Indian Woman Death: প্রাক্তন প্রেমিকের বন্ধ ফ্ল্যাটে উদ্ধার নিকিতার ক্ষতবিক্ষত দেহ! অর্জুনের খোঁজে লন্ডভন্ড মেরিল্যান্ড...
New York: প্রাক্তন প্রেমিকের ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার ভারতীয় যুবতীর রক্তাক্ত দেহ। পুলিস জানিয়েছে, প্রাক্তন প্রেমিক নিজেই যুবতীর নিখোঁজ হওয়ার ডায়েরি করে। তারপর ভারতে পালিয়ে যায়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নতুন বছরের আগে থেকে নিখোঁজ ২৭ বছরের নিকিতা। পরে তাঁকে আমেরিকার মেরিল্যান্ডে তাঁরই প্রাক্তন প্রেমিকের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে বলে পুলিস জানিয়েছে। তাঁর শরীরে ছুরি দিয়ে আঘাতের চিহ্ন ছিল বলেও জানা গিয়েছে। নিহত যুবতীর নাম নিকিতা গডিশালা। তিনি একজন ডেটা ও স্ট্র্যাটেজি অ্যানালিস্ট ছিলেন। হাওয়ার্ড কাউন্টি পুলিসের মতে, তিনি এলিকট সিটির বাসিন্দা ছিলেন।
নিকিতার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় ২৬ বছর বয়সী অর্জুন শর্মার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে। অর্জুন শর্মা ছিলেন নিকিতার প্রাক্তন প্রেমিক। তদন্তকারীরা অর্জুন শর্মার বিরুদ্ধে প্রথম ও দ্বিতীয় ডিগ্রির খুনের অভিযোগে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন। পুলিস জানায়, ২ জানুয়ারি অর্জুন শর্মাই নিকিতার নিখোঁজ হওয়ার খবর পুলিসকে দেন। তিনি পুলিসকে বলেন, ৩১ ডিসেম্বর শেষবার নিকিতাকে তিনি তাঁর মেরিল্যান্ডের অ্যাপার্টমেন্টে দেখেছিলেন। এরপর ৩ জানুয়ারি পুলিস ওই অ্যাপার্টমেন্টে তল্লাশি চালিয়ে নিকিতার মৃতদেহ উদ্ধার করে।
আরও পড়ুন:Debolinaa Nandy: হয় তোমার মা থাকবেন, নয় আমি! পাইলট স্বামীর নির্মমতায় লাইভ করার পরই চরম পদক্ষেপ দেবলীনা নন্দীর...
পুলিস আরও জানায়, যেদিন নিকিতার নিখোঁজের রিপোর্ট করা হয়, সেদিনই অর্জুন শর্মা ফ্লাইটে করে ভারত চলে যান। তদন্তে পুলিসের ধারণা, ৩১ ডিসেম্বর সন্ধ্যে ৭টার কিছু পর নিকিতাকে খুন করা হয়েছে। এই ঘটনার তদন্ত এখনও চলছে এবং তবে এখনও পর্যন্ত খুনের কোনও কারণ জানা যায়নি। হাওয়ার্ড কাউন্টি পুলিস জানিয়েছে, তারা এখন ফেডারেল আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে কাজ করছে যাতে অর্জুন শর্মাকে খুঁজে বের করে গ্রেফতার করা যায়।
ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে, তারা নিকিতা গডিশালার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে এবং সব ধরনের কনস্যুলার সহায়তা দিচ্ছে। দূতাবাস আরও বলেছে, তারা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও বিষয়টি নিয়ে যোগাযোগ করছে। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে প্রত্যর্পণ চুক্তি রয়েছে, যার মাধ্যমে গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে দুই দেশ একে অপরকে সহযোগিতা করতে পারে। তবে এই ধরনের প্রক্রিয়ায় আদালতের পর্যালোচনা ও কূটনৈতিক সমন্বয় প্রয়োজন হয়, ফলে এতে সাধারণত কয়েক মাস সময় লেগে যায়।
কে এই নিকিতা গডিশালা?
নিকিতা গডিশালা মেরিল্যান্ডের কলম্বিয়াতে ভেদা হেলথ-এ ডেটা ও স্ট্র্যাটেজি অ্যানালিস্ট ছিলেন। তিনি ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এ কোম্পানিতে যোগ দেন এবং এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে তাঁর ভালো কাজের জন্য 'অল-ইন অ্যাওয়ার্ড' পান। এই অর্জন লিঙ্কডইনে শেয়ার করে তিনি লিখেছিলেন, 'এই পুরস্কার আমাকে আমার দায়িত্ব মনে করিয়ে দেয়। আমি আগ্রহ এবং সৃজনশীলতার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যেতে চাই।'
আরও পড়ুন:AAP leader Death: বিয়েবাড়িতে অতিথির বেশে হানা! প্রকাশ্যে নেতা-পঞ্চায়েত প্রধানের মাথায় গুলি, রক্ত-আতঙ্কে...
ভেদা হেলথে যোগদানের আগে, তিনি ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সেস ফর হেলথ-এ এক বছরের বেশি সময় ডেটা বিশ্লেষণ ও ভিজ্যুয়ালাইজেশন বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করেছেন। এর আগে, জুন ২০২২ থেকে মে ২০২৩ পর্যন্ত তিনি ইউনিভার্সিটি অব মেরিল্যান্ড, বাল্টিমোর কাউন্টি-তে কাজ করেছেন। অন্যদিকে ভারতে, নিকিতা KIMS হাসপাতালে প্রায় দেড় বছর ধরে ক্লিনিক্যাল ফার্মাসিস্ট ইন্টার্ন ছিলেন এবং এরপর দুই বছর ক্লিনিক্যাল ডেটা স্পেশালিস্ট হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি জুন ২০১৫ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত জওহরলাল নেহরু টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটি-এ ফার্মেসি পড়েছেন। তারপর যুক্তরাষ্ট্রে এসে মাস্টার্স ইন হেলথ ইনফরমেশন টেকনোলজি করেছেন।
তার লিঙ্কডইন প্রোফাইল অনুযায়ী, তিনি তিনটি ভাষা জানতেন—ইংরেজি, হিন্দি ও তেলুগু। তিনি ডেটা ব্যবহার করে স্বাস্থ্য সেবা উন্নত করা এবং রোগীদের ফলাফল ভালো করার জন্য কাজ করতে পছন্দ করতেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)