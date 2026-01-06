Again Hindu Killed In Bangladesh: ১৮ দিনে মোট ৭ খুন! ইউনূসের বাংলাদেশে ফের ২ হিন্দু ব্যবসায়ীকে নৃশংস হত্যা... বিস্ফোরক পোস্ট তসলিমার...

Again Hindu Killed In Bangladesh: ১৮ দিনে মোট ৭ খুন! ইউনূসের বাংলাদেশে ফের ২ হিন্দু ব্যবসায়ীকে নৃশংস হত্যা... বিস্ফোরক পোস্ট তসলিমার...
Hindu Businessmen Killed in Bangladesh, দিপু দাস, খোকন চন্দ্র দাস, রানা প্রতাপ বৈরাগীর পর এবার মণি চক্রবর্তী ও প্রান্তোষ সরকার। ইউনূসের বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নিধন। গর্জে উঠলেন তসলিমা নাসারিন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিগত ১৮ দিনে মোট ৭ খুন! ফের হিন্দু হত্যা ইউনূসের নৈরাজ্যের বাংলাদেশে! বাংলাদেশে ‘খুন’ আরও ২ হিন্দু ব্যবসায়ী। নিহতের নাম মণি চক্রবর্তী ও প্রান্তোষ সরকার। নরসিংদীর পলাশ উপজেলার চরসিন্দুর বাজারে দুর্বৃত্তের হামলায় নিহত মনি চক্রবর্তী। ওদিকে নরসিংদীতেই আরও এক হিন্দু ব্যবসায়ী প্রান্তোষ সরকারকে দুষ্কৃতীরা গুলি করে খুন করেছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে।
সোমবার রাতে প্রতিদিনের মতোই নিজের মুদি দোকানেই নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন মণি চক্রবর্তী। বাজার তখন ভিড়ে ঠাসা। রাত হয়ে গেলেও দোকানে মানুষের আনাগোনা কমেনি। এমন সময়ই কয়েকজন অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতী ব্যক্তি মণি চক্রবর্তীর উপর চড়াও হয়। অতর্কিতে তাঁর উপর হামলা চালায়। হামলার জেরে গুরুতর আহত হন মণি চক্রবর্তী। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের জেরে মৃত্যু হয় মণি চক্রবর্তীর।
বাংলাদেশের কট্টরপন্থী ছাত্রনেতা ওসমান হাদির মৃত্যুর পর হিন্দু নিধন 'যজ্'ঞের শুরুটা হয়েছিল দীপু দাসকে দিয়ে। ধর্মীয় অবমাননার অভিযোগ তুলে প্রথমে গণপিটুনি। তারপর গাছে বেঁধে দীপুর গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল উগ্রপন্থীরা। সেই পৈশাচিক দৃশ্য ছিল ভয়াবহ, হিমস্রোত বইয়ে দেওয়ার মতো। তারপর থেকেই বাংলাদেশের নানা উপজেলা থেকে উঠে এসেছে হিন্দু নিধনের অভিযোগ। উঠে এসেছে একের পর এক নাম। এবার সেই নিহতদের তালিকায় যোগ হল মণি চক্রবর্তীর নামও।
নরসিংদীর পলাশ উপজেলার চরসিন্দুর বাজারে দুর্বৃত্তের হামলায় নিহত মুদি ব্যবসায়ী মনি চক্রবর্তী শিবপুর উপজেলার সাধারচর ইউনিয়নের বাসিন্দা এবং মদন ঠাকুরের ছেলে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো গতকালও মনি চক্রবর্তী চরসিন্দুর বাজারে নিজের মুদি দোকানের কাজেই ব্যস্ত ছিলেন। সেই সময়ই তাঁর উপর হামলা হয়। অজ্ঞাত পরিচয় দুর্বৃত্তের দল তাঁর ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। হামলায় তিনি গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।
এই ঘটনার পর থেকেই এলাকায় চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, মনি চক্রবর্তী একজন অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের মানুষ ছিলেন। কারও সঙ্গে তাঁর কোনও বিরোধ ছিল বলে তারা জানেন না। প্রকাশ্য বাজারে এ ধরনের নৃশংস হামলায় ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা আরও বেড়েছে। সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের একজন ব্যবসায়ী প্রকাশ্যে হত্যার শিকার হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় সচেতন মহলও। তারা দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।
প্রসঙ্গত, গতকালই বাংলাদেশে খুন হয়েছেন এক হিন্দু সাংবাদিকও। মৃতের নাম রানা প্রতাপ বৈরাগী। বরফকলের ব্যবসা ছিল তাঁর। আবার , ‘দৈনিক বিডি খবর’ নামের একটি পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকও ছিলেন। যশোরের মণিরামপুরে ভরা বাজারের মধ্যে তাঁকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয় দুষ্কতীরা। স্থানীয় কপালিয়া বাজারে ছিলেন রানাপ্রতাপ। অভিযোগ, তাঁকে কাছেই একটি গলিতে নিয়ে যান ৩ দুষ্কৃতী। এরপরই মাথা লক্ষ্য করে গুলি!ওদিকে ঝিনাইদহে এক হিন্দু বিধবা মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। ধর্ষণের পর নির্যাতিতাকে গাছে বেঁধে তাঁর চুলও কেটে নেওয়া হয়। অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থায় নির্যাতিতা এখন ঝিনাইদহের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
তসলিমার ইউনূস-তোপ!
ওদিকে বাংলাদেশে এভাবে ক্রমান্বয়ে সংখ্যালঘু নিধন ও হিন্দুদের উপর অত্যাচারে ফের গর্জে উঠলেন তসলিমা নাসারিন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, "বাংলাদেশের হিন্দুবিদ্বেষী মুসলমানরা হিন্দুদের বাড়িঘরে আগুন তো দিচ্ছেই, তারা হিন্দুদের পিটিয়ে-কুপিয়ে-ঝুলিয়ে-জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে হত্যা করছে। দেশের প্রধান সেজে বসা জিহাদি সমর্থক মোঃ ইউনুসের কিছু যায় আসে না জিহাদিরা হিন্দু হত্যা করলে। হত্যাযজ্ঞ চলছে, তিনি বাঁশি বাজাচ্ছেন। ইতিমধ্যে তাঁর নির্দেশে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীতে হিন্দুবিদ্বেষী জিহাদিদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তারাও তো হিন্দু নিহত হলে পুলক অনুভব করে। প্রতিদিন নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বলি হচ্ছে হিন্দুরা। এরপর শুরু হবে বিশাল এক exodus. বাংলাদেশ যত হিন্দুশূন্য হবে, তত এই দেশ জিহাদিপূর্ণ হবে। অমানবিকতা, হিংস্রতা, বর্বরতাই হবে দেশের সম্পদ। দেশভাগের অভিশাপ আর কতকাল বহন করবে এই উপমহাদেশ!"
