি। ঝড়ে ফুঁসছে সেখানকার প্রকৃতি। আগেই জানা গিয়েছিল, এরকম ঝড় এখানে এর আগে কোনও দিন আসেনি। ১৮৫১ সাল থেকে ঝড়ের যে নথি রাখা হচ্ছে, তার সঙ্গে তুলনা করে দেখা হচ্ছে, কতটা সাংঘাতিক হবে এই ঝড়।
বিদ্যুৎবিহীন
জামাইকা পাবলিক সার্ভিস জানিয়েছে, গোটা দেশ অন্ধকারে ডুবে। তবে, দ্রুত কাজ করা হচ্ছে। যাতে তাড়াতাড়ি বিদ্যুৎসংযোগ স্বাভাবিক হয়। জানা গিয়েছে, দেশের অন্তত ৭৭ শতাংশ আলোকহীন।
মেলিসা
আগে জানানো হয়েছিল, ট্রপিক্যাল স্টর্ম মেলিসা রবিবারের মধ্যে ক্যাটেগরি ৪ হারিকেনে পরিণত হতে পারে। যা ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ঘটাবে বিপুল বৃষ্টি ও প্রবল ঝড়। জানা গিয়েছিল, ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের দেশ জ্যামাইকায় ধেয়ে আসা হারিকেন মেলিসা সে দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ হারিকেন হতে যাচ্ছে! ল্যান্ডফল ঘটলে এটাই হয়তো হতে চলেছে সাম্প্রতিক সময়ে জামাইকার সবচেয়ে শক্তিশালী হারিকেন। গত ৩৫ বছরে এমন ঘটেনি সেখানে। সেটাই এবার আরও স্পষ্ট হল। হারিকেন ধেয়ে আসার পরিপ্রেক্ষিতে নাগরিকদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল জ্যামাইকা সরকার। নির্দেশ কার্যকর করতে নাগরিকদের প্রতি সহায়তার আহ্বান জানিয়েছিলেন শীর্ষ কর্মকর্তারা। তবে প্রবল বৃষ্টি আর ঝোড়ো বাতাস শুরু হলেও অনেকে নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে যেতে চাইছিলেন না।
২৮০ কিমি গতি!
সোমবার হারিকেন মেলিসা সর্বোচ্চ শক্তির ক্যাটাগরি ৫ ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিয়েছিল। ঘণ্টায় ঝড়ের গতিবেগ ছিল ১৭৫ মাইল বা ২৮০ কিলোমিটার। পরে সেটা আরও বাড়ে। এর প্রভাবে ব্যাপক বৃষ্টি ও প্রাণঘাতী বন্যা হতে পারে। হারিকেন মেলিসা ক্যারিবীয় অঞ্চলে ১৯৮৮ সালে আঘাত হানা হারিকেন গিলবার্টের চেয়েও ভয়াবহ হতে পারে বলে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। গিলবার্টের আঘাতে জ্যামাইকায় ৪০ জনের বেশি প্রাণ হারিয়েছিলেন। ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ ও মেক্সিকোয় সব মিলিয়ে কয়েকশো মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।
ভয় আতঙ্ক দ্বিধা
সতর্কতা জারির ফলে কিছু মানুষের মনে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। তবে প্রবল বৃষ্টি আর ঝোড়ো বাতাস শুরু হলেও অনেকেই নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে যেতে চাইছেন না। জ্যামাইকার মানুষজন বলছেন, তাঁরা একদিন উঠে হুট করে নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে চলে যাবেন না। তাঁরা বরং বাড়িতে থাকতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। ঘরের দরজা-জানালা উড়ে গেলেও তাঁরা সেখানেই থাকবেন। এটা আমাদের প্রথম হারিকেন নয়।
