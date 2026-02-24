Tiger Death: মানুষের হাতের ছোঁয়ায় মাত্র ১৫ দিনেই মরে গেল জলজ্যান্ত ৭২টা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার! কী এমন বিভীষিকা থাইল্যান্ডে...

Tiger Death: মানুষের হাতের ছোঁয়ায় মাত্র ১৫ দিনেই মরে গেল জলজ্যান্ত ৭২টা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার! কী এমন বিভীষিকা থাইল্যান্ডে...
Tiger Death: থাইল্যান্ডের চিয়াং মাই শহরের, টাইগার কিংডম, নামের পর্যটনকেন্দ্রে ঘটেছে একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। টাইগার কিংডম পার্কে দুই সপ্তাহের মধ্যেই মারা গেছে ৭২টি বাঘ। এই ঘটনার ফলে থাইল্যান্ডে খাঁচাবন্দি বন্যপ্রাণী পর্যটনের নৈতিকতা ও সুরক্ষাব্যবস্থা নিয়ে বিশ্বজুড়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:থাইল্যান্ডের চিয়াং মাই শহরের, টাইগার কিংডম, নামের পর্যটনকেন্দ্রে ঘটেছে একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। টাইগার কিংডম পার্কে দুই সপ্তাহের মধ্যেই মারা গেছে ৭২টি বাঘ। মঙ্গলবার ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এই তথ্য জানিয়েছে।
স্থানীয় পশুসম্পদ দপ্তরের মতে, মৃত বাঘের শরীর থেকে প্রাণঘাতী ভাইরাস ক্যানাইন ডিসটেম্পারের উপস্থিতি শনাক্ত হয়েছে। তার সাথে শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত রোগের জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়াও পাওয়া যায়। এই প্রাণঘাতী ভাইরাস কীভাবে বাঘের হল তা এখনও নিশ্চিত হয়নি। ক্যানাইন ডিসটেম্পার ভাইরাস একটি উচ্চ পর্যায়ের সংক্রামক রোগ। এটা রোগীর শ্বাসযন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র ও স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রমণ করে। এই রোগে সাধারণত কুকুর বা বিড়াল আক্রান্ত হয়ে থাকে। ওই পর্যটনকেন্দ্রেগুলোতে দর্শনার্থীরা বাঘের একদম কাছে যেয়ে ছুঁয়ে দেখা, ছবি তোলা, জড়িয়ে ধরা, শিশু বাঘ কোলে নেওয়ার মতো নানা কার্যক্রমে অংশ নিতে পারেন।
কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, মৃত বাঘগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে পরে ছাই মাটি দিয়ে চাপা দেওয়া হয়েছে। চিয়াং মাইয়ের টাইগার কিংডমের দুটি শাখা রয়েছে। দুটি শাখায় মোট ২৪০ টির বেশি বাঘের বসবাস ছিল। জাতীয় পশুসম্পদ বিভাগের পরিচালক সোমচুয়ান রাতানামুংক্লানন স্থানীয় গণমাধ্যমকে বলেন, ‘যখন আমরা বুঝতে পারি তারা অসুস্থ, তখন অনেক বেশি দেরি হয়ে গেছে।’ তিনি আরও বলেন, 'কুকুর বা বিড়ালের মতো বাঘের রোগ শনাক্ত করা অতটা সহজ নয়।'
প্রাদেশিক পশুসম্পদ বিভাগ এর আগে জানিয়েছিল, প্রাথমিক পরীক্ষায় বাঘগুলোর শরীরে ফিলাইন পারভোভাইরাসের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। আবার কয়েকজন স্থানীয় কর্মকর্তা বলেন, বিষাক্ত কাঁচার মুরগির মাংস খাওয়ানোর কারণে বাঘের মৃত্যু হয়েছে।
এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে প্রাণী অধিকার সংগঠনগুলো। এই ঘটনার ফলে থাইল্যান্ডে খাঁচাবন্দি বন্যপ্রাণী পর্যটনের নৈতিকতা ও সুরক্ষাব্যবস্থা নিয়ে বিশ্বজুড়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে।
