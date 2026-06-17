/Headless Skeletons Discover: কিছু উপুড় হয়ে রাখা, আবার কিছু জোড়ায়! মাটি খুঁড়তেই বেরোল প্রায় ৮০ জনের মুণ্ডহীন কঙ্কাল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইউরোপের প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাসে এক গা ছমছমে রহস্যের উন্মোচন। স্লোভাকিয়ায় প্রায় ৭,০০০ বছর পুরনো এক প্রাচীন জনবসতি থেকে মুন্ডুহীন প্রায় ৮০ জন মানুষের কঙ্কাল উদ্ধার করেছেন গবেষকরা। যা পাথুরে যুগের (Stone Age) এক গভীর রহস্যকে সামনে এনেছে।
মধ্য ইউরোপের প্রাচীন চাষাবাদের অন্যতম বড় এলাকা ছিল 'ভ্রেবল' (Vrable)। এই ভ্রেবল এলাকার চারপাশের একটি বড় পরিখা বা গর্তের ভেতর থেকে কঙ্কালগুলো উদ্ধার করা হয়। বিজ্ঞানীরা সেখানে অন্তত ৭৮টি মানুষের হাড়গোড় শনাক্ত করতে পেরেছেন। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, কেবল একটি ছোট শিশুর কঙ্কাল ছাড়া আর কোনও শরীরেরই মাথার খুলি ছিল না।
গণহত্যা নাকি পরিকল্পিত আচার?
এই অদ্ভুত আবিষ্কার বিজ্ঞানীদের দীর্ঘদিন ধরে ভাবিয়ে রেখেছিল। প্রথমে অনেকে ভেবেছিলেন যে, হয়তো কোনো যুদ্ধ বা হিংস্র আক্রমণের কারণে এই মানুষগুলোকে একসঙ্গে মেরে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু নতুন একটি গবেষণায় সম্পূর্ণ অন্য তথ্য সামনে এসেছে। বিজ্ঞানীদের দাবি, এই মানুষগুলোকে খুন করা হয়নি, বরং তারা মৃত্যুর পর কোনও বিশেষ ধর্মীয় নিয়ম বা আচারের অংশ হিসেবে তাদের মাথাগুলো শরীর থেকে আলাদা করা হয়েছিল।
জার্মানির কিল ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে, এই মানুষগুলো কোনো মারামারি বা যুদ্ধের কারণে মারা গিয়েছেন- এমন কোনো প্রমাণ হাড়ের মধ্যে পাওয়া যায়নি। কঙ্কালগুলোর ঘাড়ের হাড় যেভাবে নিখুঁতভাবে কাটা হয়েছে, তা দেখে মনে হয় মানুষের শরীর সম্পর্কে ভালো ধারণা ছিল এমন কেউ খুব সাবধানে এই কাজ করেছিলেন। এটি কোনো হুট করে হওয়া গোলমালের ঘটনা ছিল না, বরং বেশ ঠান্ডা মাথায় এবং পরিকল্পনা করেই করা হয়েছিল।
কোথায় গেল মাথার খুলিগুলো?
এই ঘটনার সবচেয়ে রহস্যময় দিক হলো- নিখোঁজ হওয়া খুলিগুলোর একটিরও সন্ধান মেলেনি ওই এলাকায়। এর থেকে গবেষকরা অনুমান করছেন যে, এই আদিম কৃষক সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বা সামাজিক বিশ্বাসে মানুষের মাথার একটি বিশেষ প্রতীকী গুরুত্ব ছিল। হয়তো সেই কারণেই মাথাগুলো অন্য কোথাও সংরক্ষণ বা ব্যবহার করা হয়েছিল।
তাছাড়া, কঙ্কালগুলোকে খুব অদ্ভুতভাবে পুঁতে দেওয়া হয়েছিল। কিছু কঙ্কাল উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল, আবার কিছু কঙ্কাল জোড়ায় জোড়ায় রাখা ছিল। গবেষকদের মতে, এই আবিষ্কার পাথুরে যুগের ইউরোপের শেষকৃত্য বা কবর দেওয়ার প্রাচীন নিয়ম সম্পর্কে আমাদের আগের ধারণাগুলোকে পুরোপুরি বদলে দিয়েছে।
যদিও ঠিক কী উদ্দেশ্যে এই মৃতদেহগুলোর মাথা কেটে আলাদা করা হয়েছিল, তার আসল কারণ এখনও ধোঁয়াশায়। তবে এই আবিষ্কারের ফলে ইউরোপের প্রাচীন মানুষদের অদ্ভুত সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য জানা যাচ্ছে। এই পুরো গবেষণাটি বিখ্যাত বিজ্ঞান সাময়িকী 'প্রসিডিংস অব দ্য প্রিহিস্টোরিক সোসাইটি'-তে প্রকাশিত হয়েছে। ভ্রেবল এলাকার এই মাথা ছাড়া কঙ্কালগুলো এখনও তাদের ইতিহাসের এক গভীর রহস্য নিজেদের বুকেই লুকিয়ে রেখেছে।
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