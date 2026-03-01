Pakistan News: ৬০-এও নট আউট, শেষে ২৬ বছরের তরুণীকে বিয়ে করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হাকিম...

Pakistan News: ৬০-এও নট আউট, শেষে ২৬ বছরের তরুণীকে বিয়ে করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হাকিম...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাওয়ালপিন্ডির একজন ৬০ বছরের আয়ুর্বেদিক ডাক্তার ২৬ বছরের একজন তরুণীকে বিয়ে করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গেছেন। এই বিয়েকে ঘিরে ভারত ও পাকিস্তানের সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র আলোচনা ও মিমের বিষয় হয়ে দাড়ায়। ৬০ বছরের আয়ুর্বেদিক ডাক্তার, হাকিম বাবরের বিয়ের ভিডিও- যেখানে বিয়ে থেকে শুরু করে বিভিন্ন মুর্হূত- এই সপ্তাহে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে তাদের মধ্যে ৩৪ বছরের পার্থক্য কেড়েছে সবার নজর। যদিও দাম্পতি জানিয়েছেন, এই বিয়ে তাদের দুজনের ও পরিবারের সম্মতিতেই হয়েছে, তবুও থামানো গেলেও না সোশ্যাল মিডিয়ার ট্রল।
ভাইরাল ভিডিয়োতে দেখা যায়, হাকিম বাবর তার বিয়েতে ট্রেডিশানাল পোশাক পড়ে আছেন, যেখানে তার নববধূকে লাল রঙের পোশাকে দেখা গিয়েছে। তাছাড়াও একটি ভিডিয়োতে, হাকিমকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে দেখা যায়, 'বয়স শুধু একটি সংখ্যা'। এটি দ্রুতই মিম হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়।
বিভিন্ন হ্যাশট্যাগ যেমন, #pakistan ও #marriage ট্রেন্ড করতে শুরু করে। এর সঙ্গে এডিট করা রিল ও ক্রিকেটের ভাষায় মজার ক্যাপশন দেখা যায়, যেমন “৬০ নট আউট”। একটি ব্যাক্তিগত অনুষ্ঠান সিমানা পেরিয়ে তৈরি হল ভাইরাল কনটেন্টে। বিশেষ করে এক্স হ্যান্ডেলে, ভারতীয় ব্যবহারকারীরাও হাসি-ঠাট্টার সঙ্গে এই আলোচনায় যোগদান করেছেন।
ভিডিওগুলো ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেউ বয়সের পার্থক্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, আবার কেউ পুরো ঘটনাটিকে হাসির বিষয় হিসেবে নিয়েছেন। একজন লিখেছেন, 'কীভাবে ২৬ বছরের তরুণীর পরিবার ৬০ বছরের একজনের সঙ্গে তার বিয়েতে রাজি হলেন?' যদিও ট্রল ও মজার মন্তব্যের মাঝেও কিছু মানুষ বলেছেন, দুজনই প্রাপ্তবয়স্ক এবং নিজেদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা তাদের আছে। এই বিয়ে পরিবারের সম্মতিতে হয়েছে এবং স্থানীয় রীতি-নীতি ও আইনের নিয়ম মেনে সম্পন্ন করা হয়েছে।
