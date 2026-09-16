/ধ্বংস করে দাও ইরান, প্যালেস্টাইন: ইসরায়েলকে ৪০০০০ ভয়াল বোমা দিল আমেরিকা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গাজায় নিরন্তর যুদ্ধ ও রক্তক্ষয়ের মধ্যেই ইজরায়েলের জন্য বিশাল অস্ত্র প্যাকেজ প্রস্তুত করছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। প্রায় ২.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের এই সামরিক চুক্তিতে ইজরায়েলকে প্রায় ৪০,০০০ অত্যন্ত শক্তিশালী ভারী বিমান বোমা পাঠানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম 'দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট'-এর প্রতিবেদনে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে।
প্যাকেজে কী কী মারাত্মক অস্ত্র থাকছে?
মার্কিন সামরিক আধিকারিকদের সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রস্তাবিত এই অস্ত্রের চালানে মূলত ২০০০ পাউন্ড (প্রায় ৯০০ কেজি) ভারী বোমা রয়েছে:
২০,০০০ এমকে-৮৪ (MK-84) বোমা:
মার্কিন বিমানবাহিনীর কাছে এটি ‘দ্য হ্যামার’ নামে পরিচিত। অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে বা মাটির উপরিভাগের সুবিশাল এলাকা গুঁড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে এই বোমা।
২০,০০০ বিএলইউ-১১৭ (BLU-117) বোমা ও পেনিট্রেটর ওয়ারহেড:
এটি এমকে-৮৪-এর একটি আধুনিক রূপ, যার সঙ্গে থাকছে মাটির নিচে থাকা সুড়ঙ্গ বা কংক্রিটের বাংকার ধ্বংসকারী (I-2000 Penetrator) ওয়ারহেড।
প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০০০ পাউন্ডের একটি মাত্র এমকে-৮৪ বোমা কোনও বহুতল বা সুরক্ষিত পরিকাঠামোকে নিমেষেই মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে সক্ষম। আমেরিকান করদাতাদের টাকায় অর্থায়ন যদিও একে অস্ত্র 'বিক্রি' হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে, তবে এই প্যাকেজের সিংহভাগ অর্থই আসলে আসবে মার্কিন করদাতাদের পকেট থেকে।
আমেরিকার 'ফরেন মিলিটারি ফিনান্সিং' (FMF) কর্মসূচির ওয়াশিংটন ইজরায়েলকে অনুদান হিসেবে যে সামরিক তহবিল দেয়, সেই অর্থ দিয়েই ইজরায়েল এই অস্ত্রগুলো তৈরি করাবে মার্কিন সংস্থাগুলির মাধ্যমে। ইতোমধ্যেই মার্কিন কংগ্রেসের কমিটিগুলোকে এই প্রস্তাবিত চুক্তি সম্পর্কে জানানো হয়েছে।
বাইডেনের নিষেধাজ্ঞা তুলে ট্রাম্পের সবুজ সংকেত
২০২৪ সালে জো বাইডেন ঘনবসতিপূর্ণ গাজা উপত্যকায় নিরীহ সাধারণ নাগরিকের মৃত্যুর আশঙ্কায় ইজরায়েলে ২০০০ পাউন্ডের ভারী বোমার চালান পাঠানো সাময়িকভাবে স্থগিত করেছিল। কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প পুনরায় হোয়াইট হাউসে ফেরার পর সেই নিষেধাজ্ঞা পুরোপুরি প্রত্যাহার করে নেন। এর আগে তিনি কংগ্রেসের সাধারণ পর্যালোচনা প্রক্রিয়া এড়িয়েও বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র ইজরায়েলে পাঠিয়েছিলেন।
আন্তর্জাতিক উদ্বেগ ও বিতর্ক
এই অস্ত্র প্যাকেজের সময় নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে গভীর বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ২০২৩ সালের অক্টোবরে হামাসের হামলার পর শুরু হওয়া এই সংঘাত সাময়িক যুদ্ধবিরতির চেষ্টা সত্ত্বেও অব্যাহত রয়েছে।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, সামরিক অভিযানে এ পর্যন্ত ৭৩ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছেন। মানবাধিকার সংস্থা ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের অভিযোগ, আগেও গাজার নাগরিক লোকালয়ে এবং নিরাপদ ঘোষিত অঞ্চলেও মার্কিন তৈরি ভারী বোমা ব্যবহার করেছে ইজরায়েলি বাহিনী।
ফলে যুদ্ধ থামানোর কূটনৈতিক চেষ্টার মাঝেই ট্রাম্প প্রশাসনের এই নতুন ৪০ হাজার বোমার প্যাকেজ মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনার বদলে নতুন করে ধ্বংসযজ্ঞের পথ প্রশস্ত করবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন ডেমোক্র্যাট আইনপ্রণেতা ও যুদ্ধ বিশেষজ্ঞরা।
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