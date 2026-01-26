Plane Crash: উড়ানের সময় যাত্রী-সহ ভেঙে পড়ল বিমান! মুহূর্তে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল...

Plane Crash: উড়ানের সময় যাত্রী-সহ ভেঙে পড়ল বিমান! মুহূর্তে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল...
US Plane Crash: ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা। ব্যাঙ্গর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উড়ানের সময় একটি বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। ভারী তুষারপাতের কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিমান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের বিমান দুর্ঘটনা! উড়ানের সময়ই যাত্রী-সহ ভেঙে পড়ল বিমানটি। তত্ক্ষণাত্ দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে বিমানটি। রবিবার স্থানীয় সময় আনুমানিক ৭:৪৫ মিনিটে ব্যাঙ্গর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে । মার্কিন বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক,ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) ঘটনাটি নিশ্চিত করে জানিয়েছে যে বিমানটিতে আটজন যাত্রী ছিলেন। ঘটনাটি আমেরিকার।
সোশ্যাল মিডিয়ায় বিমান দুর্ঘটনার কিছু ভয়াবহ ছবি ছড়িয়ে পড়ে। আরও জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনায় আহতদের পরিচয়ও জানা যায়নি। দুর্ঘটনায় যেটি ছিল, তা একটি বোম্বার্ডিয়ার চ্যালেঞ্জার ৬৫০ ব্যবসায়িক জেট বিমান। এটি হিউস্টনে একটি লিমিটেড কোম্পানির (এলএলসি) নামে নিবন্ধিত ছিল। দুর্ঘটনার পর তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে তাদের অবস্থা সম্পর্কে এখনও কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি। বর্তমানে এই দুর্ঘটনা সর্বত্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।
দুর্ঘটনার কারণ কী?
দুর্ঘটনার কারণ বর্তমানে স্পষ্ট নয়। দুর্ঘটনাটি যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে হয়েছে নাকি খারাপ আবহাওয়ার কারণে তা এখনও স্পষ্ট নয়। গত কয়েকদিন ধরে ব্যাঙ্গর বিমানবন্দরে ক্রমাগত তুষারপাত হচ্ছে। এর ফলে ধারণা করা হচ্ছে যে বিমানটি রানওয়ে থেকে ছিটকে পড়ে থাকতে পারে। দুর্ঘটনার পর ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং জাতীয় পরিবহণ সুরক্ষা বোর্ড ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে।
আমেরিকায় তুষারপাতের বিপর্যয়:
বর্তমানে আমেরিকার অনেক রাজ্যে প্রবল তুষারপাত চলছে। দেশের অনেক জায়গায় প্রচুর পরিমাণে তুষারপাত হচ্ছে। হিমশীতল বৃষ্টিপাতের ফলে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। এই আবহাওয়া সরাসরি বিমান চলাচলের উপরও প্রভাব ফেলছে। অনেক আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। আবহাওয়ার কারণে কিছু ফ্লাইটকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে, যার ফলে বিলম্ব হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচলও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে।
আসলে রকি পর্বতমালা অঞ্চল থেকে নিউ ইংল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় শীতকালীন দুর্যোগ-সতর্কতা জারি হয়েছে। নিউ মেক্সিকো থেকে টেনেসি ভ্যালি পর্যন্ত অঞ্চল জুড়ে বরফ ও বরফবৃষ্টি দেখা যাচ্ছে। মধ্য-পশ্চিম ও মিড-অ্যাটলান্টিক অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ছে ভারী তুষারপাত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস সতর্ক করে বলেছে, মধ্য ও পূর্বাঞ্চলের বড় অংশ জুড়ে বিপজ্জনক শৈত্যপ্রবাহ চলছে।
ফ্লাইট বাতিল:
শুধু শনিবার বিকেল পর্যন্তই ৩৭০০টির বেশি ফ্লাইট বাতিল, আর ২ হাজার ১৭৫টি বিলম্বিত। রবিবার প্রায় ৮০৯০টি ফ্লাইট বাতিল হওয়ার কথা। আর ৬৯৩টি ফ্লাইট বিলম্বিত হতে পারে বলে জানানো হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৭টি অঙ্গরাজ্যে প্রায় ১৯ কোটি মানুষ শীতকালীন আবহাওয়া-- সতর্কতার আওতায় রয়েছেন।
এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট বাতিল:
এদিকে, তুষারঝড়ের ভয়ংকর পরিস্থিতিতে এয়ার ইন্ডিয়া ২৫ এবং ২৬ জানুয়ারি নিউ জার্সির নিউইয়র্ক থেকে আসা এবং এখানে আসা সমস্ত ফ্লাইট বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
