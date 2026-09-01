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৪৫ কোটি-ই ধুয়ে গিয়েছে রাক্ষুসে বানে! কোটিপতি ভারতীয় পোশাক ব্যবসায়ী এখন হাত পাতছেন একখানা জামার জন্য

Nepal flood Indian businessman: দু'দশকের কঠোর পরিশ্রমে গড়ে তুলেছিলেন সুবিশাল ব্যবসা। ভারত থেকে গিয়ে বছরের পর বছর ধরে ত্রিশূলী বাজারে তিনি জামাকাপড়ের পাইকারি ও খুচরো ব্যবসার এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 01, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 05:09 PM IST
৪৫ কোটি-ই ধুয়ে গিয়েছে রাক্ষুসে বানে! কোটিপতি ভারতীয় পোশাক ব্যবসায়ী এখন হাত পাতছেন একখানা জামার জন্য

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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