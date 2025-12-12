Deadly Earthquake Strikes: চারদিনে ফের মারণ দুলুনি! তীব্র ভূমিকম্পে অন্ধকার হল সূর্যোদয়ের দেশ! তছনছ সব! ভয়াল সুনামির ছোবল...

Deadly Earthquake Strikes: চারদিনে ফের মারণ দুলুনি! তীব্র ভূমিকম্পে অন্ধকার হল সূর্যোদয়ের দেশ! তছনছ সব! ভয়াল সুনামির ছোবল...
Deadly Earthquake Strikes Japan Tsunami Alert: শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে উত্তর-পূর্ব জাপানে। স্থানীয় সময় সকাল ১১টা ৪৪ মিনিটে আওমোরি প্রিফেকচারের উপকূলে ৬.৭ মাত্রার এই কম্পন অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের পরেই সুনামি সতর্কতা জারি করে জাপানের আবহাওয়া দফতর।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জাপানে চার দিনের মধ্যে আবার শক্তিশালী ভূমিকম্প (Deadly Earthquake Strikes Japan)! জারি হল সুনামি সতর্কতা (Tsunami Alert)। উত্তর-পূর্ব জাপানে শক্তিশালী এই ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। স্থানীয় সময় সকাল ১১টা ৪৪ মিনিটে আওমোরি প্রিফেকচারের উপকূলে ৬.৭ মাত্রার এই কম্পন অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের পরই সুনামি সতর্কতা জারি করেছে জাপানের আবহাওয়া অধিদফতর।
ভূগর্ভের ২০ কিমি গভীরে
জাপানের হাওয়া অফিস জানায়, ভূমিকম্পের কেন্দ্র ছিল উপকূলীয় অঞ্চলের অদূরে, ভূগর্ভের প্রায় ২০ কিলোমিটার গভীরে। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থাও একই মাত্রার ভূমিকম্প নিশ্চিত করেছে। ঘটনার পরপরই জাপানের নিউক্লিয়ার রেগুলেশন অথরিটি জানিয়েছে, আশপাশের কোনো পারমাণবিক কেন্দ্রে কোনো অস্বাভাবিকতা দেখা যায়নি।
সোমবারের ৭.৫
জাপানের সরকারি সম্প্রচারমাধ্যম বলেছে, এ দিনের কম্পন সোমবারের ৭.৫ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পের তুলনায় কম ছিল। সোমবারের কম্পনে সড়ক ধসে পড়ে, বহু ভবনের কাচ ভেঙে যায় এবং প্রায় ৭০ সেন্টিমিটার উচ্চতার সুনামি ঢেউ তৈরি হয়। আজ স্থানীয় সময় বেলা ১১টা ৪৪ মিনিটে আওমোরি উপকূলের কাছে নতুন এই ভূমিকম্পটি আঘাত হানে।
আবার কাঁপবে মাটি-পাহাড়া-সমুদ্র
সোমবারের ভূমিকম্পে কমপক্ষে ৫০ জন আহত হন। এরপর জাপানের হাওয়া অফিস হোক্কাইডো থেকে টোকিওর পূর্বাঞ্চল চিবা পর্যন্ত বিশেষ সতর্কতা জারি করে। জানায়, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে আরও একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানতে পারে, তাই সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হচ্ছে!
