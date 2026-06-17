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Headless Skeletons Discover: কিছু উপুড় হয়ে রাখা, আবার কিছু জোড়ায়! মাটি খুঁড়তেই বেরোল প্রায় ৮০ জনের মুণ্ডহীন কঙ্কাল

Headless Skeletons Discover: মাটি খুঁড়তেই বেরল ৮০ জন মানুষের কঙ্কাল। একজনেরও মুন্ডু নেই। কঙ্কালগুলোকে খুব অদ্ভুতভাবে পুঁতে দেওয়া হয়েছিল। কিছু কঙ্কাল উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল, আবার কিছু কঙ্কাল জোড়ায় জোড়ায় রাখা ছিল।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 17, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 02:53 PM IST
Headless Skeletons Discover: কিছু উপুড় হয়ে রাখা, আবার কিছু জোড়ায়! মাটি খুঁড়তেই বেরোল প্রায় ৮০ জনের মুণ্ডহীন কঙ্কাল

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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কিছু উপুড় হয়ে রাখা, আবার কিছু জোড়ায়! মাটি খুঁড়তেই বেরোল প্রায় ৮০ মুণ্ডহীন কঙ্কাল
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