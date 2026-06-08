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Massive Earthquake: ৮.২ মাত্রার প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প! ভয়ংকর কম্পনে মৃত্যু একাধিকের, গ্রাস করতে আসছে সমুদ্রের দানবীয় ঢেউ

Philippines Earthquake: দক্ষিণ ফিলিপাইনে একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প হয়েছে। এতে অন্তত ৪ জন মারা গেছেন এবং ২০০ জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন। সমুদ্রতীরে সুনামির ভয় থাকায় সেখানকার মানুষদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ভূমিকম্পের জায়গার কাছাকাছি এলাকায় বিদ্যুৎ ও ফোন যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 08, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 12:56 PM IST
Massive Earthquake: ৮.২ মাত্রার প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প! ভয়ংকর কম্পনে মৃত্যু একাধিকের, গ্রাস করতে আসছে সমুদ্রের দানবীয় ঢেউ

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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