Durga Puja 2025: দুর পরবাসে বাঙালির প্রাণের উৎসব, জাম্বিয়াতে ৪৬ বছর ধরে পূজিত হন দশভূজা...
Durga Puja Celebration In Zambia: দুর প্রবাসে, জাম্বিয়ার লুসাকায় এ বছর ৪৬ বছরে পড়ল বাঙালির দুর্গাপুজো। এই পুজো শুধু একটা উৎসব নয়, বরং প্রবাসী বাঙালিদের কাছে নিজেদের শিকড় খুঁজে পাওয়ার আর একসঙ্গে থাকার একটা মাধ্যম।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুর্গাপুজো যখন ইউনেস্কোর হেরিটেজ তকমা নিয়ে বিশ্বজুড়ে তার চমক ছড়াচ্ছে, তখন হাজার হাজার মাইল দুরে জাম্বিয়ার রাজধানী লুসাকাতে সেজে উঠেছে আরেক টুকরো বাংলা। এখানে প্রবাসী বাঙালিরা মাতৃমুর্তিকে বরণ করে নিয়েছেন মহা সমারোহে, যা এ বছর ৪৬ বছরে পা রাখল। লুসাকা বাঙালি কমিউনিটি (LBC) এই পুজোর আয়োজন করে থাকে। এই উৎসব শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং প্রবাসী বাঙালিদের কাছে নিজেদের শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত থাকার এক মাধ্যম। দুর্গাপুজো এখানে হয়ে উঠেছে লুসাকার বাঙালি সমাজের মিলনক্ষেত্র।
আরোও পড়ুন: Durga Puja 2025: কেমব্রিজের পুজোয় হাজির এমপি থেকে মেয়র! হইহই কাণ্ড বিলেতে...
অক্লান্ত পরিশ্রমে সেজে ওঠে মণ্ডপ
এই বিশাল আয়োজনকে সফল করতে লুসাকা বাঙালি কমিউনিটির সকল সদস্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। পুজোর কয়েক মাস আগে থেকেই শুরু হয়ে যায় প্রস্তুতি। চাঁদা সংগ্রহ থেকে প্রতিমা তৈরি, মণ্ডপ সজ্জা থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মহড়া—সবকিছুতেই থাকে সবার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। চেয়ারম্যান শ্রী দেবাশিস দে এবং সম্পাদক শ্রী দেবাদিত্য মুখোপাধ্যায়-এর নেতৃত্বে, এই উৎসব ভক্তি, আনন্দ এবং একতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। শুধু লুসাকার বাঙালিরাই নন, এখানকার অন্যান্য দেশের মানুষও এই উৎসবে যোগ দেন, যা দুর্গাপুজোকে একটি আন্তর্জাতিক রূপ দিয়েছে।
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আর ভুরিভোজ
পুজোর দিনগুলিতে লুসাকার মণ্ডপে এক অন্যরকম পরিবেশ তৈরি হয়। সকাল থেকে শুরু হয় মন্ত্রপাঠ ও আরতি, আর সন্ধ্যায় আয়োজিত হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ছোট থেকে বড়, সবাই তাতে অংশ নেয়। নাচ, গান, নাটক, আবৃত্তি—সব মিলিয়ে এক জমজমাট আয়োজন। এরপর থাকে ভূরিভোজের ব্যবস্থা। খিচুড়ি, লাবড়া, বেগুনভাজা থেকে শুরু করে বাঙালি সব রকমের পদ রান্না করা হয়। সবাই একসঙ্গে বসে পাত পেড়ে খেতে খেতে গল্প করে, আর এই সময়টায় পুরনো কলকাতার নস্টালজিয়ায় ভেসে যায় সবাই।
আরোও পড়ুন: Durga Puja 2025: ইংল্যান্ডের মিল্টন কিনস রাঙাল শান্তিনিকেতনের আলপনা...
জাম্বিয়ার পুজো যেন এভাবেই দুর পরবাসে এক টুকরো কলকাতা তৈরি করেছে, যেখানে মা দুর্গা শুধুমাত্র এক দেবী নন, বরং এক বন্ধন, যা সমস্ত বাঙালিকে এক ছাদের নিচে নিয়ে আসে। লুসাকার এই পুজো প্রমাণ করে যে দূরত্ব কোনো বাধা নয়, বরং ভালোবাসা আর ঐতিহ্যের টানে যে কোনও জায়গাতেই তৈরি হতে পারে নিজেদের এক নতুন ঠিকানা।