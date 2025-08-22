Trump's H1B Visa Uncertainity: ট্রাম্পের ভিসা-নীতিতে এখন ভারতীয়দের মাথায় হাত! ৪৫ শতাংশের চাকরিই থাকবে না, আর বাকি ২৪ শতাংশের... ভয়ংকর ...

Trump's H1B Visa Uncertainity: ট্রাম্পের ভিসা-নীতিতে এখন ভারতীয়দের মাথায় হাত! ৪৫ শতাংশের চাকরিই থাকবে না, আর বাকি ২৪ শতাংশের... ভয়ংকর ...
H1B Visa Policy: সাধারণত, চাকরি হারানোর পর H-1B ভিসাধারীরা নতুন চাকরি খোঁজার জন্য ৬০ দিনের একটি গ্রেস পিরিয়ড পান। কিন্তু বর্তমানে এমন অনেক ঘটনা সামনে আসছে, যেখানে এই গ্রেস পিরিয়ড শেষ হওয়ার আগেই কর্মীদের কাছে নির্বাসন সংক্রান্ত নোটিশ পাঠানো হচ্ছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে H-1B ভিসার অনিশ্চয়তা ও ভারতীয় পেশাজীবীদের ভবিষ্যৎ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত ভারতীয় পেশাজীবীদের মধ্যে H-1B ভিসা নিয়ে উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে। একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী, ৪৬% ভারতীয় পেশাজীবী মনে করেন, অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে তাদের আমেরিকা ছেড়ে দেশে ফিরে আসা উচিত। এর অন্যতম কারণ হলো বেতন হ্রাস ও চাকরি চলে যাওয়ার ঝুঁকি। ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন ভিসানীতির কারণে এই পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে, যা H-1B ভিসার ভারতীয়দের মধ্যে গভীর দুশ্চিন্তা তৈরি করেছে। এই সংকটের বর্তমান পরিস্থিতি, কারণ এবং এর সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।
প্রেক্ষাপট: ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন ভিসানীতি
ট্রাম্প প্রশাসনের 'Buy American, Hire American' নীতির অধীনে H-1B ভিসার নিয়মাবলী কঠোর করা হচ্ছে। নতুন প্রস্তাবিত নিয়ম অনুযায়ী, ভিসা অনুমোদনের ক্ষেত্রে লটারি পদ্ধতির পরিবর্তে উচ্চ বেতনের আবেদনকারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এই পরিবর্তন মূলত তরুণ এবং কম বেতনের পেশাজীবীদের জন্য সমস্যা তৈরি করবে, যারা সাধারণত লটারির মাধ্যমে ভিসার জন্য আবেদন করেন। সমালোচকদের মতে, এই নিয়ম ছোট স্টার্টআপ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দক্ষ কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করবে।
ভারতীয় পেশাজীবীদের ওপর প্রভাব
যে কোনও দেশের তুলনায় ভারতীয় পেশাজীবীরাই সবচেয়ে বেশি H-1B ভিসা পেয়ে থাকেন। তাই, এই নতুন নীতির সবচেয়ে বেশি প্রভাব তাদের উপরেই পড়বে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, ৪৬% ভারতীয় পেশাজীবী কর্মজীবনের অনিশ্চয়তা এবং নির্বাসনের ঝুঁকি এড়াতে আমেরিকা ছেড়ে ভারতে ফিরে আসতে চান। অন্যদিকে, ২৪% বেতন কমার ভয় পাচ্ছেন।
এছাড়াও, কর্মজীবনের অনিশ্চয়তা ছাড়াও, নির্বাসনের ঝুঁকিও একটি বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণত, চাকরি হারানোর পর H-1B ভিসাধারীরা নতুন চাকরি খোঁজার জন্য ৬০ দিনের একটি গ্রেস পিরিয়ড পান। কিন্তু বর্তমানে এমন অনেক ঘটনা সামনে আসছে, যেখানে এই গ্রেস পিরিয়ড শেষ হওয়ার আগেই কর্মীদের কাছে নির্বাসন সংক্রান্ত নোটিশ (Notice to Appear) পাঠানো হচ্ছে। এর ফলে অনেকের পক্ষেই সময়মতো নতুন চাকরির ব্যবস্থা করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে এবং তাদের আমেরিকা ত্যাগ করতে হচ্ছে।
দেশে ফেরার কারণ ও ভবিষ্যতের ভাবনা
ভারতীয় পেশাজীবীদের দেশে ফিরে আসার পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান কারণগুলো হলো-
পরিবার ও সংস্কৃতির সান্নিধ্য: পরিবার ও সামাজিক বন্ধনের প্রতি টান তাদের দেশে ফেরার একটি বড় কারণ।
খরচ ও জীবনযাত্রা: ভারতে জীবনযাত্রার খরচ তুলনামূলকভাবে কম।
কর্মজীবনের সুযোগ: ভারতের প্রযুক্তি কেন্দ্রগুলো, যেমন বেঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদ এবং পুনে, আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পেশাজীবীদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক কাজের সুযোগ দিচ্ছে।
এই অনিশ্চয়তা শুধু বর্তমান কর্মজীবীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং ভবিষ্যতে যারা আমেরিকায় পড়াশোনা ও কাজ করতে আগ্রহী, তাদের মধ্যেও হতাশা তৈরি করছে। সমীক্ষায় মাত্র ৩৫% ভারতীয় পেশাজীবী ভবিষ্যতে আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, যা ভিসার প্রতি তাদের ক্রমবর্ধমান অনাস্থার প্রতিফলন।
উপসংহার
H-1B ভিসার নতুন নিয়মাবলী এবং কর্মজীবনের ক্রমবর্ধমান অনিশ্চয়তা ভারতীয় পেশাজীবীদের মধ্যে গভীর প্রভাব ফেলছে। অনেকে তাদের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নতুন করে সাজাচ্ছেন এবং দেশে ফেরার কথা ভাবছেন। এই পরিস্থিতি কেবল ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করছে না, বরং এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তিক্ষেত্রে মেধাবী কর্মীদের আগমনকেও প্রভাবিত করবে।
