Accident: পুলিস সূ্ত্রে খবর, মৃতের নাম সমন্বিতা ধরেশ্বর। পেশায় তথ্য-প্রযুক্তি কর্মী।  কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মা হতেন। কোল আসত দ্বিতীয় সন্তান। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 18, 2025, 11:20 PM IST
Accident: সিডনির রাস্তায় ৮ মাসের অন্তঃস্বত্ত্বা ভারতীয় তরুণীকে পিষে দিল বেপরোয়া BWM...

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মা হতেন। কোল আসত দ্বিতীয় সন্তান। অস্ট্রেলিয়া বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ গেল এক ভারতীয় বংশোম্ভুত তরুণী। ৮ মাসের অন্তঃস্বত্ত্বা ছিলেন তিনি। মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটল সিডনিতে।

পুলিস সূ্ত্রে খবর, মৃতের নাম সমন্বিতা ধরেশ্বর। পেশায় তথ্য-প্রযুক্তি কর্মী। শুক্রবার রাতে স্বামী ও ৩ বছরের সন্তানকে নিয়ে রাস্তায় পার হচ্ছিলেন সমন্বিতা। সামনে থাকা একটি গাড়ি গতি কমিয়েও দিয়েছিল। কিন্তু হঠাত্‍ করে পিছন থেকে বেপরোয়া গতিতে এসে ওই গাড়িটিকে ধাক্কা মারে অন্য একটি গড়ি। যে গাড়ি চালকের আসনে ছিলেন অ্যারন পাপাজোগলু নামে বছর উনিশের এক যুবক। এরপরই যে গাড়িটি গতি কম ছিল, সেই  প্রচন্ড গতিতে সামনে এগিয়ে এসে সমন্বিতাকে সজোরে ধাক্কা মারে। গুরুতর জখম হন সমন্বিতা। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও ওই তরুণী ও তাঁর গর্ভস্থ সন্তান বাঁচানো যায়নি। 

শনিবার ঘাতক গাড়ি চালককে গ্রেফতার করে পুলিস। অভিযুক্তের জামিন নাকচ করে দিয়েছে আদালত।  এই ঘটনাকে চরম মর্মান্তিক' বলে উল্লেখ করেছেন বিচারক। সমন্বিতা একজন প্রশিক্ষিত IT systems analyst ছিলেন। অস্ট্রেলিয়ায় আলস্কো ইউনিফর্মস নামে একটি সংস্থার চাকরি করতেন।

