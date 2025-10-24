Terrorists killed in Pakistan: মেয়েরা কেন পড়বে? শোধ নিতে স্কুলে বোমা! ভয়ংকর লড়াইয়ের শেষে পরপর মিলল জঙ্গিদের রক্তাক্ত দেহ...

Terrorists killed in Pakistan: মেয়েরা কেন পড়বে? শোধ নিতে স্কুলে বোমা! ভয়ংকর লড়াইয়ের শেষে পরপর মিলল জঙ্গিদের রক্তাক্ত দেহ...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আবার অশান্ত পাকিস্তান (Pakistan)। পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ার (Khyber Pakhtunkhwa) আকাশে বারুদের গন্ধ। একটি স্কুলে বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে। তবে এই ঘটনার দায়ভার এখনও পর্যন্ত কোনো গোষ্ঠী স্বীকার করেনি। তবে, টাঙ্ক (Tank) জেলায় সক্রিয় টিটিপি-র (TTP) কয়েকটি বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী মেয়েদের শিক্ষার বিরোধী এবং সাধারণত তারা তাদের স্কুলগুলিকেই লক্ষ্য করে। এবারও কি তেমন ঘটল?
খাইবার পাখতুনখোয়া
পুলিস জানিয়েছে, পাকিস্তানের অস্থির খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে শুক্রবার একটি গোয়েন্দা-অভিযানে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (TTP)-এর আটজন জঙ্গি নিহত এবং আরও পাঁচজন আহত হয়। লাক্কি মারওয়াত জেলার ওয়ান্ডা শেখ আল্লাহ (Wanda Sheikh Allah) এলাকায় এই অভিযানটি চালানো হয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে যে, এই অভিযানে নিষিদ্ধ ঘোষিত তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের আটজন সন্ত্রাসী নিহত এবং আরও পাঁচজন আহত হয়েছে।
ওয়াজিরিস্তান
এছাড়া, একটি পৃথক ঘটনায়, শুক্রবার দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান (South Waziristan)-এর সীমান্তবর্তী টাঙ্ক (Tank) জেলায় অজ্ঞাত হামলাকারীরা একটি সদ্য নির্মিত সরকারি বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয় উড়িয়ে দিয়েছে। পুলিস জানিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে সিয়াল গুল কোনোরা-এর গারা বুধা গ্রামে। বিস্ফোরণের সময় বাড়িটি ফাঁকা থাকায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। নিরাপত্তা কর্মকর্তারা সন্ত্রাসীদের জড়িত থাকার সন্দেহ করছেন, যারা এই অঞ্চলে বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষা ও সাক্ষরতার উত্থানকে ব্যাহত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে।
দায় কার?
স্কুল বোমা হামলার দায়ভার এখনও পর্যন্ত কোনো গোষ্ঠী স্বীকার করেনি। তবে, টাঙ্ক জেলায় সক্রিয় টিটিপি-র কয়েকটি বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী মেয়েদের শিক্ষার বিরোধী এবং সাধারণত তারা তাদের স্কুলগুলিকেই লক্ষ্য করে। স্থানীয় এনজিওগুলি কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, গত এক দশকে প্রদেশে ৪৫০টিরও বেশি স্কুল এমন হামলায় ধ্বংস হয়েছে, যার ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা হয় শিক্ষা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত ভবন বা ধ্বংসস্তূপের পাশে ক্লাস করেছে। পাকিস্তান বিশেষত সোয়াত উপত্যকা এবং টিটিপি-র (TTP) নিয়ন্ত্রণে থাকা পুরোনো উপজাতীয় অঞ্চলগুলিতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত মেয়েদের স্কুলের ওপর একাধিক হামলার সাক্ষী হয়েছে। ২০১২ সালে, জঙ্গিরা সেই সময়কার কিশোরী ছাত্রী এবং মেয়েদের শিক্ষার পক্ষে প্রচারক, নোবেল বিজয়ী মালালা ইউসুফজাইয়ের ওপর আক্রমণ করেছিল।
