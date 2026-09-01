/৪৫ কোটি-ই ধুয়ে গিয়েছে রাক্ষুসে বানে! কোটিপতি ভারতীয় পোশাক ব্যবসায়ী এখন হাত পাতছেন একখানা জামার জন্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জামাকাপড়ের ব্যবসা, ৪৫ কোটি সাম্রাজ্য ছিল তাঁর। কিন্তু প্রলয়ঙ্করী বন্যায় ধুয়ে মুছে সাফ সব। ৪৫ কোটি-ই ধুয়ে গিয়েছে ভয়ংকর হড়পা বানে! অপূরণীয় ক্ষতির মুখে দাঁড়িয়ে ৪৫ কোটির জামাকাপড়ের ব্যবসার মালিক অশোর কুমার চৌরাসিয়াকে এখন লোকের কাছ থেকে জামা ধার করে পড়তে হচ্ছে। মুহূর্তে ধ্বংস কোটি কোটি টাকার সাম্রাজ্য। নিঃস্ব ভারতীয় ব্যবসায়ী।
আদতে উত্তরপ্রদেশের বলিয়া জেলার বাসিন্দা অশোক কুমার চৌরাসিয়া প্রায় দু দশক ধরে নেপালে রয়েছে। ত্রিশূলী বাজারে জামাকাপড়ের ব্যবসা তাঁর। বছরের পর বছর ধরে সেখানে তিনি জামাকাপড়ের পাইকারি ও খুচরো ব্যবসার এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু গত ২৬ অগাস্টের ভয়ংকর হড়পা বানে এক লহমায় সব শেষ। কোনওরকমে প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন তিনি।
জানান, দানবীয় জলের স্রোত যখন আঘাত হানে, তার কয়েক মিনিটের মধ্যে পুরো ছবিটা বদলে যায়। বানের জল পুরো বাজারে তাণ্ডব চালায়। তাঁর বাড়ি, দোকানপাট, গুদামঘর সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা কোনওরকমে উঁচু স্থানে আশ্রয় নিয়ে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হন। পরনের কাপড়টুকু ছাড়া তাঁদের কাছে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।
প্রায় ৪৫ কোটি টাকার ক্ষতি হয়ে গিয়েছে তাঁর। খাবারের জন্য লড়াই করছেন তিনি। জামা পরতে হাত পাতছেন অন্যের কাছে। অন্যের থেকে ধার করে নিয়ে জামা পরছেন। তবু যে প্রাণে বেঁচেছেন, এজন্য ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ দিচ্ছেন। তাঁর ভাই পান্না লাল, বহু বছর ধরে তিনিও ত্রিশূলিতে পোশাকের ব্যবসা করে আসছেন। তিনিও এই বন্যার কবলে পড়েন। বিপর্যয়ের পর থেকে তাঁদের যৌথ পরিবারের ২ সদস্য এখনও নিখোঁজ।
প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা যে কত দ্রুত মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে, তার এক করুণ ও ভয়াবহ দৃষ্টান্ত এখন ভারতীয় ব্যবসায়ী অশোক কুমার চৌরাসিয়া। নেপালের সাম্প্রতিক আকস্মিক বন্যায় চোখের পলকে ধ্বংস হয়ে গেছে তাঁর দু'দশকের কঠোর পরিশ্রমে গড়ে তোলা সুবিশাল ব্যবসা। কোটিপতি ব্যবসায়ী থেকে তিনি এখন এক পোশাকে পথে এসে দাঁড়িয়েছেন।
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