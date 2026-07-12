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ভারতের ঘাড়ে ৫০০% শুল্ক চাপাচ্ছে আমেরিকা? ভারতের কোমর ভেঙে-দেওয়ার অপচেষ্টা কেন ট্রাম্পের? হবে মূল্যবৃদ্ধি?

500% US Tariff Threat on India: মার্কিন কংগ্রেসের চার প্রভাবশালী সেনেটর জানান, রাশিয়ার উপর নতুন নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত একটি বিল নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে সমঝোতা হয়েছে। খুব শীঘ্রই বিলটি কংগ্রেসে আনা হবে বলে জানানো হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, সন্দেহ নেই, নতুন করে চাপে পড়তে পারে ভারত।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 12, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 02:51 PM IST
ভারতের ঘাড়ে ৫০০% শুল্ক চাপাচ্ছে আমেরিকা? ভারতের কোমর ভেঙে-দেওয়ার অপচেষ্টা কেন ট্রাম্পের? হবে মূল্যবৃদ্ধি?
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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