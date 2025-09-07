63 People Death in Nigeria: হাড়হিম শাস্তি! জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হল মহিলাকে! বাইক থেকে গুলিবৃষ্টি, জঙ্গীগোষ্ঠীর ভয়ানক নৃশংসতায় ৬৩ জনই...

63 People Death in Nigeria: হাড়হিম শাস্তি! জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হল মহিলাকে! বাইক থেকে গুলিবৃষ্টি, জঙ্গীগোষ্ঠীর ভয়ানক নৃশংসতায় ৬৩ জনই...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নাইজেরিয়ার (Nigeria) উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বোর্নো রাজ্যে সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামলায় অন্তত ৬৩ জন নিহত হয়েছেন। শুক্রবার রাতে দারুল জামাল (Darul Jamal) গ্রামাঞ্চলে হামলার এই ঘটনা ঘটে। সেখানে নাইজেরিয়া-ক্যামেরুন সীমান্তে (Nigeria–Cameroon border) একটি সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে পাঁচজন সেনা ছিলেন। নাইজেরিয়ায় গত কয়েক বছর ধরেই বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের আশ্রয়শিবিরগুলি বন্ধ করে তাঁদের নিজেদের গ্রামে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল। পুরো বিষয়টিই অভ্যন্তরীণভাবে ঘটছিল। তবে এই হামলা গত কয়েক বছরের অভ্যন্তরীণ এই উদ্যোগের সামনে প্রশ্নচিহ্ন তুলে ধরেছে।
গভর্নর বললেন
বোর্নো রাজ্যের গভর্নর বাবাগানা জুলুম সাংবাদিকদের বলেন, এটি অত্যন্ত দুঃখজনক। এই সম্প্রদায়কে কয়েক মাস আগে পুনর্বাসন করা হয়েছিল। তারা স্বাভাবিক জীবন যাপনই করেছিল। এখন পর্যন্ত আমরা ৬৩ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছি। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে অসামরিক নাগরিক ও সেনা-- উভয়ই রয়েছেন।
বোকো হারাম
২০১৩-১৫ সালে জঙ্গিগোষ্ঠী বোকো হারাম বিদ্রোহের পর থেকে সশস্ত্র গোষ্ঠীর হিংসা কিছুটা কমেছে। তবু প্রতিদ্বন্দ্বী ইসলামিক স্টেট ওয়েস্ট আফ্রিকান প্রভিন্স-সহ বিভিন্ন গোষ্ঠী উত্তর-পূর্বের গ্রামীণ এলাকায় হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।
বোর্নোর গভর্নর আরও বলেন, পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য নাইজেরিয়ার সেনাবাহিনীর শক্তি পর্যাপ্ত নয়। তাই ফরেস্ট গার্ডস নামে পরিচিত নবগঠিত একটি বাহিনী এ অঞ্চলে নিরাপত্তা বাহিনীকে সহায়তা করতে মোতায়েন করা হবে।
লাশের পাহাড়
স্থানীয় বাসিন্দাদের মারফত জানা গিয়েছ, শুক্রবার রাত প্রায় সাড়ে আটটার দিকে এই হামলা শুরু হয়। এ সময়ে কয়েক ডজন সশস্ত্র ব্যক্তি বাইকে করে এসে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থেকে গুলি চালায় এবং বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। মালাম বুকার নামে একজন গ্রামবাসী বলেন, সশস্ত্র ওই লোকগুলি চিৎকার করতে করতে আসে। সামনে যাকে পেয়েছে, ওরা তাকেই গুলি করেছে। হামলার সময় মালাম স্ত্রী ও তিন সন্তানকে নিয়ে গ্রামে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, সকালে আমরা ফিরে এসে দেখি সব জায়গায় লাশ পড়ে আছে!
