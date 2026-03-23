  • Mega Tsunami: ৬৫০ ফুট উঁচু মেগা সুনামি; বিশ্ব জুড়ে ৯টি ভূমিকম্প, ভীত স্তম্ভিত মানবসভ্যতা, এই কি প্রলয়?

Mega Tsunami: ৬৫০ ফুট উঁচু মেগা সুনামি; বিশ্ব জুড়ে ৯টি ভূমিকম্প, ভীত স্তম্ভিত মানবসভ্যতা, এই কি প্রলয়?

650-foot Mega Tsunami: বিশাল পাহাড় ধসে পড়েছিল। এর ফলে উৎপন্ন হয়েছিল ভয়ংকর এক কম্পনের প্রবাহ! যা টানা ৯ দিন ধরে চলেছিল। সম্প্রতি এই তথ্য বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা যা জানতে পারছেন, তাতে স্রেফ বিস্মিত হয়ে পড়েছেন।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 23, 2026, 06:04 PM IST
650-foot Mega Tsunami: ৬৫০ ফুট উঁচু মেগা সুনামি; বিশ্ব জুড়ে ৯টি ভূমিকম্প, ভীত স্তম্ভিত মানবসভ্যতা, এই কি প্রলয়?
৯২ সেকেন্ড পরপর শোনা গেল পৃথিবীর হার্টবিট!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অবিশ্বাস্য আবিষ্কার! বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে গ্রিনল্যান্ডের (Greenland’s rugged eastern coast) রিমোট ডিকসন ফোর্ডে (Dickson Fjord) একটি বিশাল পাহাড় ধসে পড়েছিল। এর ফলে ৬৫০ ফুট (প্রায় ২০০ মিটার) উঁচু এক মেগা-সুনামির সৃষ্টি হয়েছিল। এই ঘটনার ফলে উৎপন্ন হয়েছিল ভয়ংকর এক কম্পনের প্রবাহ! যা টানা ৯ দিন ধরে (steady pulse kept going for nine straight days) সারা বিশ্বের সিসমিক যন্ত্রে ধরা পড়েছিল। এই তথ্য যা বিজ্ঞানীদের অবাক করে দিয়েছিল।

বিশাল পাহাড় ধস

২০২৩ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর। গ্রিনল্যান্ডে ঘটেছিল মহা বিপর্যয়। গ্রিনল্যান্ডের একটি পাহাড়ের চূড়া থেকে প্রায় ২.৫ কোটি ঘনমিটার পাথর ও বরফ ভেঙে পড়েছিল। বোঝানোর জন্য বলা হচ্ছে, এই বিপুল পরিমাণ বরফপাথর অন্তত পক্ষে ১০০০০টি অলিম্পিক সুইমিং পুল ভর্তি করে ফেলতে পারে! ভাবা যায়!

বারবার ঢেউ 

আর এই ভয়ংকর পাহাড়ধসের অভিঘাতেই ডিকসন ফোর্ডের ভিতরে ৬৫০ ফুট উঁচু ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। এবং গ্রিনল্যান্ডের সেই সংকীর্ণ এলাকায় ওই বিপুল জলরাশি দেয়ালে বারবার ধাক্কা খেয়ে বারবার ফিরে আসছিল। যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় 'সেইচ' (Seiche) বলা হয়।

প্রতি ৯২ সেকেন্ডে

এই ঢেউয়ের দুলুনি প্রতি ৯২ সেকেন্ড অন্তর পৃথিবীর তলদেশে একটি ছন্দময় ধাক্কা দিচ্ছিল। যদিও মানুষ এই কম্পন অনুভব করতে পারেনি, কিন্তু আলাস্কা থেকে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত সিসমিক স্টেশনে ৯ দিন ধরে এই 'হার্টবিট' রেকর্ড করা হয়!

জলবায়ু পরিবর্তন

কেন এমন ভয়ংকর কাণ্ড? বিজ্ঞানীদের মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেই এই ঘটনা। গ্রিনল্যান্ডের হিমবাহ গলে যাওয়ায় পাহাড়ের তলদেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। যার ফলে ভয়াবহ ধস নামে। আর ওই ধসের জেরেই এই সুনামি।

নাসা ও ইএসএ 

ঘটনার পরে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে নাসার SWOT (Surface Water and Ocean Topography) এবং ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সির Sentinel-2 স্যাটেলাইটের তথ্য বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা এই রহস্য সমাধান করেন।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

