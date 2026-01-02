New Year 2026 Blast: বর্ষবরণে বিভীষিকা! ভয়ংকর আগুনের গ্রাসে জনপ্রিয় পানশালা, মৃত কমপক্ষে ৪০...

New Year 2026 Blast: বর্ষবরণে বিভীষিকা! ভয়ংকর আগুনের গ্রাসে জনপ্রিয় পানশালা, মৃত কমপক্ষে ৪০...
Switzerland: নতুন বছরের সেলিব্রেশন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। রাত ১.৩০ টায় জনপ্রিয় বারে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। মৃত ৪০ পর্যটক, ১১৫ জন গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নতুন বছরের আনন্দমুখর রাত। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে পৃথিবী জুড়ে হাজার হাজার মানুষ হাসি-খুশিতে মেতে উঠেছে। ঠিক এই আবহেই সুইজারল্যান্ডের স্কি রিসোর্ট শহরে ঘটে গেল এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা। ক্রান্স মন্টানার কনস্টেলেশন বার, যেখানে নববর্ষের রাতের উৎসব চলছিল, সেখানে মুহূর্তে পরিণত হয় এক দুঃস্বপ্নে।
নতুন বছরের রাত ১টা ৩০ মিনিটের দিকে, সুইজারল্যান্ডের সবচেয়ে জনপ্রিয় পর্যটনস্থল কনস্টেলেশন বারে ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ড। নিমেষের মধ্য়ে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল গোটা পানশালা। সেই ভয়াল রাতে দমকল বাহিনী এবং পুলিস জানায়, ৪০ জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং ১১৫ জন গুরুতর আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে অনেকেই সঙ্কটজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি।
পুলিসের কর্মকর্তাদের বক্তব্য, 'এটি কোনো সন্ত্রাসী হামলা ছিল না। এটি ছিল একটি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড,' বলে জানান ওয়ালিস ক্যান্টনের পুলিস কমান্ডার ফ্রেডেরিক গিসলার। তিনি আরও বলেন, 'এমন এক ভয়ানক রাত কখনওই কেউ কল্পনা করেনি।'
ঘটনার একদিন পর, সুইস প্রেসিডেন্ট গাই পারমেলিন বলেন, 'এটি আমাদের দেশের জন্য একটি অত্যন্ত শোকাবহ ট্র্যাজেডি, যা আমরা কখনো ভুলতে পারব না।' সবাই নতুন বছর উদযাপন করতে চেয়েছিল, কিন্তু তা দ্রুত এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়ে যায়।
এদিকে, আহতদের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে স্থানীয় হাসপাতালের আইসিইউ এবং অপারেশন থিয়েটার খুব দ্রুত ভরে যায়। মথিয়াস রেইনার্ড, ভ্যালাই ক্যান্টনের সরকার প্রধান বলেন, 'এই মুহূর্তে আমাদের সকলেই একে অপরের পাশে দাঁড়িয়েছি'। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, বেশিরভাগ নিহতই ছিলেন বিদেশি পর্যটক, যারা বছরের শেষ সময়ে ছুটির মজায় এসেছিলেন। পুলিস জানিয়েছে, বিস্ফোরণের সময় বারটিতে একশো জনেরও বেশি মানুষ উপস্থিত ছিলেন। অগ্নিকাণ্ডের সময়, সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়ো ও ছবি দেখে মনে হচ্ছিল যেন এক তাণ্ডব চলছে- যেখানে আগুন চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে, আর সেখান থেকে প্রাণ বাঁচাতে একে অপরকে ধরাধরি করছে মানুষ।
ক্রান্স মন্টানা—বিলাসিতা এবং বিপদের এক শহর
ক্রান্স মন্টানা, সুইস আল্পসের বুক থেকে বেরিয়ে আসা একটি বিলাসবহুল স্কি রিসোর্ট শহর, যেটি পুরো বিশ্বের স্কি প্রেমীদের কাছে একটি আকর্ষণীয় স্থান। শহরটি ৮৭ মাইল দীর্ঘ স্কি ট্রেইল এবং অসংখ্য বিলাসবহুল হোটেল দ্বারা পরিচিত। এখানে প্রতি বছর হাজার হাজার পর্যটক ছুটে আসে, বিশেষ করে ব্রিটেন থেকে।
এদিকে, জানুয়ারির শেষের দিকে, এফআইএস বিশ্ব কাপ নামক একটি আন্তর্জাতিক স্পিড স্কিইং প্রতিযোগিতা এখানে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু সেই পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই, এই শোকাবহ দুর্ঘটনা শহরের হৃদয়ে অন্ধকারের ছায়া ফেলেছে।
