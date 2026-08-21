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অস্ত্রবাহী কার্গো জাহাজে জলদস্যুদের হামলা! সোমালিয়ায় বন্দি ৬ ভারতীয় নাবিক, তীব্র চাঞ্চল্য

Indian sailors abducted: সোমালিয়ার পুন্টল্যান্ড উপকূলে তুর্কি সামরিক সরঞ্জাম ও অস্ত্রবাহী একটি কার্গো জাহাজ হাইজ্যাক করেছে সশস্ত্র জলদস্যুরা। অপহৃত ‘লুতুফ’ জাহাজে ৬ জন ভারতীয় নাবিক-সহ মোট ১০ জন ক্রু রয়েছেন। ঘটনার পর ওই অঞ্চলে বিমান হামলায় ৪ জন নিহত হয়েছে। অপহৃত ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 21, 2026, 08:56 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 08:56 AM IST
অস্ত্রবাহী কার্গো জাহাজে জলদস্যুদের হামলা! সোমালিয়ায় বন্দি ৬ ভারতীয় নাবিক, তীব্র চাঞ্চল্য
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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