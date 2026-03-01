English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দুনিয়া
  • Pakistan News: ৬০-এও নট আউট, শেষে ২৬ বছরের তরুণীকে বিয়ে করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হাকিম...

Pakistan News: ৬০-এও নট আউট, শেষে ২৬ বছরের তরুণীকে বিয়ে করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হাকিম...

Pakistan News: রাওয়ালপিন্ডির একজন ৬০ বছরের আয়ুর্বেদিক ডাক্তার ২৬ বছরের একজন তরুণীকে বিয়ে করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গেছেন। এই বিয়েকে ঘিরে ভারত ও পাকিস্তানের সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র আলোচনা ও মিমের বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। 

রজত মণ্ডল | Updated By: Mar 1, 2026, 12:11 AM IST
Pakistan News: ৬০-এও নট আউট, শেষে ২৬ বছরের তরুণীকে বিয়ে করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হাকিম...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাওয়ালপিন্ডির একজন ৬০ বছরের আয়ুর্বেদিক ডাক্তার ২৬ বছরের একজন তরুণীকে বিয়ে করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গেছেন। এই বিয়েকে ঘিরে ভারত ও পাকিস্তানের সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র আলোচনা ও মিমের বিষয় হয়ে দাড়ায়। ৬০ বছরের আয়ুর্বেদিক ডাক্তার, হাকিম বাবরের বিয়ের ভিডিও- যেখানে বিয়ে থেকে শুরু করে বিভিন্ন মুর্হূত- এই সপ্তাহে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে তাদের মধ্যে ৩৪ বছরের পার্থক্য কেড়েছে সবার নজর। যদিও দাম্পতি জানিয়েছেন, এই বিয়ে তাদের দুজনের ও পরিবারের সম্মতিতেই হয়েছে, তবুও থামানো গেলেও না সোশ্যাল মিডিয়ার ট্রল। 

Add Zee News as a Preferred Source

ভাইরাল ভিডিয়োতে দেখা যায়, হাকিম বাবর তার বিয়েতে ট্রেডিশানাল পোশাক পড়ে আছেন, যেখানে তার নববধূকে লাল রঙের পোশাকে দেখা গিয়েছে। তাছাড়াও একটি ভিডিয়োতে, হাকিমকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে দেখা যায়, 'বয়স শুধু একটি সংখ্যা'। এটি দ্রুতই মিম হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়। 

আরও পড়ুন: Dubai Airport Shut Down: ইরানি হামলার কাঁপছে আমিরশাহি, বন্ধ দুনিয়ার সবচেয়ে ব্যস্ত দুবাই বিমানবন্দর, আটকে হাজার হাজার যাত্রী

আরও পড়ুন: Baba Vanga Prediction: সিরিয়ার পতনেই শুরু হবে ভয়ংকর যুদ্ধ, ইরান-আমেরিকার এই লড়াইয়ের মারাত্মক কী পরিণতির কথা বলেছিলেন বাবা ভাঙ্গা?

বিভিন্ন হ্যাশট্যাগ যেমন, #pakistan ও #marriage ট্রেন্ড করতে শুরু করে। এর সঙ্গে এডিট করা রিল ও ক্রিকেটের ভাষায় মজার ক্যাপশন দেখা যায়, যেমন “৬০ নট আউট”। একটি ব্যাক্তিগত অনুষ্ঠান সিমানা পেরিয়ে তৈরি হল ভাইরাল কনটেন্টে। বিশেষ করে এক্স হ্যান্ডেলে, ভারতীয় ব্যবহারকারীরাও হাসি-ঠাট্টার সঙ্গে এই আলোচনায় যোগদান করেছেন। 

ভিডিওগুলো ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেউ বয়সের পার্থক্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, আবার কেউ পুরো ঘটনাটিকে হাসির বিষয় হিসেবে নিয়েছেন। একজন লিখেছেন, 'কীভাবে ২৬ বছরের তরুণীর পরিবার ৬০ বছরের একজনের সঙ্গে তার বিয়েতে রাজি হলেন?' যদিও ট্রল ও মজার মন্তব্যের মাঝেও কিছু মানুষ বলেছেন, দুজনই প্রাপ্তবয়স্ক এবং নিজেদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা তাদের আছে। এই বিয়ে পরিবারের সম্মতিতে হয়েছে এবং স্থানীয় রীতি-নীতি ও আইনের নিয়ম মেনে সম্পন্ন করা হয়েছে।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Pakistan newshakeem babarRawalpindi.Zee 24 Ghanta
পরবর্তী
খবর

Dubai Airport Shut Down: ইরানি হামলার কাঁপছে আমিরশাহি, বন্ধ দুনিয়ার সবচেয়ে ব্যস্ত দুবাই বিমানবন্দর, আটকে হাজার হাজার যাত্রী
.

পরবর্তী খবর

Final Voter List: বিগ ব্রেকিং! বাংলার রেজাল্ট আউট! বাদ ১ কোটি ২৩ লাখ ভোটার...