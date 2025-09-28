English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Durga Puja 2025: দুর পরবাসে বাঙালির প্রাণের উৎসব, জাম্বিয়াতে ৪৬ বছর ধরে পূজিত হন দশভূজা...

Durga Puja Celebration In Zambia: দুর প্রবাসে, জাম্বিয়ার লুসাকায় এ বছর ৪৬ বছরে পড়ল বাঙালির দুর্গাপুজো। এই পুজো শুধু একটা উৎসব নয়, বরং প্রবাসী বাঙালিদের কাছে নিজেদের শিকড় খুঁজে পাওয়ার আর একসঙ্গে থাকার একটা মাধ্যম।

রজত মণ্ডল | Updated By: Sep 28, 2025, 04:37 PM IST
Durga Puja 2025: দুর পরবাসে বাঙালির প্রাণের উৎসব, জাম্বিয়াতে ৪৬ বছর ধরে পূজিত হন দশভূজা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুর্গাপুজো যখন ইউনেস্কোর হেরিটেজ তকমা নিয়ে বিশ্বজুড়ে তার চমক ছড়াচ্ছে, তখন হাজার হাজার মাইল দুরে জাম্বিয়ার রাজধানী লুসাকাতে সেজে উঠেছে আরেক টুকরো বাংলা। এখানে প্রবাসী বাঙালিরা মাতৃমুর্তিকে বরণ করে নিয়েছেন মহা সমারোহে, যা এ বছর ৪৬ বছরে পা রাখল। লুসাকা বাঙালি কমিউনিটি (LBC) এই পুজোর আয়োজন করে থাকে। এই উৎসব শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং প্রবাসী বাঙালিদের কাছে নিজেদের শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত থাকার এক মাধ্যম। দুর্গাপুজো এখানে হয়ে উঠেছে লুসাকার বাঙালি সমাজের মিলনক্ষেত্র।

Add Zee News as a Preferred Source

আরোও পড়ুন: Durga Puja 2025: কেমব্রিজের পুজোয় হাজির এমপি থেকে মেয়র! হইহই কাণ্ড বিলেতে...

অক্লান্ত পরিশ্রমে সেজে ওঠে মণ্ডপ

এই বিশাল আয়োজনকে সফল করতে লুসাকা বাঙালি কমিউনিটির সকল সদস্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। পুজোর কয়েক মাস আগে থেকেই শুরু হয়ে যায় প্রস্তুতি। চাঁদা সংগ্রহ থেকে প্রতিমা তৈরি, মণ্ডপ সজ্জা থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মহড়া—সবকিছুতেই থাকে সবার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। চেয়ারম্যান শ্রী দেবাশিস দে এবং সম্পাদক শ্রী দেবাদিত্য মুখোপাধ্যায়-এর নেতৃত্বে, এই উৎসব ভক্তি, আনন্দ এবং একতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। শুধু লুসাকার বাঙালিরাই নন, এখানকার অন্যান্য দেশের মানুষও এই উৎসবে যোগ দেন, যা দুর্গাপুজোকে একটি আন্তর্জাতিক রূপ দিয়েছে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আর ভুরিভোজ

পুজোর দিনগুলিতে লুসাকার মণ্ডপে এক অন্যরকম পরিবেশ তৈরি হয়। সকাল থেকে শুরু হয় মন্ত্রপাঠ ও আরতি, আর সন্ধ্যায় আয়োজিত হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ছোট থেকে বড়, সবাই তাতে অংশ নেয়। নাচ, গান, নাটক, আবৃত্তি—সব মিলিয়ে এক জমজমাট আয়োজন। এরপর থাকে ভূরিভোজের ব্যবস্থা। খিচুড়ি, লাবড়া, বেগুনভাজা থেকে শুরু করে বাঙালি সব রকমের পদ রান্না করা হয়। সবাই একসঙ্গে বসে পাত পেড়ে খেতে খেতে গল্প করে, আর এই সময়টায় পুরনো কলকাতার নস্টালজিয়ায় ভেসে যায় সবাই।

আরোও পড়ুন: Durga Puja 2025: ইংল্যান্ডের মিল্টন কিনস রাঙাল শান্তিনিকেতনের আলপনা...

জাম্বিয়ার পুজো যেন এভাবেই দুর পরবাসে এক টুকরো কলকাতা তৈরি করেছে, যেখানে মা দুর্গা শুধুমাত্র এক দেবী নন, বরং এক বন্ধন, যা সমস্ত বাঙালিকে এক ছাদের নিচে নিয়ে আসে। লুসাকার এই পুজো প্রমাণ করে যে দূরত্ব কোনো বাধা নয়, বরং ভালোবাসা আর ঐতিহ্যের টানে যে কোনও জায়গাতেই তৈরি হতে পারে নিজেদের এক নতুন ঠিকানা।

 

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Durga Puja 2025durga puja adventdurga puja startDurga Puja Pandaldurga puja date 2025Durga Puja historydurga puja significancedurga puja preparations 2025puja season begins in Bengal
পরবর্তী
খবর

1 Million Year 0ld Human Skull Mystery: ১০০০০০০ বছরের পুরনো খুলি! নতুন করে লিখতে হবে মানুষের ইতিহাস? বিস্মিত বিজ্ঞানীরা বলছেন...
.

পরবর্তী খবর

Durga Puja 2025: শ্রীভূমির কাছেই ফিরল হারানো 'ডাক'! শহরের এই পুজোর সম্বন্ধে জানে...