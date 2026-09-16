Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দুনিয়া
  • /ধ্বংস করে দাও ইরান, প্যালেস্টাইন: ইসরায়েলকে ৪০০০০ ভয়াল বোমা দিল আমেরিকা

ধ্বংস করে দাও ইরান, প্যালেস্টাইন: ইসরায়েলকে ৪০০০০ ভয়াল বোমা দিল আমেরিকা

Middle East Conflict: প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০০০ পাউন্ডের একটি মাত্র এমকে-৮৪ বোমা কোনও বহুতল বা সুরক্ষিত পরিকাঠামোকে নিমেষেই মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে সক্ষম।  আমেরিকান করদাতাদের টাকায় অর্থায়ন  যদিও একে অস্ত্র 'বিক্রি' হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে, তবে এই প্যাকেজের সিংহভাগ অর্থই আসলে আসবে মার্কিন করদাতাদের পকেট থেকে। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 16, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 07:37 PM IST
ধ্বংস করে দাও ইরান, প্যালেস্টাইন: ইসরায়েলকে ৪০০০০ ভয়াল বোমা দিল আমেরিকা

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ধ্বংস করে দাও ইরান, প্যালেস্টাইন: ইসরায়েলকে ৪০০০০ ভয়াল বোমা দিল আমেরিকা
2
3
4
5