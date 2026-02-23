Trump to attack Iran's Nuclear Missile Base| World War 3? তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর বাকি আর মাত্র ২ দিন! ট্রাম্পের ইশারায় মার্কিন হামলা ইরানের পরমাণু ঘাঁটিতে, ব্যস...

Trump to attack Iran's Nuclear Missile Base| World War 3? তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর বাকি আর মাত্র ২ দিন! ট্রাম্পের ইশারায় মার্কিন হামলা ইরানের পরমাণু ঘাঁটিতে, ব্যস...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্ব রাজনীতি এখন এক আগ্নেয়গিরির মুখে দাঁড়িয়ে। বিশেষ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সামরিক পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্য-সহ গোটা বিশ্বে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, খামেইনির সঙ্গে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বছরের পর বছর ধরে চলা এই রণহুঙ্কার- দু-একদিনের মধ্যে আমেরিকার ইরানে সামরিক হামলায় (Strike Plan)বদলাতে চলেছে বলে অনেকে মনে করছেন। অন্যদিকে, তেহরানও হাত গুটিয়ে বসে নেই, তারা এমন সব মিসাইল মোতায়েন করেছে যা সরাসরি নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত আঘাত হানতে সক্ষম।
ট্রাম্পের পরিকল্পনা কী?
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বরাবরই ইরানের পরমাণু কর্মসূচি এবং মধ্যপ্রাচ্যে তাদের প্রভাব বিস্তারের কট্টর বিরোধী। গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে, এই সম্ভাব্য হামলার মূল লক্ষ্য হতে পারে ইরানের কৌশলগত পারমাণবিক কেন্দ্র এবং সামরিক ঘাঁটিগুলো। ট্রাম্প প্রশাসনের যুক্তি, ইরানকে পরমাণু অস্ত্র তৈরি থেকে রুখতে এই কঠোর পদক্ষেপ অনিবার্য। ট্রাম্পের এই পরিকল্পনার কথা জানাজানি হতেই বিশ্বজুড়ে ‘তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ’ (World War 3)-এর আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।
তেহরানের পাল্টা হুঙ্কার: লক্ষ্য নিউ ইয়র্ক
আমেরিকার এই আক্রমণাত্মক অবস্থানের বিপরীতে ইরান অত্যন্ত কঠোর অবস্থান নিয়েছে। ইরান সরকার স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, তাদের ওপর কোনো ধরনের হামলা চালানো হলে তার পরিণাম হবে ভয়াবহ।
দূরপাল্লার মিসাইল: ইরান এমন কিছু ব্যালিস্টিক মিসাইল প্রস্তুত রেখেছে যা কয়েক হাজার মাইল পথ পাড়ি দিতে সক্ষম। দাবি করা হচ্ছে, এই মিসাইলগুলোর পাল্লায় এখন আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরও রয়েছে।
প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি: তেহরান তাদের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ‘হাই অ্যালার্ট’-এ রেখেছে। তাদের সামরিক কমান্ডারের দাবি, যে কোনো আগ্রাসনের জবাব দিতে তাদের আঙুল এখন ট্রিগারে।
কেন এই চরম উত্তেজনা?
এই সংঘাতের পেছনে বেশ কিছু দীর্ঘমেয়াদী এবং তাৎক্ষণিক কারণ রয়েছে:
১. পরমাণু চুক্তি নিয়ে বিরোধ: ইরান পরমাণু চুক্তি থেকে আমেরিকার বেরিয়ে যাওয়া এবং পরবর্তী অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে।
২. ইসরায়েল সমীকরণ: মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার প্রধান মিত্র ইসরায়েল দীর্ঘদিন ধরেই ইরানের ওপর হামলার জন্য ওয়াশিংটনকে চাপ দিয়ে আসছে।
৩. আঞ্চলিক আধিপত্য: সিরিয়া, ইয়েমেন এবং লেবাননে ইরানের প্রভাব খর্ব করতে চায় ট্রাম্প প্রশাসন।
বিশ্বজুড়ে আশঙ্কার ছায়া
যদি সোমবার সত্যিই কোনও সামরিক অভিযান শুরু হয়, তবে তা কেবল দুই দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন:
জ্বালানি সংকট: হরমুজ প্রণালী বন্ধ হয়ে গেলে বিশ্ববাজারে তেলের দাম আকাশছোঁয়া হবে, যা বিশ্ব অর্থনীতিকে ধসিয়ে দিতে পারে।
প্রক্সি যুদ্ধ: এই যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়তে পারে ইরাক, সিরিয়া এবং লেবাননেও, যেখানে হিজবুল্লাহর মতো গোষ্ঠীগুলো ইরানের পক্ষে যুদ্ধে নামতে পারে।
তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা: রাশিয়া এবং চিনের মতো শক্তিগুলো ইরানের ওপর হামলার ক্ষেত্রে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়ে পড়লে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে।
কূটনৈতিক প্রচেষ্টার অভাব
সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো, দুই দেশের মধ্যে আলোচনার কোনো পথ এখন খোলা নেই বললেই চলে। ট্রাম্পের কড়া হুঁশিয়ারি এবং ইরানের পাল্টা জবাব—দুই পক্ষই এখন সম্মুখ সমরের জন্য প্রস্তুত। জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানালেও তা কতটা কার্যকর হবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।
আগামী ৪৮ ঘণ্টা বিশ্ব ইতিহাসের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। ট্রাম্প কি সত্যিই সোমবার হামলার নির্দেশ দেবেন? নাকি এটি কেবল একটি মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টির কৌশল? যদি হামলা শুরু হয়, তবে তার প্রভাব থেকে ভারতসহ কোনো দেশই মুক্ত থাকতে পারবে না। সারা বিশ্বের নজর এখন ওয়াশিংটন এবং তেহরানের দিকে।
