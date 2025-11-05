36 People Buried Alive: তুষারধসের নীচে ৩৬ জনের 'জীবন্ত কবর'! অক্সিজেন নেই, সাক্ষাৎ মৃত্যুর মধ্যে... ভয়ংকর ৩৫ মিনিট...

36 People Buried Alive: তুষারধসের নীচে ৩৬ জনের 'জীবন্ত কবর'! অক্সিজেন নেই, সাক্ষাৎ মৃত্যুর মধ্যে... ভয়ংকর ৩৫ মিনিট...
36 People Buried Alive: একটি গবেষণার অংশ হিসেবে ৩৬ জনের 'জীবন্ত কবর' দেওয়া হয়েছিল। এই ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে দেখা গিয়েছে, তুষার এবং ধ্বংসাবশেষের নীচে যদি কেউ চাপা পড়ে থাকেন, তবে তুষারপাত নিরাপত্তা যন্ত্র উল্লেখযোগ্য সময়ের জন্য হাইপোক্সেমিয়া এবং হাইপারক্যাপনিয়া প্রতিরোধ করতে পারে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিজ্ঞানের জন্য একটি গবেষণার অংশ হিসেবে ৩৬ জন স্বেচ্ছাসেবককে 'জীবন্ত কবর' দেওয়া হয়েছিল (A group of 36 volunteers were 'buried' alive)। নতুন এই ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে দেখা গিয়েছে, তুষার এবং ধ্বংসাবশেষের নীচে যদি কেউ চাপা পড়েন, তবে তুষারপাত-নিরাপত্তা যন্ত্র উল্লেখযোগ্য সময়ের জন্য হাইপোক্সেমিয়া (রক্তে অক্সিজেনের অভাব) এবং হাইপারক্যাপনিয়া (রক্তে অতিরিক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড) প্রতিরোধ করতে পারে। স্বেচ্ছাসেবকদের নিরাপত্তা অবশ্যই নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল এবং তাঁদের স্বাস্থ্য-পরিস্থিতির কিছুটা অবনতি হলেই তাঁদের বের করে আনা হয়েছিল।
বরফ থেকে বাতাস
গবেষণাটি ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসের মধ্যে করা হয়েছিল। এই পরীক্ষায় একটি নতুন এয়ারফ্লো ডিভাইসের কার্যকারিতা দেখা হয়েছিল। ডিভাইসটি তার চারপাশের বরফ থেকে বাতাস টেনে এনে ব্যবহারকারীর শ্বাসনালীতে পৌঁছে দেয়। অতিরিক্ত অক্সিজেন বা মুখের কোনো অংশের সাহায্য ছাড়াই কাজ করে এটি।
৩৬ জনের ট্রায়াল
গবেষণাটি জার্নাল অফ আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনে (Journal of American Medical Association) প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সী মোট ৩৬ জন সুস্থ স্বেচ্ছাসেবককে এই ট্রায়ালের জন্য নথিভুক্ত করা হয়েছিল। যার মধ্যে ২৪ জন সফলভাবে ট্রায়ালটি সম্পন্ন করেন। অংশগ্রহণকারীদের কমপক্ষে ৫০ সেন্টিমিটার বরফের নীচে উপুড় অবস্থায় চাপা দেওয়া হয়েছিল। তার পর থেকে তাঁদের শরীরের অত্যাবশ্যক প্যারামিটারগুলি ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছিল।
অক্সিজেনমাত্রা
পরে ওই পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণে নিশ্চিত হয়েছে, ওই ডিভাইস যাঁরা ব্যবহার করেছেন তাঁদের অক্সিজেন ডিস্যাচুরেশনের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কম ছিল। বাতাসের উপাদান পরিমাপও ডিভাইসটির কার্যকারিতা প্রমাণ করে। নিরাপত্তা ডিভাইস গ্রুপে বাতাস-পকেটে অক্সিজেনের মাত্রা ছিল ১৯.৮%, যেখানে কন্ট্রোল গ্রুপে ছিল ১২.৪%। কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্বও ডিভাইস গ্রুপে (১.৩%) কন্ট্রোল গ্রুপের (৬.১%) তুলনায় অনেক কম ছিল।
তুষারপাতে কীভাবে মৃত্যু?
গবেষকরা উল্লেখ করেছেন, তুষারপাত-সম্পর্কিত বেশিরভাগ মৃত্যুর ঘটনা আসলে অ্যাসফিক্সিয়ার (শ্বাসরোধ) কারণে ঘটে, আর সেটা ঘটে ৩৫ মিনিটের মধ্যেই। এই গুরুত্বপূর্ণ সময়সীমাকে বাড়ানো সম্ভব হলে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা অনেক বাড়িয়ে দেওয়া যায়।
অতিরিক্ত সময়
এই গবেষণার ফলাফল থেকে বোঝা যায়, এই এয়ারফ্লো প্রযুক্তিকে বর্তমানে প্রচলিত অ্যাভালাঞ্চ নিরাপত্তা সরঞ্জাম-- যেমন এয়ারব্যাগ এবং ট্রান্সিভারের সঙ্গে যুক্ত করলে উদ্ধার পাওয়ার সুযোগ আগের চেয়ে আরও উন্নত হতে পারে। এর পর থেকে জম্মু ও কাশ্মীর, লাদাখ, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ এবং অন্যান্য বরফাবৃত তুষারপাতপ্রবণ অঞ্চলে এই ধরনের যন্ত্রের ব্যবহার বাড়বে এবং মানুষের প্রাণও বাঁচবে। ডিভাইসটি বরফচাপাপড়াদের শরীরে অক্সিজেনের অভাব মারাত্মক হওয়ার আগেই বিপদ কিছুটা কমিয়ে দিতে পারবে। অসুস্থরা অতিরিক্ত সময় পাবেন।
