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দানবীয় স্রোত গিলতে আসছিল! মৃত্যুপুরীর মাঝে বেঁচে থাকা অলৌকিক 'সবুজ বাড়ি'র মালিকের হাড়হিম স্মৃতি

Nepal Flood Miracle: চারপাশের সবকিছু ভেঙে গেলেও এই সবুজ বাড়িটি কীভাবে দাঁড়িয়ে রইল, তা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক আলোচনা হচ্ছে। প্রকাশ জানিয়েছেন, বাড়িটি প্রায় ৪০ বছর আগে তৈরি করা হয়েছিল। সে সময় সিমেন্ট ও অন্যান্য উপকরণের মান অনেক ভালো ছিল। তাছাড়া নদী পাশে ছিল বলে তাঁরা বাড়ির ভিত্তি খুব শক্ত করে বানিয়েছিলেন।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 01, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 02:50 PM IST
দানবীয় স্রোত গিলতে আসছিল! মৃত্যুপুরীর মাঝে বেঁচে থাকা অলৌকিক 'সবুজ বাড়ি'র মালিকের হাড়হিম স্মৃতি

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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