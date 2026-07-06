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ভরা নদীতে আছড়ে পড়ল সি-প্লেন, জলে ডুবে গেল ডানা, ভিতরে ভয়ে কাঁপছেন যাত্রীরা

New York Horror: নিউ ইয়র্কের ইস্ট নদীতে আছড়ে পড়ল একটি সি-প্লেন। সি-প্লেন জল ও স্থল, উভয় জায়গাতেই অবতরণে সক্ষম। রবিবার দুপুরের এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তবে ৮ জন যাত্রীকেই নিরাপদে উদ্ধার করেছে সিটি ফায়ার।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 06, 2026, 08:57 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:57 PM IST
ভরা নদীতে আছড়ে পড়ল সি-প্লেন, জলে ডুবে গেল ডানা, ভিতরে ভয়ে কাঁপছেন যাত্রীরা
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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ভরা নদীতে আছড়ে পড়ল সি-প্লেন, জলে ডুবে গেল ডানা, ভিতরে ভয়ে কাঁপছেন যাত্রীরা
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