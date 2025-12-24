English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Indian Woman Death in Toronto: কানাডার টরন্টোয় বন্ধ ফ্ল্যাটে পড়ে যুবতীর হিমাংশীর এলোমেলো লাশ! আবদুল গফুরই কোথায়, খুঁজছে পুলিস...

Canada: 'ইনটিমেন্ট পার্টনার ভায়োলেন্সের'-র কোপে পড়ে মার্কিন মুলুকে ভারতীয় মহিলার চরম পরিণতি। কানাডা জুড়ে জারি গ্রেফতারি পরোয়ানা। আদালতে যদি প্রমাণ হয় যে এই হত্যাকাণ্ড পরিকল্পিত ও ইচ্ছাকৃত ছিল, তাহলে তার প্যারোল ছাড়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Dec 24, 2025, 11:37 AM IST
Indian Woman Death in Toronto: কানাডার টরন্টোয় বন্ধ ফ্ল্যাটে পড়ে যুবতীর হিমাংশীর এলোমেলো লাশ! আবদুল গফুরই কোথায়, খুঁজছে পুলিস...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মার্কিন মুলুকে ফের খুন এক ভারতীয়। টরন্টোতে ৩০ বছর বয়সী ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক মহিলাকে খুন। কানাডা জুড়ে সন্দেহভাজনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিস জানিয়েছে, সন্দেহভাজন ব্যক্তি নিহত মহিলাকে আগে থেকেই চিনতেন।

Add Zee News as a Preferred Source

নিহত মহিলার নাম হিমাংশী খুরানা। তিনি টরন্টোর বাসিন্দা ছিলেন। পুলিস এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে টরন্টোরই ৩২ বছর বয়সী আবদুল গাফুরিকে জড়িত বলে সন্দেহ করছে। পুলিস বলেছে এটি সম্ভবত 'ইনটিমেন্ট পার্টনার ভায়োলেন্সের'-র একটি ঘটনা। (অর্থাত্‍ এই সম্পর্কে থাকা দুজনের মধ্যে একজন যখন অন্যজনের ওপর শারীরিক, মানসিক, আবেগগত বা নিয়ন্ত্রণমূলক আচরণের মাধ্যমে ভয় সৃষ্টি করে।) হিমাংশী পেশায় একজন সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সর।

আরও পড়ুন:Uttar Pradesh: রাত দুটো, বিছানায় প্রেমিক গৌরবের দেহে লেপটে রুবি! দরজায় এসে দাঁড়াতেই করাত দিয়ে ৬ টুকরো কাটা বডি হয়ে গেলেন স্বামী রাহুল...

টরন্টো পুলিস জানিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাতে তারা একটি নিখোঁজ ব্যক্তির খবর পায়। পুলিস জানায়, 'শুক্রবার, ১৯ ডিসেম্বর রাত আনুমানিক ১০টা ৪১ মিনিটে স্ট্রাচান অ্যাভিনিউ এবং ওয়েলিংটন স্ট্রিট ওয়েস্ট এলাকায় নিখোঁজ ব্যক্তির একটি ফোন কল পেয়ে পুলিস ঘটনাস্থলে যায়।' এরপর মামলার তদন্তের দায়িত্ব নেয় পুলিসের হোমিসাইড ইউনিট। এই ঘটনার তদন্ত রাতভর চলতে থাকে। 

পুলিস আরও জানায়, 'শনিবার, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, সকাল আনুমানিক ৬টা ৩০ মিনিটে পুলিস একটি ঘরের ভেতরে নিখোঁজ মহিলাকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে।' পরে পুলিস নিশ্চিত করে যে, এটি একটি খুন।

পুলিস আরও জানিয়েছে, নিহত মহিলা ও সন্দেহভাজন একে অপরের পরিচিত ছিলেন। আবদুল গাফুরির বিরুদ্ধে প্রথম ডিগ্রির খুনের অভিযোগে সারা কানাডাজুড়ে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। আদালতে যদি প্রমাণ হয় যে এই হত্যাকাণ্ড পরিকল্পিত ও ইচ্ছাকৃত ছিল, তাহলে তার প্যারোল ছাড়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে।

আরও পড়ুন:Bengal Weather Update: বড়দিন থেকে ঝুপ করে নামবে পারদ, জবুথবু শীতে কাঁপুনির বার্তা রাজ্যে

এদিকে, এক্স হ্যান্ডেলে দেওয়া এক পোস্টে টরন্টোতে ভারতের কনস্যুলেট জানিয়েছে, তারা হিমাংশী খুরানার পরিবারকে সহায়তা করছে। কনস্যুলেট তাদের বার্তায় বলেছে, 'টরন্টোতে তরুণ ভারতীয় নাগরিক মিস হিমাংশী খুরানার খুনের ঘটনায় আমরা গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত। এই গভীর শোকের সময়ে আমরা তাঁর পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা জানাই।' কনস্যুলেট আরও জানিয়েছে, তারা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে এবং নিহতের পরিবারের জন্য সব ধরনের সম্ভাব্য সাহায্য করা হবে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Indian Woman Killed In CanadaIndian in CanadaIndian Origin NewsHimanshi KhuranaAbdul GhafooriCanada NewsToronto News
পরবর্তী
খবর

Malaysia: ডায়েট করতে গিয়ে চোখই অন্ধ হয়ে গেল মাত্র ৮ বছরের বাচ্চার! হাহাকার...
.

পরবর্তী খবর

Bus Accident: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা, তারপর ৩৪ যাত্রী নিয়ে উলটে গেল বাস! ভয়ংকর দুর্ঘটনায় মৃ...