Chinese Woman Snake Viral: বাড়ি জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ৬০,০০০ বিষধর সাপ! প্রয়োজন পোষ্য গোখরোর ছাল-চামড়া মাংসও; কেন এ সর্প-যজ্ঞ?

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দুনিয়া
Chinese Woman Venomous Snakes Farming: এঁর বাড়ি জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ৬০,০০০ বিষধর সাপ! এঁর প্রয়োজন এই সব পোষ্য সাপের ছাল-চামড়া মাংসও; কেন? ব্যবসা। বিষধর এই সব ভয়ংকর সাপ পুষেই বছরে তাঁর প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা আয়! অত্যন্ত বিষধর প্রজাতির পিট ভাইপার ‘ফাইভ স্টেপ স্নেক’ এবং প্রায় ১০,০০০ গোখরো রয়েছে তরুণীর খামারে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 24, 2026, 11:26 AM IST
কেন এই ভয়ংকর সর্প-যজ্ঞ? সর্প-যোগেই কি অর্থলাভ, না কি... রহস্য...!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এই তরুণীর (A young woman in China) হাজার হাজার সাপকে লালন-পালন (60,000 reptiles) করছেন (raising tens of thousands of venomous snakes)। তরুণীর বাবা প্রথমে বিষয়টিতে আপত্তি জানিয়েছিলেন। পরে তিনিও মেয়ের সঙ্গে এই সর্প-যজ্ঞে (snake-breeding operation) যোগ দেন! অত্যন্ত বিষধর প্রজাতির পিট ভাইপার ‘ফাইভ স্টেপ স্নেক’ এবং প্রায় ১০,০০০ গোখরো রয়েছে তরুণীর খামারে। সাপ পুষেই বছরে তাঁর প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা আয়!

Add Zee News as a Preferred Source

সর্পভাগ্যে অর্থলাভ

সাপ পুষেই বছরে প্রায় দেড় লক্ষ ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা) আয় করেন তরুণী। বাড়িতে রয়েছে ৬০ হাজারের বেশি শীতল রক্তের বিষধর এইসব ভয়াল পোষ্য! স্নাতক হওয়ার দু’বছর পরে লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে ফেলে গ্রামে চলে যান মেয়েটি। সাপ লালন-পালন শুরু করেন। ক্রমে ৬০,০০০-এরও বেশি ভয়ঙ্কর প্রজাতির সরীসৃপকে প্রতিপালন করতে শুরু করেন চিনের গুয়াংজি প্রদেশের গুইলিন শহরের বাসিন্দা কিন।

পিট ভাইপার এবং গোখরো

৫০০০০-এরও বেশি অত্যন্ত বিষধর প্রজাতির পিট ভাইপার ‘ফাইভ স্টেপ স্নেক’ এবং প্রায় ১০,০০০ গোখরোর বাস রয়েছে তরুণীর খামারে। এই সমস্ত সাপের বিষ, চামড়া, মাংস বিক্রি করে বিপুল আয় করেন তরুণী। এটি আসলে তাঁর পৈতৃক ব্যবসা। এক সাক্ষাৎকারে তরুণী জানিয়েছেন, প্রথম দিকে মেয়ের এই সিদ্ধান্তের প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন স্বয়ং বাবা-ই। তাঁর মতে, এই ব্যবসা অত্যন্ত বিপজ্জনক। কিন্তু সাপের খামারটি বড় হতে থাকলে এবং তরুণীর একার পক্ষে তা সামলানো কঠিন হয়ে পড়ায় বাবাও পরে সাহায্য করতে এগিয়ে যান।

দ্য গার্ল হু কালেক্টস স্নেক ভেনম 

সাপপ্রেমী চিনা তরুণী কিন বলছেন, শুকনো সাপ, সাপের পিত্তথলি এবং সাপের তেল চিনের ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসায় ব্যবহার হয়। সাপের বিষদাঁত থেকে নিষ্কাশিত বিষ চিকিৎসা ও গবেষণার কাজে তো লাগেই। পিট ভাইপার প্রজাতির সাপ থেকে প্রতি দু’মাস অন্তর বিষ সংগ্রহ করা হয়। বিষের গুণমানভেদে এর দাম প্রতি গ্রাম ৪০ থেকে ২০০ ইউয়ান (৬ থেকে ৩০ ডলার) পর্যন্ত হয়ে থাকে। প্রতিটি সাপের মাংস ২০০ থেকে ৩০০ ইউয়ানে বিক্রি হয়। বড় সাপের ক্ষেত্রে দাম ১,০০০ ইউয়ানের (১৫০ ডলার) বেশিও হতে পারে। তাঁর সমস্ত খরচ বাদ দেওয়ার পরেও ব্যবসা থেকে বছরে দশ লক্ষ ইউয়ানেরও বেশি আয় করেন কিন। ‘দ্য গার্ল হু কালেক্টস স্নেক ভেনম’ ছদ্মনামে অনলাইনে সাপের বিষয়ে নানা অভিজ্ঞতা ও ব্যবহারিক জ্ঞান শেয়ারও করেন তিনি।

সাপের কামড় 

সমাজমাধ্যমে তাঁর কয়েক হাজার অনুসরণকারীও রয়েছে। কিন জানিয়েছেন, প্রায়শই তাঁর কাছে প্রশ্ন আসে, যাঁরা সাপ পোষেন, তাঁরা কি সাপের কামড় খাওয়ার ভয় পান না? কিন জানিয়েছেন, সাপ পোষেন এমন কেউ যদি দাবি করেন যে, তিনি সাপের কামড়কে ভয় পায় না, তা হলে এর একটাই উত্তর হতে পারে। আর সেটা হল, সেই ব্যক্তি কখনও সাপের কামড় খাননি। কেননা, একবার সাপের কামড় খেলে বিষয়টিকে ভয় না করে কোনও উপায় থাকে না!

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
hinese womanChina snake farmingvenomous snakesChina woman entrepreneursnake breedingsnake farmingsnake venom extractiontraditional medicine snakesবিষধর সাপ লালন পালনসাপের বিষসাপের মাংসসাপের দাঁত
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

