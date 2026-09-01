দানবীয় স্রোত গিলতে আসছিল! মৃত্যুপুরীর মাঝে বেঁচে থাকা অলৌকিক 'সবুজ বাড়ি'র মালিকের হাড়হিম স্মৃতি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দানবীয় হড়পা বানে মৃত্যুপুরী নেপাল। এখনও পর্যন্ত প্রায় ১০০০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। নিখোঁজ অন্তত ৪০০০। এই ভয়াবহ পরিস্থিতির একাধিক আঁতকে ওঠার মতো ছবি এবং ভিডিয়ো সামনে এসেছে। কাদা-মাটির বন্যার স্রোতে আছড়ে পড়েছে দানবীয় ঢেউ। চোখের নিমেষে ভেসে গিয়েছে একাধিক বাড়ি, মানুষ। তবে অলৌকিকভাবে অক্ষত অবস্থায় টিকে ছিল মাত্র একটি বাড়ি। সেই ভয়াবহ পরিস্থিতির ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল।
সেখানে দেখা যায়, বাড়িটির চারপাশে ছুটছে দানবীয় কাদা জলের স্রোত। আশেপাশের সমস্ত ঘর বাড়ি, গাছপালা নিশ্চিহ্ন। আঁতকে ওঠার মতো দৃশ্য়। সেই বাড়িতে কাদা জল ছুঁলেও টলাতে পারেনি। জানা গিয়েছে, অক্ষত ওই সবুজ বাড়িটি ৪০ বছরের পুরনো। ওই বাড়িতে আটকে ছিলেন একই পরিবারের পাঁচ সদস্য-সহ মোট ছয়জন। বাড়িটির চারতলা পর্যন্ত জল উঠে গেলেও ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যায়। এবং পরবর্তীতে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় পাইপ ও দড়ি ব্যবহার করে সবাইকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়।
দুর্যোগের মুহূর্তটি মনে করে বাড়ির মালিক প্রকাশ জানান, ঘটনার সময় তিনি দোকানে ছিলেন। জল বাড়ার খবর পেয়ে তিনি দ্রুত বাড়িতে ছোটেন। কিন্তু তত্ক্ষণে বানের জলে তাঁর নিজের গাড়ি উল্টে যায়। জীবন বাঁচাতে তিনি দ্রুত ঘরে ঢোকেন এবং সবাইকে নিয়ে উপরের তলায় উঠে যান। দেখতে দেখতে জল চারতলা পর্যন্ত পৌঁছে গেলে তাঁরা একদম ছাদের সর্বোচ্চ স্থানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন।
মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরিবারের সকলের চিন্তায় তটস্থ ছিলেন প্রকাশ। সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা হচ্ছিল স্কুলে থাকা তাঁর ছোট ছেলেকে নিয়ে। নিজেদের কিছু হয়ে গেলে ছেলেটির কী হবে, সেই ভাবনাই তাঁকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছিল। চারপাশের সবকিছু যখন জলের তোড়ে তলিয়ে যাচ্ছিল, তখন প্রায় দেড় ঘণ্টা তীব্র আতঙ্কের মধ্যে সেখানে আটকে থাকেন তাঁরা।
পরবর্তীতে জল কিছুটা কমলে পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকজন উদ্ধারে এগিয়ে আসেন। একটি পাইপ ও দড়ির সাহায্যে ঝুলন্ত সেতু তৈরি করে পরিবারের ছয় সদস্যকেই নিরাপদে বের করে আনা হয়। বর্তমানে প্রকাশ ও তাঁর পরিবার কাঠমান্ডুতে আশ্রয় নিয়েছেন। প্রকাশের অনুপস্থিত স্কুলে থাকা ছেলেও সুরক্ষিত রয়েছে।
তবে কীভাবে অক্ষত ছিল ওই বাড়িটি?
চারপাশের সবকিছু তছনছ হয়ে গেলেও সবুজ রঙের বাড়িটি কীভাবে দাঁড়িয়ে রইল, তা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক আলোচনা চলছে। প্রকাশ জানান, বাড়িটি প্রায় ৪০ বছর আগে তৈরি। নদীপ্রান্তে অবস্থিত হওয়ায় এর ভিত খুব মজবুত করে বানানো হয়েছিল। নির্মাণকাজে ভালোমানের সিমেন্ট এবং কয়েক স্তরের বালি-পাথর ব্যবহার করা হয়েছিল। সেই মজবুত গড়নের কারণেই ধেয়ে আসা বিশাল স্রোত বাড়িটিকে ধ্বংস করতে পারেনি।
তবে বাড়ি টিকে গেলেও অর্থনৈতিকভাবে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে পরিবারটি। নীচতলায় থাকা গুদাম ও মুদি দোকান সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। দুটি গাড়ি, কয়েকটি বাইক ও স্কুটার জলের স্রোতে ভেসে গিয়েছে। ঘরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র হয় নষ্ট হয়েছে, নয়তো কাদামাটির নীচে চাপা পড়েছে।
বর্তমানে স্থানীয়দের পাশাপাশি নেপাল সেনাবাহিনীর জওয়ানরা সেখানে উদ্ধার ও ত্রাণকাজ চালাচ্ছেন। নুয়াকোট থেকে রসুয়ার সংযোগকারী সড়কটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় যাতায়াত দুস্কর হয়ে পড়েছে। মূল সড়ক থেকে প্রায় ১.২৫ কিলোমিটার হেঁটে সেই ক্ষতিগ্রস্ত স্থানে পৌঁছাতে হচ্ছে। সব হারিয়ে নিঃস্ব হলেও প্রকাশ হার মানতে নারাজ, ওই একই জায়গা থেকেই জীবন নতুন করে শুরু করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তিনি।
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