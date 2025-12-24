Indian Woman Death in Toronto: কানাডার টরন্টোয় বন্ধ ফ্ল্যাটে পড়ে যুবতীর হিমাংশীর এলোমেলো লাশ! আবদুল গফুরই কোথায়, খুঁজছে পুলিস...

Indian Woman Death in Toronto: কানাডার টরন্টোয় বন্ধ ফ্ল্যাটে পড়ে যুবতীর হিমাংশীর এলোমেলো লাশ! আবদুল গফুরই কোথায়, খুঁজছে পুলিস...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মার্কিন মুলুকে ফের খুন এক ভারতীয়। টরন্টোতে ৩০ বছর বয়সী ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক মহিলাকে খুন। কানাডা জুড়ে সন্দেহভাজনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিস জানিয়েছে, সন্দেহভাজন ব্যক্তি নিহত মহিলাকে আগে থেকেই চিনতেন।
নিহত মহিলার নাম হিমাংশী খুরানা। তিনি টরন্টোর বাসিন্দা ছিলেন। পুলিস এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে টরন্টোরই ৩২ বছর বয়সী আবদুল গাফুরিকে জড়িত বলে সন্দেহ করছে। পুলিস বলেছে এটি সম্ভবত 'ইনটিমেন্ট পার্টনার ভায়োলেন্সের'-র একটি ঘটনা। (অর্থাত্ এই সম্পর্কে থাকা দুজনের মধ্যে একজন যখন অন্যজনের ওপর শারীরিক, মানসিক, আবেগগত বা নিয়ন্ত্রণমূলক আচরণের মাধ্যমে ভয় সৃষ্টি করে।) হিমাংশী পেশায় একজন সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সর।
টরন্টো পুলিস জানিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাতে তারা একটি নিখোঁজ ব্যক্তির খবর পায়। পুলিস জানায়, 'শুক্রবার, ১৯ ডিসেম্বর রাত আনুমানিক ১০টা ৪১ মিনিটে স্ট্রাচান অ্যাভিনিউ এবং ওয়েলিংটন স্ট্রিট ওয়েস্ট এলাকায় নিখোঁজ ব্যক্তির একটি ফোন কল পেয়ে পুলিস ঘটনাস্থলে যায়।' এরপর মামলার তদন্তের দায়িত্ব নেয় পুলিসের হোমিসাইড ইউনিট। এই ঘটনার তদন্ত রাতভর চলতে থাকে।
পুলিস আরও জানায়, 'শনিবার, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, সকাল আনুমানিক ৬টা ৩০ মিনিটে পুলিস একটি ঘরের ভেতরে নিখোঁজ মহিলাকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে।' পরে পুলিস নিশ্চিত করে যে, এটি একটি খুন।
পুলিস আরও জানিয়েছে, নিহত মহিলা ও সন্দেহভাজন একে অপরের পরিচিত ছিলেন। আবদুল গাফুরির বিরুদ্ধে প্রথম ডিগ্রির খুনের অভিযোগে সারা কানাডাজুড়ে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। আদালতে যদি প্রমাণ হয় যে এই হত্যাকাণ্ড পরিকল্পিত ও ইচ্ছাকৃত ছিল, তাহলে তার প্যারোল ছাড়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে।
এদিকে, এক্স হ্যান্ডেলে দেওয়া এক পোস্টে টরন্টোতে ভারতের কনস্যুলেট জানিয়েছে, তারা হিমাংশী খুরানার পরিবারকে সহায়তা করছে। কনস্যুলেট তাদের বার্তায় বলেছে, 'টরন্টোতে তরুণ ভারতীয় নাগরিক মিস হিমাংশী খুরানার খুনের ঘটনায় আমরা গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত। এই গভীর শোকের সময়ে আমরা তাঁর পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা জানাই।' কনস্যুলেট আরও জানিয়েছে, তারা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে এবং নিহতের পরিবারের জন্য সব ধরনের সম্ভাব্য সাহায্য করা হবে।
