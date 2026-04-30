  ৮৬ ৪৭ সংখ্যাভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে দোর্দণ্ডপ্রতাপ আমেরিকা; এবার খুন হয়ে যাবেন বিষবৃক্ষ ট্রাম্প?

8647: '৮৬ ৪৭' সংখ্যাভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে দোর্দণ্ডপ্রতাপ আমেরিকা; এবার 'খুন হয়ে যাবেন' 'বিষবৃক্ষ' ট্রাম্প?

8647 Threatening US President Donald Trump: ট্রাম্পের রাজনৈতিক বিরোধীদের বিরুদ্ধে তদন্ত ও ব্যবস্থা নেওয়ার যে দাবি প্রেসিডেন্ট দীর্ঘদিন ধরে করে আসছিলেন, এই মামলাটিকেও তারই অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে। ট্রাম্প মনে করেন, বিচারব্যবস্থাকে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই কোমি অন্যতম প্রধান!

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 30, 2026, 07:05 PM IST
8647: '৮৬ ৪৭' সংখ্যাভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে দোর্দণ্ডপ্রতাপ আমেরিকা; এবার 'খুন হয়ে যাবেন' 'বিষবৃক্ষ' ট্রাম্প?
সাক্ষাৎ যম এবার সামনে নেমে আসবে ট্রাম্পের? ট্রাম্পের দিন শেষ?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোর (FBI) প্রাক্তন পরিচালক জেমস কোমি (Former FBI Director James Comey) গতকাল, বুধবার আমেরিকার একটি ফেডারেল আদালতে আত্মসমর্পণ করেছেন। সমুদ্রসৈকতে শামুক-ঝিনুক দিয়ে বিশেষ ছবি-সংকেত তৈরি হয়েছিল, যেখানে লেখা ছিল '৮৬৪৭' (image of seashells arranged to spell 8647)! এটা নাকি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হত্যার হুমকি (threatening US President Donald Trump)! মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে হত্যার হুমকি দেওয়ার এই অভিযোগে দায়ের করা মামলায় ভার্জিনিয়ার ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্ট আদালতে হাজির হন জেমস কোমি।

আরও পড়ুন: Mobile Lockdown: বন্ধ হয়ে যাবে মোবাইল? কাজ করবে না ইন্টারনেট? ভোট-আবহেই অবিশ্বাস্য মহাজাগতিক বিস্ফোরণ

আত্মসমর্পণ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোর (এফবিআই) প্রাক্তন পরিচালক জেমস কোমি গতকাল, বুধবার আমেরিকার একটি ফেডারেল আদালতে আত্মসমর্পণ করেছেন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগে করা মামলায় ভার্জিনিয়ার ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্ট আদালতে হাজির হন তিনি।

শামুক-ঝিনুকে মৃত্যু 'লেখা'

উত্তর ক্যারোলাইনার একটি সৈকতে শামুক-ঝিনুক দিয়ে বিশেষ সংকেত তৈরির মাধ্যমে ট্রাম্পকে ওই হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। গতকাল সংক্ষিপ্ত শুনানির পর বিচারক উইলিয়াম ফিটজপ্যাট্রিক কোনো শর্ত ছাড়াই কোমিকে আদালত ত্যাগের অনুমতি দেন। গত বছরও বিচার বিভাগ কোমির বিরুদ্ধে একটি মামলা করার চেষ্টা করেছিল। তবে সে সময়ও তাঁর জামিনের কোনো শর্ত দেওয়া হয়নি।

ট্রাম্প-কোমি

ট্রাম্পের রাজনৈতিক বিরোধীদের বিরুদ্ধে তদন্ত ও ব্যবস্থা নেওয়ার যে দাবি প্রেসিডেন্ট দীর্ঘদিন ধরে করে আসছিলেন, এ মামলাটিকে তারই অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে। ট্রাম্প মনে করেন, বিচারব্যবস্থাকে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোমি অন্যতম প্রধান ব্যক্তি।

৮৬ ৪৭

এই মামলার মূল বিষয় হল গত বছরের মে মাসে সোশ্যাল মিডিয়ায় কোমির পোস্ট করা একটি ছবি। ছবিতে দেখা যায়, সৈকতের বালিতে শামুক ও ঝিনুক দিয়ে ‘৮৬ ৪৭’ সংখ্যা দুটি লেখা। ছবির ক্যাপশনে তিনি লিখেছিলেন, ‘সৈকতে হাঁটার সময় চমৎকার ঝিনুকের বিন্যাস দেখলাম।’

প্রেসিডেন্টকে হত্যার হুমকি

এ পোস্টের পরপরই রিপাবলিকান দল ও ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তাদের দাবি, এটি প্রেসিডেন্টকে হত্যার হুমকির শামিল। কেননা, ইংরেজি স্ল্যাংয়ে '৮৬' বলতে কোনো কিছু থেকে মুক্তি পাওয়া বা কোনও কিছুকে ছুড়ে ফেলা বোঝানো হয়। আর ট্রাম্প হলেন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট। সুতরাং, তাঁরা দুইয়ে দুইয়ে চার করে ফেললেন! জুড়ে দিলেন '৮৬' ও '৪৭'-কে।

আরও পড়ুন: Chernobyl Nuclear Disaster: বিশ্বের ভয়ংকরতম তেজস্ক্রিয় বিকিরণে লাশের পাহাড়: টন টন ইউরেনিয়ামে হাজার হাজার মৃত্যু, রক্তলোলুপ নেকড়ে

বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন?

এই অভিযোগকে অবশ্য ভিত্তিহীন মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হুভার ইনস্টিটিউশনের বরিষ্ঠ ফেলো ইউজিন ভালোখ সিএনএনকে বলেন, এসবের কোনো ভিত্তি নেই। এটি শাস্তিযোগ্য কোনো হুমকি নয়!

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Cobra Bites: প্যান্টের ভিতরে ঢুকে পা জড়িয়ে উপরে ওঠে কোবরা, দেয় ভয়ংকর ছোবল, পুরুষাঙ্গে? সাপুড়ের ভয়াল খেলা
West Bengal Election 2026 Upcoming Exit Poll: এগজিট পোল ২০২৬: জি নিউজের AI অ্যাঙ্কর জিনিয়া...